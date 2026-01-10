Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (10/1) tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức từ 157 - 158,6 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 156,3 - 158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng tăng mạnh so với phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 155,6 – 158,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 154 - 157 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được mua vào 155,6 triệu đồng/lượng, bán ra 158,6 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng thế giới hôm nay

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 10/1 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.510 USD/ounce, tăng mạnh 33 USD/ounce so với chốt phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 143,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Diễn biến của thị trường vàng thế giới hiện chịu tác động từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố các số liệu việc làm quan trọng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát, hạn chế các giao dịch lớn. Đồng thời, đà tăng của đồng USD cũng tạo sức ép nhất định, khiến giá vàng chưa thể bứt phá mạnh.

Một chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM cho rằng, thị trường vàng đang trong trạng thái chờ đợi khi giới đầu tư tạm thời đứng ngoài trước báo cáo việc làm của Mỹ. Theo ông, các rủi ro địa chính trị giúp hạn chế đà giảm của giá vàng, trong khi đồng USD mạnh lên lại kìm hãm đà tăng.

Vị này cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đi lên nếu các yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng hiện nay được duy trì, với mốc 5.000 USD/ounce được xem là một ngưỡng đáng chú ý trong thời gian tới.