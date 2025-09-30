Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão
GĐXH – Trời mưa se lạnh, chẳng gì tuyệt hơn khi cả gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi với những món ăn mặn cay nồng, đậm vị. Gợi ý hôm nay từ hướng dẫn của mẹ đảm sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn để bữa cơm ngày mưa đủ dinh dưỡng và đưa cơm.
Thịt quay kho măng: Ấm bụng ngày mưa
Nguyên liệu làm thịt quay kho măng:
+ 500gr thịt lợn quay
+ 200gr măng tươi
+ ¼ quả dứa
+ Hành lá, tỏi
+ Gia vị: nước mắm, muối, đường, tiêu, mật ong
Cách làm:
Bước 1: Thịt quay thái miếng vừa ăn. Măng tươi đem luộc khoảng 3 lần cho ngon, vớt ra rửa sạch, cắt khúc cỡ ngón tay cái. Dứa bỏ lõi, cắt miếng mỏng rồi ướp với chút muối, mì chính. Hành lá cắt khúc 2cm.
Bước 2: Cho mật ong vào chảo thắng hơi vàng, thêm chút nước mắm, cho thịt quay vào kho để ngấm gia vị. Ở chảo khác, đảo phần dứa đã ướp, phi thơm hành tỏi rồi cho măng vào xào.
Bước 3: Cho măng, dứa vào nồi thịt quay, thêm 100ml nước nóng, nêm gia vị vừa ăn, đun tới khi còn sâm sấp nước thì tắt bếp. Thêm hành lá, rắc tiêu rồi bày ra bát.
Nếu không có thịt quay, bạn cũng có thể thực hiện tương tự với thịt lợn bình thường.
Vịt nấu măng: Đổi vị cho gia đình ngày mưa
Theo hướng dẫn của chị Châu Ngọc, mọi người có thể thực hiện món vịt nấu măng ngày mưa đơn giản mà ấm bụng cho gia đình ngày mưa dưới đây.
Nguyên liệu làm vịt nấu măng:
+ Nửa hoặc cả con vịt tùy theo lượng ăn của gia đình
+ 300gr măng. Có thể chọn măng củ hoặc măng búp theo sở thích
+ 1 quả chanh, muối trắng, chén rượu
+ Hành lá, mùi tàu
+ Gia vị: dầu ăn, dầu mè, dầu hào, sả, hành tím, tiêu, gừng, tỏi.
+ Bún, các loại rau sống ăn kèm.
Cách làm vịt nấu măng:
Bước 1: Vịt bạn đem làm sạch, xát muối trắng lên toàn bộ thân vịt và xát chanh. Để khử hết mùi hôi, bạn nên dùng thêm rượu để rửa, xả lại sạch bằng nước. Để vịt ra bát cho thật ráo nước, chặt nhỏ từng miếng vừa ăn.
Thịt vịt thường béo nên trước khi nấu, mọi người nên áp chảo để cho săn và thơm thịt rồi ướp gia vị.
Phi thơm hành tỏi, gừng thái mỏng kèm hai củ sả đập dập cắt khúc ngắn. Sau đó, bạn cho thịt vịt cùng các gia vị dầu hào, bột canh, dầu mè vào ướp khoảng 15 phút cho ngấm gia vị.
Bước 2: Măng bạn đem làm sạch, để ráo, thái miếng vừa ăn. Nếu là các loại măng củ nên luộc lại 1 - 2 nước đổ đi, xong rửa lại dưới vòi nước và để ráo, thái miếng vừa ăn.
Cho ít dầu vào chảo, phi thơm phần hành tím băm nhỏ rồi cho măng vào đảo nhanh tay khoảng 5 - 7 phút cùng với một chút bột canh, dầu hào. Sau đó, múc măng cho măng vào một bát tô để riêng.
Phần rau ăn kèm, bạn rửa sạch, để ráo nước.
Bước 3:
Cho nồi vịt đã tẩm ướp lên đảo đều tay khoảng 15 - 20 phút cho vịt chín, đổ lượng nước vừa phải cho xâm xấp. Thả măng đã xào vào nồi, đun sôi lại với lửa nhỏ trong khoảng 20 – 30 phút, nêm lại gia vị và cho hành lá, mùi tàu vào là được. Khi tắt bếp, bạn có thể cho thêm chút tiêu.
Loại lá tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại là 'thần dược' cực tốt cho sức khỏe, chế biến món ăn này đảm bảo 'bay cơm'Ăn - 7 giờ trước
GĐXH - Loại lá này tưởng chỉ bỏ đi hóa ra lại không chỉ mang đến hương thơm dịu nhẹ, thanh mát mà còn ẩn chứa trong mình vô vàn lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.
Gợi ý 2 cách làm bánh trung thu nhân ngọt tại nhàĂn - 9 giờ trước
Chỉ với nguyên liệu dễ tìm, bạn có thể tự làm bánh trung thu nhân cốm xào hoặc đậu xanh thơm ngon, vừa truyền thống vừa sáng tạo.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêngĂn - 16 giờ trước
Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon, đặc biệt tốt cho người bị mất ngủ.
Mẹo bóc vỏ nho đơn giản bằng chiếc tămĂn - 1 ngày trước
Khám phá ngay mẹo bóc vỏ nho bằng tăm đơn giản, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn vị ngọt mát của nho cũng như tăng tính thẩm mỹ mà không cần bóc tay.
Ăn uống cũng là tận hưởng cuộc sống: Ba món ngon dễ nấu, ngon cơm, no bụng mà lại giàu dinh dưỡngĂn - 1 ngày trước
Một bữa cơm ngon không cần cầu kỳ, chỉ cần vài nguyên liệu tươi ngon và cách nấu đơn giản, bạn đã có thể biến căn bếp thành nơi ngập tràn hạnh phúc.
Bữa tối, bạn phải nấu ngay món ăn này: Nguyên liệu rẻ, nấu trong khoảng 15 phút, ít chất béo, giàu protein và cực ngonĂn - 2 ngày trước
Ai bảo món ngon phải cầu kỳ? Đôi khi, hương vị tuyệt vời nhất lại ẩn chứa trong những nguyên liệu bình dị và cách nấu nướng đơn giản này.
3 món ngon từ loại rau chữa đau đầu, xương khớp, đặc biệt tốt cho phụ nữĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này có tính ấm nên thường xuyên được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh đau xương khớp.
Nàng dâu nghìn tỷ Tăng Thanh Hà khoe nấu món đặc sản trứ danhĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là biểu tượng nhan sắc, diễn viên tài năng và một doanh nhân nhà tỷ phú, Tăng Thanh Hà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng nhờ hình ảnh người phụ nữ của gia đình đảm đang, tinh tế, yêu bếp và biết cách truyền cảm hứng sống đẹp mỗi ngày.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.