Hé lộ thủ đoạn mua lợn nhiễm dịch tả Châu Phi về mổ bán kiếm lời
GĐXH - Sau khi thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả châu Phi với giá rẻ, đối tượng Lan cùng đồng bọn đem giết mổ ngay tại cơ sở của mình, rồi trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của Nguyễn Thị Lan có lợn sống bị mắc dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị đưa vào giết mổ. Cùng với đó gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Quá trình điều tra xác định, số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua mang về là lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ. Sau đó Lan cùng Phương tiến hành mổ ngay tại cơ sở của mình rồi đem trà trộn bán lại với giá rẻ kiếm lời, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk LắkPháp luật - 2 giờ trước
Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vongPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.
Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sựPháp luật - 8 giờ trước
Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.
Tạm giữ hình sự hai Admin trang 'Beat 36 Thanh Hóa' do đăng tin sai sự thậtXã hội - 18 giờ trước
Đối tượng đã thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
Phát hiện người đàn ông tử vong sau vụ cháy nhà tạm ở TPHCMXã hội - 19 giờ trước
Một vụ cháy bùng phát tại căn nhà tạm ở xã Châu Pha (TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) lúc rạng sáng ngày 17/10 khiến một người tử vong.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vongPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.
Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòaPháp luật - 1 ngày trước
TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.
Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêmPháp luật - 1 ngày trước
Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.
Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”Pháp luật - 1 ngày trước
Sau khi đe dọa, dụ dỗ các kiểu nhưng chỉ chiếm đoạt được 400.000 đồng, kẻ lừa đảo đã thao túng tâm lý và hướng dẫn nam sinh viên tự bắt cóc chính mình rồi thông báo cho gia đình chuyển tiền giải cứu.
Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vongPháp luật
GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.