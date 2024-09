Cạm bẫy của những kẻ mua bán người

Lời cam kết ngọt ngào

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa nhiều đường dây mua bán người, giải cứu và hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nạn nhân ổn định cuộc sống.



Mới đây nhất là đường dây dây mua bán người sang các đặc khu kinh tế tại Tam Giác Vàng (Lào - Thái Lan - Myanmar) bị triệt phá vào đầu tháng 8/2024, bắt giữ 2 đối tượng.

Đối tượng Phạm Thị Tuyết Chinh, kẻ cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Hai đối tượng gồm Vi Văn Nhập (41 tuổi, trú xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) và Phạm Thị Tuyết Chinh (36 tuổi, trú xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, Nam Định). Chinh được xác định là kẻ cầm đầu đường dây.

Chinh qua biên giới sinh sống và lấy chồng từ lúc còn trẻ. Thời gian sinh sống tại nước ngoài, Chinh quen biết nhiều "ông chủ" có nhu cầu tìm các lao động để đưa vào làm việc tại các đặc khu kinh tế nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Để "săn mồi", Chinh nhiều lần về nước, len lỏi qua nhiều tỉnh thành để dụ dỗ, lừa các nạn nhân.

Ngày 7/8, cơ quan chức năng nắm được thông tin đối tượng Chinh vừa về nước qua đường bộ cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ngay lập tức các trinh sát di chuyển từ Nghệ An ra Lào Cai để xác minh, nắm bắt mọi di biến động của đối tượng.

Đến 16h ngày 8/8, tại thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát (Lào Cai), lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Tuyết Chinh về hành vi "Mua bán người", thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Cùng thời điểm trên, tại huyện Quỳ Châu, 1 tổ công tác khác cũng bắt giữ Vi Văn Nhập về cùng tội danh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài vụ án điển hình trên, ở các huyện vùng cao Nghệ An cũng liên tiếp triệt phá nhiều vụ án mua bán trẻ em qua biên giới. Theo đó, Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989), Cụt Thị Liên (SN 1992) cùng trú huyện Kỳ Sơn về tội "Mua bán trẻ em".

Đối tượng Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết.

Vào năm 2016, qua quen biết, người phụ nữ tên Y. (không rõ năm sinh, nhân thân, đang sinh sống tại nước ngoài) gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang Trung Quốc và hứa được chia "hoa hồng". Thấy món hời, Cụt Thị Liên gọi điện cho Cụt Thị Tuyết cùng nhau tìm người.

Lợi dụng gia đình ông L.V.T. có con gái L.T.X. (SN 2002, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang tìm kiếm việc làm để lấy tiền xây nhà, Tuyết và Liên tiếp cận, vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình ông T.

Để ông T. tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 3 năm sẽ được đón về nên gia đình ông T. đồng ý cho con gái L.T.X. đi nước ngoài làm việc.

Sau đó, nạn nhân bị bán cho một người đàn ông nước ngoài lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng. Tháng 6/2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, nạn nhân trốn về Việt Nam, làm đơn tố cáo các đối tượng.

Người dân cần tỉnh táo

Để triệt phá các đường dây này, các trinh sát của nhiều lực lượng Công an nghệ An có nhiều cách làm mới trong việc bám sát địa bàn, nắm rõ đối tượng. Hai trong nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người trên được triệt phá là nhờ vào công tác này.



Người dân cần nâng cao cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm buôn bán người (Ảnh: TTXVN)

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 25 đối tượng phạm tội mua bán người, trẻ em. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng xác minh, giải cứu thành công 30 nạn nhân.

Để chủ động phòng tránh với tội phạm mua bán người, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là đối với các hành vi, thủ đoạn ma mãnh của những kẻ mua bán người.

Cụ thể, tội phạm mua bán người thường dùng tên, tuổi, địa chỉ giả. Đối tượng không hẹn gặp trực tiếp, chủ yếu hướng dẫn, liên lạc qua điện thoại. Đặc biệt, các đối tượng dùng nhiều số điện thoại khác nhau, hoặc liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... Dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài để có cuộc sống giàu sang.

Công việc, địa điểm làm việc mà các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc thường không có địa chỉ cụ thể… Người dân phải thật sự tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, có kiểm chứng để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc như trên.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm mua, bán người. Chủ động tố giác tội phạm và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn với loại tội phạm này.

