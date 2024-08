Bắt cựu nhân viên tín dụng ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 12/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS kiếm lời, Lê Trung Đức (cựu nhân viên tín dụng tại một ngân hàng có chi nhánh tại Thừa Thiên Huế) nảy sinh ý định mượn tiền của bạn bè, người thân.

Bằng thủ đoạn giả vờ mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức mượn của bạn bè tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Công an Thừa Thiên Huế khuyến cáo, liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối, theo thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp, đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối.

Do đó, người dân cần hết sức lưu ý, nêu cao cảnh giác trước khi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối để tránh "tiền mất tiền mang".

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Thương (SN 1974; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.