Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Thứ ba, 09:19 11/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ 9 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, trong đó nhiều người có tiền án, tiền sự.

Triệt xóa ổ đánh bạc lợi dụng đám tang tại Nghệ An - Ảnh 1.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này thường chọn những gia đình vừa tổ chức xong lễ tang, lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ.

Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện. Đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Đình Sơn (SN 1974, trú phường Trường Vinh, biệt danh Sơn "Chất") từng có 5 tiền án liên quan trộm cắp, cưỡng đoạt, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và 1 tiền sự sử dụng trái phép ma túy.

Triệt xóa ổ đánh bạc lợi dụng đám tang tại Nghệ An - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Hoàng Đình Sơn.

Tối 7/11, khi nhóm Sơn "Chất" cùng các đối tượng tụ tập đánh bạc sau một đám tang tại phường Trường Vinh, lực lượng cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang 9 người, thu giữ hơn 80 triệu đồng, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Các đối tượng đều khai nhận hành vi.

Cơ quan công an khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt phản cảm vì lợi dụng sự mất mát của gia đình người đã khuất. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân kiên quyết tố giác, không tiếp tay, không che giấu các hoạt động cờ bạc trá hình gây phức tạp an ninh trật tự địa bàn.

Vũ Đồng
