Sử dụng điều hòa vào ban đêm là cách phần lớn các gia đình áp dụng vào mùa nóng để có giấc ngủ thoải mái tiết trời oi bức. Cài đặt nhiệt độ thế nào để vừa tiết kiệm điện năng vừa đảm bảo sức khỏe là điều được nhiều người quan tâm.

Bật điều hòa 26 độ C vào ban đêm có hợp lý?

Mức nhiệt độ thường được khuyến cáo khi sử dụng điều hòa là 26 độ C, nhưng liệu đây có phải là lựa chọn tối ưu vào ban đêm?

Khi cơ thể con người bước vào trạng thái ngủ sâu, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống một cách tự nhiên. Điều này là một phần của quá trình sinh học giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Nếu môi trường quá lạnh, cơ thể phải tiêu tốn thêm năng lượng để duy trì thân nhiệt, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và chất lượng giấc ngủ giảm sút.

Bật điều hòa 26 độ C vào ban đêm có hợp lý? (Ảnh: Grandcomfort)

26 độ C có thể là mức nhiệt độ lý tưởng vào ban ngày khi cơ thể hoạt động, nhưng vào ban đêm, khi nhiệt độ cơ thể giảm, mức nhiệt này có thể trở nên quá lạnh. Người dùng điều hòa có thể cảm thấy thoải mái khi mới bắt đầu ngủ, nhưng sau vài giờ, đặc biệt vào giữa đêm, họ có thể cảm thấy lạnh và phải đắp thêm chăn, gây ra tình trạng tỉnh giấc và tăng nguy cơ cảm lạnh.

Ban đêm bật điều hoà bao nhiêu độ là phù hợp?

Nhiều người nghĩ 26 độ C là mức nhiệt tiết kiệm điện. Thực tế, mức nhiệt độ càng thấp thì điều hòa càng phải làm việc nhiều hơn để duy trì, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện năng hơn. Dù 26 độ C không phải quá lạnh, mức nhiệt này vẫn gây tốn điện hơn so với mức 28 độ C.

Nhiều chuyên gia khuyên rằng, để tiết kiệm năng lượng, nên để điều hòa ở mức chênh lệch không quá lớn với nhiệt độ ngoài trời. Nếu ban ngày nhiệt độ ngoài trời là 34 độ C, cài đặt điều hòa ở mức 26 độ C thì chênh lệch là 8 độ, vừa giúp tiết kiệm điện vừa giảm sốc nhiệt khi chuyển từ môi trường này sang môi trường khác (mức chênh được khuyến cáo là dưới 10 độ C, tốt nhất là 7 độ C).

Việc để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài có thể gây khô da, viêm họng, giảm khả năng miễn dịch. Khi ngủ, cơ thể chúng ta ở trạng thái nghỉ ngơi, các chức năng miễn dịch hoạt động mạnh mẽ để phục hồi cơ thể. Nếu môi trường quá lạnh, cơ thể phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ, khiến hệ miễn dịch bị suy giảm.

Các chuyên gia khuyến cáo nên để điều hòa ở mức 28 độ C vào ban đêm. Mức nhiệt này đảm bảo sự thoải mái mà không quá lạnh, giảm nguy cơ bị cảm lạnh và tiết kiệm điện năng. Nếu vẫn cảm thấy nóng, bạn có thể bật điều hòa ở mức 26 độ C vào lúc đầu rồi chuyển sang chế độ ngủ (Sleep Mode).

Chế độ Sleep Mode của điều hòa thường tự động tăng 1 độ C mỗi giờ sau khi bật. Điều này giúp bạn không cảm thấy nóng khi mới bắt đầu ngủ và vẫn duy trì được sự thoải mái suốt đêm.

Dựa vào những phân tích trên, bạn có thể trả lời câu hỏi "bật điều hòa 26 độ C vào ban đêm có hợp lý?" rồi phải không?

Cách sử dụng điều hoà hiệu quả

Để sử dụng điều hoà vừa tiết kiệm điện vừa an toàn cho sức khoẻ và thiết bị, bạn cần chú ý: