Tin sáng 16/10: Không khí lạnh mạnh sắp tràn về miền Bắc; Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 21 độ. Nguồn: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 18-19/10, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên; sau đó được tăng cường mạnh hơn vào khoảng 20-21/10. Đợt không khí lạnh này có thể khiến thời tiết khu vực lạnh về đêm và sáng, vùng núi khả năng trời rét.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Trước khi đón không khí lạnh, từ nay đến 17/10, thời tiết miền Bắc khá ổn định với ngày nắng; có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong thời kỳ từ đêm 17-25/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông khoảng ngày 19/10. Từ khoảng đêm 20/10 đến cuối thời kỳ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực chuyển hình thái thời tiết đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Do ảnh hưởng không khí lạnh, thời tiết Hà Nội từ 21/10 trở đi có thể xuống thấp nhất 21 độ, cao nhất 27 độ.

Bên cạnh đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có giông; từ khoảng 18-21/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tìm thấy 80 sổ đỏ trong két sắt nhà Ngân 98

80 sổ đỏ tìm được trong két sắt nhà Ngân 98.

Theo VTC News, tối 15/10, Công an TP.HCM thông tin, trong hai ngày 13 và 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một két sắt, song Ngân và người thân không cung cấp mã mở. Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong và đưa két sắt về trụ sở để mở theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả, bên trong két sắt có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng cùng nhiều vật chứng khác liên quan vụ án. Ngoài ra, công an còn tạm giữ 2 xe ô tô để xác minh nguồn gốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc số tài sản nói trên, phục vụ quá trình chứng minh hành vi phạm tội.

Trước đó, Võ Thị Ngọc Ngân bị xác định không hợp tác với cơ quan điều tra, nhiều lần trì hoãn và không chấp hành yêu cầu triệu tập. Khi làm việc, Ngân khai báo quanh co, chống đối, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay thuộc Gia Lai) được xác định là người cầm đầu đường dây sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân giả và kém chất lượng.

Ngân thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, đưa mẹ ruột và nhân viên đứng tên nhằm hợp thức hóa hồ sơ, nhưng thực tế trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động và tài chính.

Đối tượng ký hợp đồng gia công nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen. Khi nhà máy đầu tiên bị phát hiện sử dụng chất cấm, Ngân nhanh chóng chuyển sang hợp tác với Công ty Nanotesla – song thực tế vẫn thuộc cùng một hệ thống sản xuất.

Các sản phẩm không có giấy phép lưu hành vẫn được Ngân 98 bán rộng rãi trên website, Facebook, TikTok, in mã vạch liên kết trực tiếp đến trang shopngan98. Tiền thanh toán được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc người thân của Ngân, sau đó gom lại về tài khoản chính của bị can.

Từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Ngân 98 thu về khoảng 120 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh trái phép này.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Tăng lương, phụ cấp giáo viên từ năm 2026

Từ 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, lương của giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Ảnh: Vân Trang

Từ 1/1/2026, khi Luật Nhà giáo có hiệu lực, lương của giáo viên sẽ được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, thông tin trên báo Lao Động.

Theo Bộ GDĐT, để bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật Nhà giáo kể từ ngày 1/1/2026, Bộ phải tham mưu, trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư.

3 Nghị định gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo; Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo; Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức ngành Giáo dục.

12 Thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp, chế độ làm việc, thẩm quyền tuyển dụng, chức danh tương đương, quy tắc ứng xử của nhà giáo.

Theo Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ đề xuất: Nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông, trung học nghề; 30% đối với nhân viên trường học; 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính sách này cụ thể hóa trực tiếp yêu cầu tại Nghị quyết 71-NQ/TW, là giải pháp chiến lược, cấp bách để ngăn chặn tình trạng giáo viên rời bỏ ngành, tạo sức hút để tuyển dụng mới, từng bước giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên hiện nay.

Vụ bố ôm hai con nhảy cầu trong đêm: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.Lương

Chiều 15/10, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cho biết đã tìm thấy thi thể anh Võ Văn D. (SN 1993, trú tại thôn 6, xã Kim Liên, Nghệ An), khép lại công tác tìm kiếm tung tích của ba bố con mất tích trên sông Lam, thông tin trên VTC News.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể hai cháu Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi) – con của anh D. gần khu vực cầu Cửa Hội, giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 16h20, đội tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể người cha ở vị trí cách đó không xa. Hiện, thi thể ba bố con đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân khi đi qua cầu Bến Thủy (Nghệ An) phát hiện một người đàn ông đi cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả ba người bất ngờ biến mất. Tại vị trí họ đứng, người dân thấy một chiếc xe máy và hai cặp sách bị bỏ lại nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Trường Thi nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm xuyên đêm ba bố con trên sông Lam.

Theo Phó trưởng thôn 6, xã Kim Liên, trong thời gian làm việc ở nước ngoài, anh Võ Văn D. quen biết và kết hôn với chị Y.; hai người có hai con là Võ Hạ B. (5 tuổi) và Võ Gia T. (4 tuổi).

Trước khi bị nghi ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. được cho là thường xuyên mâu thuẫn với vợ. Hai người đã ly thân nhiều tháng, chị Y. đưa các con về sống bên nhà ngoại.

Cũng theo nguồn tin này, chiều hôm xảy ra sự việc, anh D. đến trường xin phép giáo viên đón hai con về sớm, sau đó gọi điện cho vợ thông báo về ý định ôm con tự tử.