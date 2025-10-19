Vụ nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong: Công an điều tra hành vi giết người
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, cơ quan công an đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Liên quan đến vụ nam sinh lớp 12 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường đâm tử vong, tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.
Theo đó, hai nam sinh học cùng trường THPT Đặng Thai Mai (xã Quảng Bình) là P. T. B. N. (SN 2009, trú tại xã Quảng Bình, học sinh lớp 11A9) và L. Q. H. (SN 2008, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hoá, học sinh lớp 12A8) không có mâu thuẫn từ trước.
Tuy nhiên, ngày 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trong lúc học môn thể dục vào buổi sáng, sau khi tan trường, L.Q.H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú tại xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh P.T.B.N.
Trong lúc bị đánh, P.T.B.N. đã rút dao bấm mang theo người đâm L.Q.H. khiến H. bị thương, sau đó tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Xương.
Trước đó, báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình), hai học sinh của trường là L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9) gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc xô xát, N. đã dùng dao đâm vào cổ H.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, em H. được bạn bè và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng không qua khỏi.
Khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.
Ông Nguyễn Ngọc Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết, qua nắm bắt ban đầu, giữa hai học sinh này trước đó không có mâu thuẫn trong trường.
Truy nã kẻ dùng búa đánh hàng xómPháp luật - 1 giờ trước
Để giải quyết mâu thuẫn, Lư Văn Khung (SN 1979, ngụ tỉnh An Giang) đã cầm búa đánh hàng xóm trọng thương rồi bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã Khung.
Bắt người cha ở Đồng Tháp bạo hành bé trai 7 tuổi vì nghi không phải con ruộtPháp luật - 13 giờ trước
Nghi ngờ con trai không phải con ruột, Nguyễn Văn Hoàng (32 tuổi, tạm trú tỉnh Đồng Tháp) nhiều lần ra tay đánh đập, hành hạ bé trai 7 tuổi.
Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lờiPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk LắkPháp luật - 20 giờ trước
Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.
Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sựPháp luật - 1 ngày trước
Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.
Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thậtXã hội - 1 ngày trước
Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCMXã hội - 1 ngày trước
Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vongPháp luật
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.