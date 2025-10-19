Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người

Chủ nhật, 07:55 19/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.

Tuy nhiên, ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.

Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.

Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Trước đó, báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình), hai học sinh của trường là L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9) gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc xô xát, N. đã dùng dao đâm vào cổ H.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.

Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongDiễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Lê Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Cùng chuyên mục

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xóm

Pháp luật - 1 giờ trước

Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.

Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruột

Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruột

Pháp luật - 13 giờ trước

Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Pháp luật - 20 giờ trước

Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Xã hội - 1 ngày trước

Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM

Xã hội - 1 ngày trước

Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Xem nhiều

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật
Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top