Bảo Tín Minh Châu cảnh báo khẩn tới khách hàng liên quan tới việc đặt cọc vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.

Bảo Tín Minh Châu cảnh báo tới khách hàng

Cảnh báo Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các tài khoản giả mạo Bảo Tín Minh Châu.

Mới đây, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cho biết, hiện nay trên các nền tảng Zalo/Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo danh thương hiệu BTMC, dụ dỗ khách hàng chuyển khoản đặt cọc mua nhẫn tròn trơn và vàng miếng.

Bảo Tín Minh Châu khẳng định: Không nhận đặt cọc online đối với nhẫn tròn trơn VRTL & vàng miếng; Không giao dịch qua Zalo/Facebook cá nhân; Không yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, BTMC cũng đã đưa ra một cảnh báo khẩn cấp tới khách hàng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn ra. Kẻ xấu đã lợi dụng uy tín của thương hiệu để tạo ra các Fanpage, thậm chí là có tích xanh giả mạo, nhằm lừa đảo khách hàng.

Theo thông báo của nhà vàng này, các đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về chương trình "khuyến mãi tặng vàng" hoặc tư vấn mua hàng online và yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản giả. Tên tài khoản thường được đặt gần giống với tên công ty BTMC, khiến nhiều người dễ bị nhầm lẫn. Sau khi nhận được tiền, chúng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng

Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng không chuyển khoản cho bất kỳ tài khoản lạ nào tự xưng là BTMC. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, vui lòng liên hệ BTMC hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Quy trình chính thức khi mua nhẫn tròn trơn, vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu là khách hàng giao dịch trực tiếp tại cơ sở chính thức và không thu tiền trước. Tất cả giao dịch chính thống đều có hóa đơn VAT hợp pháp và chỉ sử dụng tài khoản mang đúng tên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Chỉ nên giao dịch tại hệ thống cửa hàng chính thức của Bảo Tín Minh Châu hoặc các cơ sở kinh doanh vàng uy tín khác.

Thận trọng trước các fanpage, website lạ; tuyệt đối không chuyển tiền qua số tài khoản không rõ ràng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.