Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Theo đó, từ nay đến hết năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong các loại hình doanh nghiệp;

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao thứ hạng của Thành phố về môi trường kinh doanh.

Cùng với đó, Thành phố đặt ra các mục tiêu cụ thể như:

Đảm bảo 90% - 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tổ chức phổ biến, thông tin kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quyền, nghĩa vụ của NLĐ và NSDLĐ;

UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

100% văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật về lao động, quan hệ lao động và nội dung, yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao động được công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác; cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương có trách nhiệm bảo đảm cho NLĐ và NSDLĐ được tiếp cận thông tin tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

90% - 100% các câu hỏi và đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực thi pháp luật lao động của NLĐ và NSDLĐ được tiếp nhận và hướng dẫn, trả lời.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thói quen tìm hiểu pháp luật của NLĐ và NSDLĐ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến cam kết trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Quyền tự do hiệp hội, thương lượng tập thể; bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động; phòng chống lao động cưỡng bức; xóa bỏ lao động trẻ em…

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì, theo dõi và đôn đốc triển khai Đề án.

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả. Thành phố cũng sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình triển khai.

