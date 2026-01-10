Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Diễn biến giá cho thuê nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam

Tại thời điểm tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê nhà mặt phố tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm cũ đang khiến người có nhu cầu thuê, nhà đầu tư bất ngờ vì giá cho thuê đã thiết lập mặt bằng mới.

Theo khảo sát, phường Hoàn Kiếm là khu vực có lượng thông tin nhà mặt phố cho thuê sôi động trong số các phường mới được thành lập từ quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập. Giá cho thuê dao động phổ biến từ 30 cho đến 500 triệu đồng/căn/tháng. Thậm chí còn có những căn nhà được cho thuê với giá cả tỷ đồng 1 tháng. Đơn cử có thể kể đến toà nhà rộng 260m2, thiết kế 9 tầng, được xây dựng làm khách sạn tại phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 2 tỷ đồng/tháng.

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Dù không quá nhộn nhịp, nhưng lượng thông tin cho thuê nhà mặt phố tại đây cũng rất cao dao động từ 25-300 triệu đồng/căn/tháng. Thậm chí có những căn còn được cho thuê với giá lên tới 500 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn nhà mặt phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) thiết kế 7 tầng, rộng 250m2 hiện đang được cho thuê với giá 499 triệu đồng/tháng.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được cho thuê với giá cao

Giá cho thuê nhà mặt phố tại Hà Nội luôn ở mức rất cao trước hết vì vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương". Khi giá nhà bị đẩy lên quá cao, chủ sở hữu buộc phải cho thuê với mức tương xứng để bảo toàn lợi nhuận và chi phí cơ hội.

Cùng với đó, lưu lượng người qua lại lớn tạo ra giá trị thương mại vượt trội, khiến doanh nghiệp chấp nhận trả giá thuê cao để đổi lấy khả năng sinh lời. Tâm lý coi nhà mặt phố là tài sản truyền đời, thà để trống còn hơn cho thuê rẻ cũng góp phần giữ mặt bằng giá. Kết hợp với sự tham gia của các chuỗi bán lẻ, ngân hàng, F&B… nhu cầu luôn lớn hơn nguồn cung, tạo nên mức giá thuê gần như không bao giờ "hạ nhiệt".

