Cho vay nặng lãi với giá 'cắt cổ' 2 đối tượng ở Cao Bằng bị bắt

Thứ sáu, 17:27 26/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khám phá thành công chuyên án 1225L đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ hai đối tượng gồm Lưu Ngọc Viễn (SN 1991) và Đoàn Văn Luận (SN 1990) cùng trú tại tổ 8, phường Nùng Trí Cao.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trái quy định của pháp luật.

Quá trình khám xét tại nhà đối tượng Lưu Ngọc Viễn, cơ quan công an đã thu giữ 465.000.000 đồng tiền mặt; 01 khẩu súng; 04 cây kiếm Nhật; 01 gậy bóng chày; 02 hộp pháo cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.

Bắt giữ hai đối tượng cho vay nặng lãi tại Cao Bằng với Mức lãi suất cắt cổ - Ảnh 1.

Đối tượng Lưu Ngọc Viễn và một số tang vật.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Viễn và Luận chủ yếu nhắm đến các đối tượng vay là học sinh, người trẻ tuổi, sử dụng xe máy làm tài sản bảo đảm. Mức lãi suất cho vay thay đổi theo số tiền và từng trường hợp cụ thể, dao động từ 108%/năm trở lên.

Cá biệt có khoản vay lên tới 3.650%/năm, vượt xa mức lãi suất theo quy định. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính của người vay với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

