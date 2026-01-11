Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn
Bước sang năm 2026, giá nhà riêng trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng có giá bán chạm ngưỡng gần chục tỷ đồng/căn.
Khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt trên nền tảng batdongsan.com.vn tại thời điểm đầu tháng 1/2026, giá nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam cũng đã vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn. Đơn cử có thể kể đến căn một căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 45m2, nằm trên mặt ngõ rộng 2,8m tại phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam (tức phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 13,5 tỷ đồng, tương đương 300 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 3m, căn nhà có diện tích khiêm tốn 17,5m2, thiết kế 4 tầng tại phố Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 6,5 tỷ đồng, tương đương 371,43 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 17m2, một số căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đã chạm ngưỡng 6 tỷ đồng, những căn nhà riêng trong ngõ có diện tích khiêm tốn khoảng 30 - 50m2 cũng đã vượt ngưỡng 10 tỷ đồng/căn.
2 phường mới thuộc quận Hoàn Kiếm cũ sau sáp nhập
Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.
1. Phường Hoàn Kiếm
Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
2. Phường Cửa Nam
Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ.
Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.
Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone cũ hiện cực kỳ hấp dẫn sau khi iPhone 17 series ra mắt, từ những model "like new" chỉ vừa qua một năm tuổi đến những "huyền thoại" vẫn còn rất mạnh mẽ, đều trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá loạt biệt thự tại 2 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn khiến người mua bất ngờ khi chạm ngưỡng cả tỷ đồng một mét vuông.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam tháng 1/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam (Hà Nội) được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục nóng bỏng tay.
Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng.
Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tếtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.
SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - SUV cỡ B Hyundai Venue tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HX5+ với mức giá xấp xỉ 10 lakh rupee, đồng thời nâng cấp trang bị cho bản HX4.
Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn có thể khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.
Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.