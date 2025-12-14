Mới nhất
Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuần

Chủ nhật, 16:41 14/12/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Bảo Loan
Bảo Loan
GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực các quầy thực phẩm thiết yếu ở siêu thị đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ để "săn" khuyến mại, mua sắm tập trung, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả tuần mới.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 1.Ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư: Giảm tài khoản 'rác' hay hệ quả từ áp lực KPI khiến hàng triệu tài khoản 'nằm chết'?

GĐXH - Trong bối cảnh hàng chục triệu tài khoản thanh toán được mở và áp lực chỉ tiêu bán hàng, nhiều tài khoản chưa từng hoặc ít phát sinh giao dịch vẫn tồn tại trong hệ thống. Khi một số ngân hàng áp dụng phí số dư tối thiểu, câu hỏi đặt ra là: Đây có thực sự là cách dọn 'rác' cho hệ thống, hay chỉ làm lộ rõ hệ quả từ cuộc chạy đua KPI kéo dài nhiều năm?

Ghi nhận của phóng viên vào chiều và tối cuối tuần tại một số siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội cho thấy, lượng khách đến mua sắm tăng rõ rệt so với các ngày trong tuần.

Đáng chú ý, trong bối cảnh giá cả sinh hoạt có xu hướng biến động, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Thay vì mua nhỏ lẻ mỗi ngày, nhiều người chuyển sang hình thức mua sắm tập trung, lựa chọn kỹ sản phẩm, so sánh giá và tận dụng tối đa các chương trình ưu đãi.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Video ghi nhận người dân tận dụng các chương trình ưu đãi để mua sắm hàng tiêu dùng vào cuối tuần. 


Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên tại siêu thị GO! Thăng Long (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội), các quầy rau xanh, thịt cá và thực phẩm tươi sống luôn đông đúc vào những ngày cuối tuần. Theo quan sát, phần lớn người tiêu dùng ưu tiên các mặt hàng đang áp dụng chương trình giảm giá, mua theo combo hoặc khuyến mại “mua nhiều – giá tốt”.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 3.

Không ít người dân đẩy xe hàng đầy ắp các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, sữa, mì ăn liền, gia vị... đến các quầy thực phẩm xanh để tiếp tục lựa chọn rau củ quả.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị H. (ở phường Cầu Giấy) cho biết, gia đình chị thường mua sắm vào chiều thứ Bảy. “Cuối tuần siêu thị hay có nhiều chương trình ưu đãi hơn, nhất là thực phẩm tươi sống nên tôi tranh thủ mua đủ đồ cho cả tuần để tránh phải đi chợ nhiều lần, vừa tiết kiệm thời gian, vừa kiểm soát được chi tiêu”, chị H. cho hay.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 5.

Không chỉ các gia đình trẻ, nhiều người cao tuổi cũng lựa chọn mua sắm cuối tuần khi có con cháu đi cùng. Ông Trần Văn M. (62 tuổi, ở phường Thanh Xuân) cũng thường mua sẵn thực phẩm khô, đồ đông lạnh trong các đợt giảm giá. “Mua lúc có khuyến mại thì rẻ hơn vài chục nghìn mỗi món, cộng lại cũng tiết kiệm đáng kể. Đồ đông lạnh bây giờ bảo quản tốt nên dùng cả tuần không lo”, ông M. cho hay.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 6.

Theo đại diện một hệ thống siêu thị, sức mua vào cuối tuần thường tăng từ 20–30% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở nhóm hàng thiết yếu và thực phẩm. Để kích cầu tiêu dùng, nhiều siêu thị đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sâu, tặng quà kèm, tích điểm cho khách hàng thành viên, hoặc ưu đãi riêng cho khung giờ cao điểm cuối tuần.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 7.

Tại siêu thị Winmart, rất đông người dân cũng tranh thủ ngày cuối tuần để mua sắm thực phẩm cho cả tuần mới. Bà Nhàn (65 tuổi, ở phường Phương Liệt) cho rằng, tong bối cảnh giá cả sinh hoạt có xu hướng biến động, người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu. Thay vì mua nhỏ lẻ mỗi ngày, bà Nhàn chuyển sang hình thức mua sắm tập trung, lựa chọn kỹ sản phẩm, so sánh giá và tận dụng tối đa các chương trình ưu đãi.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 8.

Tại siêu thị MM Mega Maraket (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội), chị Nguyễn Thị An cho rằng, việc lên danh sách mua sắm trước khi vào siêu thị cũng trở thành thói quen phổ biến nhằm tránh mua sắm phát sinh ngoài kế hoạch.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 9.

Có thể thấy, việc tận dụng các chương trình ưu đãi để mua sắm hàng tiêu dùng vào cuối tuần đang trở thành xu hướng rõ nét của người dân đô thị. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, hình thức mua sắm này còn phù hợp với nhịp sống bận rộn, góp phần ổn định chi tiêu gia đình trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 10.Tiểu thương lo ngại về quyền riêng tư tài chính trước đề xuất người kinh doanh phải kê khai đầy đủ tài khoản ngân hàng

GĐXH - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Không ít người kinh doanh bày tỏ sự băn khoăn, lo ngại về tính khả thi cũng như quyền riêng tư tài chính với đề xuất này.

Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cuối tuần - Ảnh 11.Hà Nội đồng loạt thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân 2026

GĐXH - Trước nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và mùa lễ hội cuối năm, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 326/KH-UBND (03/12/2025) về bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026. Kế hoạch siết chặt kiểm soát sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp và cộng đồng trong công tác ATTP.

