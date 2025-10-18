Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Thứ bảy, 12:54 18/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Mua lợn nhiễm dịch tả Châu phi về mổ bán kiếm lời - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của Nguyễn Thị Lan có lợn sống bị mắc dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị đưa vào giết mổ. Cùng với đó gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Quá trình điều tra xác định, số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua mang về là lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ. Sau đó Lan cùng Phương tiến hành mổ ngay tại cơ sở của mình rồi đem trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Mua lợn nhiễm dịch tả Châu phi về mổ bán kiếm lời - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Cơ quan Công an

Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Gần 200 con lợn bị nhiễm Dịch tả châu Phi nhưng tài xế ô tô vẫn ngang nhiên vận chuyển tiêu thụ trong đêmGần 200 con lợn bị nhiễm Dịch tả châu Phi nhưng tài xế ô tô vẫn ngang nhiên vận chuyển tiêu thụ trong đêm

GĐXH - Ngày 14/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn đứng gần 200 con lợn dương tính với Dịch tả châu Phi tại Phú Thọ, khi tài xế ô tô đang vận chuyển, lưu thông trên đường.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh quy mô lớn giữa lòng Thủ đô: Khởi tố 3 vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm'

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'

Cùng chuyên mục

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk

Pháp luật - 2 giờ trước

Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Pháp luật - 8 giờ trước

Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thật

Xã hội - 18 giờ trước

Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM

Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCM

Xã hội - 19 giờ trước

Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật - 1 ngày trước

TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.

Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm

Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”

Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi đe dọa, dụ dỗ các kiểu nhưng chỉ chiếm đoạt được 400.000 đồng, kẻ lừa đảo đã thao túng tâm lý và hướng dẫn nam sinh viên tự bắt cóc chính mình rồi thông báo cho gia đình chuyển tiền giải cứu.

Xem nhiều

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong

Pháp luật
Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Pháp luật
Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top