Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc
GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.
Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, trong đó nhiều người có tiền án, tiền sự.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này thường chọn những gia đình vừa tổ chức xong lễ tang, lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ.
Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Đình Sơn (SN 1974, trú phường Trường Vinh, biệt danh Sơn "Chất") từng có 5 tiền án liên quan trộm cắp, cưỡng đoạt, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và 1 tiền sự sử dụng trái phép ma túy.
Tối 7/11, khi nhóm Sơn "Chất" cùng các đối tượng tụ tập đánh bạc sau một đám tang tại phường Trường Vinh, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang 9 người, thu giữ hơn 80 triệu đồng, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng đều khai nhận hành vi.
Cơ quan công an khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt phản cảm vì lợi dụng sự mất mát của gia đình người đã khuất. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân kiên quyết tố giác, không tiếp tay, không che giấu các hoạt động cờ bạc trá hình gây phức tạp an ninh trật tự địa bàn.
Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây ánPháp luật - 2 giờ trước
Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.
Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...
Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dânPháp luật - 13 giờ trước
Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.
Hải Phòng: Bắt 2 ông trùm lừa đảo tiền ảoPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Anh (SN 1977, ở TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa người dân đầu tư dự án tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố một phụ nữ ở Ninh Bình chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vongPháp luật - 1 ngày trước
Một phụ nữ ở Ninh Bình dùng gạch đá, bê tông chặn đường để phơi thóc lúa khiến người đi xe máy tông vào và tử vong.
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất CảngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCMPháp luật - 1 ngày trước
Nhiều ô tô đậu trên đường ở TPHCM bị mất gương chiếu hậu. Công an địa phương nhanh chóng vào cuộc và đã bắt được thủ phạm.
Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạtPháp luật - 1 ngày trước
Tin tưởng con gái cần vốn làm ăn, người phụ nữ về hưu không ngần ngại ký vào các hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Tuy nhiên, niềm tin của người phụ nữ này đã bị cô con gái “diệu” đánh cắp không thương tiếc…
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạmPháp luật - 1 ngày trước
Từ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
Liên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trựcPháp luật
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.