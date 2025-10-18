Mới nhất
Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn xuống miền Bắc gây mưa rét

Thứ bảy, 21:00 18/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (18/10), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 18/10 và sáng 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này:

- Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21°C.

- Vùng núi và trung du 17–19°C.

- Vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp tràn xuống miền Bắc gây mưa rét - Ảnh 1.

Theo dự báo, gió mùa Đông Bắc tràn về, Hà Nội có mưa, nhiệt độ giảm.

Thời tiết Hà Nội: Đêm 18/10 và sáng 19/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão Fengshen, từ ngày 19/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; riêng vùng biển phía Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4,5m.

Từ chiều tối và đêm 19/10, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 19/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 20/10 mưa giảm dần.

Cảnh báo mưa dông có thể đi kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ ngày 19/10, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc. Khu vực này sẽ có mưa rào, nền nhiệt giảm rõ rệt, lạnh về đêm và sáng.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tớiTin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

L.Vũ (th)
