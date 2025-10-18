Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với ban, ngành chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cơ quan Công an

Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của Nguyễn Thị Lan có lợn sống bị mắc dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị đưa vào giết mổ. Cùng với đó gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Quá trình điều tra xác định, số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua mang về là lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ. Sau đó Lan cùng Phương tiến hành mổ ngay tại cơ sở của mình rồi đem trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Cơ quan Công an

Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.