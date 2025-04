Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu

17 giờ trước

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tiếp tục điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người tử vong vào tối 4/4.