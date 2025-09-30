Mới nhất
Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Thứ ba, 19:01 30/09/2025 | Ăn
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 1.Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Thịt quay kho măng: Ấm bụng ngày mưa

Nguyên liệu làm thịt quay kho măng:

+ 500gr thịt lợn quay

+ 200gr măng tươi

+ ¼ quả dứa

+ Hành lá, tỏi

+ Gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, mật ong

Cách làm:

Bước 1: Thịt quay thái miếng vừa ăn. Măng tươi đem luộc khoảng 3 lần cho ngon, vớt ra rửa sạch, cắt khúc cỡ ngón tay cái. Dứa bỏ lõi, cắt miếng mỏng rồi ướp với chút muối, mì chính. Hành lá cắt khúc 2cm.

Bước 2: Cho mật ong vào chảo thắng hơi vàng, thêm chút nước mắm, cho thịt quay vào kho để ngấm gia vị. Ở chảo khác, đảo phần dứa đã ướp, phi thơm hành tỏi rồi cho măng vào xào.

Bước 3: Cho măng, dứa vào nồi thịt quay, thêm 100ml nước nóng, nêm gia vị vừa ăn, đun tới khi còn sâm sấp nước thì tắt bếp. Thêm hành lá, rắc tiêu rồi bày ra bát.

Nếu không có thịt quay, bạn cũng có thể thực hiện tương tự với thịt lợn bình thường.

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 2.

Vịt nấu măng: Đổi vị cho gia đình ngày mưa

Theo hướng dẫn của chị Châu Ngọc, mọi người có thể thực hiện món vịt nấu măng ngày mưa đơn giản mà ấm bụng cho gia đình ngày mưa dưới đây.

Nguyên liệu làm vịt nấu măng:

+ Nửa hoặc cả con vịt tùy theo lượng ăn của gia đình

+ 300gr măng. Có thể chọn măng củ hoặc măng búp theo sở thích

+ 1 quả chanh, muối trắng, chén rượu

+ Hành lá, mùi tàu

+ Gia vị: dầu ăn, dầu mè, dầu hào, sả, hành tím, tiêu, gừng, tỏi.

+ Bún, các loại rau sống ăn kèm.

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 3.

Các nguyên liệu chuẩn bị chế biến món vịt nấu măng.

Cách làm vịt nấu măng:

Bước 1: Vịt bạn đem làm sạch, xát muối trắng lên toàn bộ thân vịt và xát chanh. Để khử hết mùi hôi, bạn nên dùng thêm rượu để rửa, xả lại sạch bằng nước. Để vịt ra bát cho thật ráo nước, chặt nhỏ từng miếng vừa ăn.

Thịt vịt thường béo nên trước khi nấu, mọi người nên áp chảo để cho săn và thơm thịt rồi ướp gia vị.

Phi thơm hành tỏi, gừng thái mỏng kèm hai củ sả đập dập cắt khúc ngắn. Sau đó, bạn cho thịt vịt cùng các gia vị dầu hào, bột canh, dầu mè vào ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.

Bước 2: Măng bạn đem làm sạch, để ráo, thái miếng vừa ăn. Nếu là các loại măng củ nên luộc lại 1 - 2 nước đổ đi, xong rửa lại dưới vòi nước và để ráo, thái miếng vừa ăn.

Cho ít dầu vào chảo, phi thơm phần hành tím băm nhỏ rồi cho măng vào đảo nhanh tay khoảng 5 - 7 phút cùng với một chút bột canh, dầu hào. Sau đó, múc măng cho măng vào một bát tô để riêng.

Phần rau ăn kèm, bạn rửa sạch, để ráo nước.

Bước 3:

Cho nồi vịt đã tẩm ướp lên đảo đều tay khoảng 15 - 20 phút cho vịt chín, đổ lượng nước vừa phải cho xâm xấp. Thả măng đã xào vào nồi, đun sôi lại với lửa nhỏ trong khoảng 20 – 30 phút, nêm lại gia vị và cho hành lá, mùi tàu vào là được. Khi tắt bếp, bạn có thể cho thêm chút tiêu.

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 4.

Món vịt nấu măng ngày mưa có nước dùng béo ngậy, thơm ngon. Thịt vịt săn, mềm ngon, đậm đà. Vịt nấu măng rất ngon khi thưởng thức kèm với bún sợi, ít rau gia vị như rau ngổ, rau húng, diếp cá…

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 5.Ngày mưa ‘đổi gió’ với món thịt vịt dễ làm cho cả nhà, đảm bảo ngon khó cưỡng

GĐXH – Vào ngày mưa, mọi người có thể thử đổi vị với món thịt vịt thơm ngon, dễ làm dưới đây. Món thịt sẽ mềm ngon, đảm bảo cả nhà vét sạch đĩa.

Ấm bụng với 2 món mặn dân dã, đậm đà mà đưa cơm trong ngày mưa lạnh - Ảnh 6.Loại củ được ví như nhân sâm Hàn Quốc, mùa thu có nhiều ở chợ Việt, làm được nhiều món ngon bổ phổi

GĐXH – Loại củ này được ví như nhân sâm Hàn Quốc, vào mùa thu mọi người có thể mua nhiều ở chợ Việt với giá rất rẻ. Loại thực phẩm này có hương vị thơm ngon, chế biến được nhiều món ăn giúp bổ phổi mùa thu.

Hà My
