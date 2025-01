Bắt giữ 2 tên cướp táo tợn

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 10/1, chị L.T.H (SN 1988, trú ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô Honda SH BKS 15D1- 356... đến khu vực dốc cầu Tiên Cựu trên QL10 thuộc xã Đại Thắng, Tiên Lãng (hướng Thái Bình đi Hải Phòng) bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới đi cùng chiều, từ phía sau vọt lên chửi và đối tượng ngồi sau đạp làm chị H cùng phương tiện bị đổ. Chưa dừng lại, 2 đối tượng lao vào đánh chị H, cướp đi chiếc xe SH và túi xách rồi phóng chạy.



Ngay sau khi xảy ra vụ án, lãnh đạo Công an Hải Phòng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự cùng lực lượng HP22 - Công an thành phố phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm rõ và truy bắt đối tượng.

Quá trình đấu tranh, lực lượng truy bắt gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra vụ án vào ban đêm, tại khu vực không nhà dân, không có đèn đường. Sau khi gây án các đối tượng di chuyển với tốc độ cao, cố ý lẩn tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Hai đối tượng và tang vật (ảnh tư liệu).

Sau nhiều ngày kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với sự phối hợp trách nhiệm của lực lượng HP22 - Công an các địa phương, đặc biệt là Công an quận Kiến An, huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo, sự phối hợp có hiệu quả từ Công an Thái Bình, Hải Dương, lực lượng Công an Hải Phòng đã xác định, bắt giữ 2 nghi can là Phạm Văn Long (SN 2000, trú tại khu phố Tây Sơn, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1993, trú tại Minh Khai, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Long và Trung đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Do túng tiền, cặp đôi lên kế hoạch đi cướp tài sản, nhắm vào người dân đi một mình lúc sáng sớm.

Trong phi vụ ngày 10/1, sau khi cướp được chiếc xe Honda SH của chị H; hai ngày sau, Long điều khiển chiếc xe Honda SH từ nhà mình đến đón đối tượng Trung, rồi tới cửa hàng xe máy của anh V.V.Q, 28 tuổi, trú tại huyện Kim Thành, Hải Dương, bán được 63 triệu đồng.

Chia cho Trung hưởng 26 triệu đồng, Long dành số tiền có được mua chiếc xe máy Honda Airblade với giá 37 triệu đồng.