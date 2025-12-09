Vì sao người dùng gửi thêm 20.000 đồng vào ngân hàng ACB để vượt số dư tối thiểu vẫn bị trừ phí tài khoản?
GĐXH - Hiện một số ngân hàng chưa triển khai thu phí tài khoản không đạt số dư tối thiểu nhưng không ít ngân hàng đã triển khai dịch vụ này nhiều năm. Đáng chú ý, nếu người dùng không để ý, dù làm đủ hoặc đảm bảo số tiền tối thiểu cần, tài khoản thanh toán vẫn bị thu phí.
HDBank chưa triển khai thu 22.000 đồng phí tài khoản
Những ngày gần đây, câu chuyện thu phí quản lý tài khoản khi không đáp ứng số dư tối thiểu đang khiến nhiều khách hàng băn khoăn, đặc biệt là nhóm người dùng có thói quen để số dư thấp hoặc ít giao dịch vẫn đang là chủ đề nóng, bởi ảnh hưởng trực tiếp đến "ví tiền" của người dân.
Ngày 9/12, ghi nhận của phóng viên cho thấy, HDBank là một trong số những ngân hàng có mức thu phí quản lý tài khoản cao nhất, lên đến 22.000 đồng. Tuy nhiên, thông tin từ phía ngân hàng này cho biết, hiện nhà băng này chưa triển khai thu phí dịch vụ đối với tài khoản không đảm bảo số dư tối thiểu, cũng chưa có thông tin chính thức về thời điểm áp dụng.
Với việc đóng tài khoản thanh toán từ nhu cầu của người dùng, HDBank thu mức phí đóng 50.000 đồng đối với tài khoản mở dưới 6 tháng và miễn phí đối với tài khoản mở - hoạt động trên 6 tháng.
Tài khoản ngân hàng ACB đảm bảo số dư tối thiểu vẫn bị thu phí?
Cùng ngày, thông tin từ ngân hàng ACB cho biết, ngân hàng này đã triển khai phí quản lý tài khoản với số dư tối thiểu nhiều năm nay.
Theo nhân viên ngân hàng này, mức phí quản lý tài khoản hiện ngân hàng đang thu là 15.000 đồng được xây dựng dựa trên yêu cầu số dư tối thiểu của từng loại tài khoản.
Hiện ngân hàng đang triển khai 3 loại tài khoản, bao gồm tài khoản First không yêu cầu số dư tối thiểu và miễn phí quản lý tài khoản. Đồng thời các giao dịch chuyển tiền trong và ngoài hệ thống cũng đều được miễn phí.
Tuy nhiên, với tài khoản thông thường, khách hàng cần duy trì số dư tối thiểu bình quân là 500.000 đồng. Nếu tài khoản không đáp ứng, mức phí quản lý là 15.000 đồng/tháng.
Theo nhân viên, ACB áp dụng cách tính số dư bình quân được xác định bằng cách cộng tổng số dư cuối ngày trong tháng rồi chia trung bình cho số ngày trong tháng.
Ví dụ, tháng 12/2026 có 31 ngày. Đến ngày 29/12, khách được chuyển vào tài khoản một triệu đồng thì lấy 1 triệu chia cho 31, số tiền bình quân của ngày trong tháng chỉ hơn 32.000 đồng vẫn không đạt mức yêu cầu và sẽ bị thu phí", nhân viên giải thích.
Ngoài ra, ngân hàng này có một tài khoản khác là Debit, yêu cầu mức duy trì tối thiểu bình quân là 2 triệu đồng và phí quản lý trong trường hợp không đủ số dư là 20.000 đồng/tháng.
Trong bối cảnh nhiều ngân hàng siết chặt yêu cầu số dư nhằm thúc đẩy giao dịch số và giảm tài khoản "ngủ quên", các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng nên tìm hiểu kỹ từng loại tài khoản, cách tính số dư bình quân và biểu phí đi kèm để không rơi vào tình trạng bị trừ phí bất ngờ.
