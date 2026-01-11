Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Bước sang năm 2026, giá nhà riêng trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.

Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 1/2026, giá nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến căn một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 45m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,8m tại phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (tức phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 13,5 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, căn nhà có diện tích khiêm tốn 17,5m2, thiết kế 4 tầng tại phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 371,43 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 17m2, một số căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đã chạm ngưỡng 6 tỷ đồng, những căn nhà riêng trong ngõ có diện tích khiêm tốn khoảng 30 - 50m2 cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng/căn.

2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.

1. Phường Hoàn Kiếm

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

2. Phường Cửa Nam

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.

Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

