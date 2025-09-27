Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Nguyên liệu

150 gram đậu xanh; 247 gram bột mì đa dụng; 20 gram bơ đậu phộng; 100 gram đường; 160 gram nước đường; 2 lòng đỏ trứng gà; 4 muỗng cà phê không đường; 30 ml dầu ăn; 2 muỗng canh dầu dừa; 530 ml nước.

Nguyên liệu làm bánh trung thu nhân đậu xanh.

Cách làm:

Vo đậu xanh đã chuẩn bị sạch sẽ, rồi đem ngâm với nước khoảng 2 tiếng để cho đậu mềm. Sau đó, vớt ra cho vào nồi, đổ nước ngập đậu rồi đun cho đến khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ xuống. Tiếp tục đun trong khoảng 20 phút cho đậu mềm nhừ. Cho phần đậu xanh đã nấu nhừ vào máy xay sinh tố rồi xay sao cho nhuyễn mịn là được.

Tiếp đến, cho phần đậu xay nhuyễn vào 1 chiếc chảo chống dính, thêm 100 gram đường, 1/2 muỗng cà phê muối rồi khuấy đều lên.

Sên hỗn hợp trên ở lửa nhỏ, đến khi sôi thì bạn cho thêm 2 muỗng canh dầu dừa vào, rồi tiếp tục đảo đều tay cho đến khi nhân kết dính lại.

Cho 1/2 muỗng canh bột mì vào 2 muỗng canh nước hòa tan. Sau đó, đổ hỗn hợp bột vào chảo nhân. Tiếp tục sên ở lửa nhỏ cho đến khi nhân đặc lại, thử lấy một ít vo tròn không dính tay là được.

Dùng rây bột để rây mịn bột mì đã chuẩn bị vào bát tô to. Cho thêm 160 gram nước đường, 30 ml dầu ăn, 20 gram bơ đậu phộng và 1 lòng đỏ trứng gà vào. Sau đó, sử dụng máy đánh trứng để cho hỗn hợp trên quyện lại với nhau. Tiếp đến, bạn nhồi bột bằng tay đến khi hỗn hợp bột trở nên dẻo mịn, sờ không dính tay là đạt.

Lấy màng bọc thực phẩm bọc kín bột bánh, để bột nghỉ khoảng 30 – 45 phút. Chia bột vỏ bánh thành nhiều phần bằng nhau, mỗi phần khoảng 42 gram rồi vo tròn lại. Tương tự, bạn cũng lấy nhân đậu xanh vo tròn thành viên.

Tiếp theo bạn rắc, xoa một ít bột mì khô lên tay và mặt phẳng sạch để chống dính. Đặt viên bột vỏ lên trên mặt phẳng rồi dùng cây cán mỏng thành hình tròn sao cho đường kính gấp 2 lần đường kính nhân. Lưu ý, không cán bột quá mỏng làm cho vỏ bánh dễ bị rách và khó bọc nhân.

Sau đó, đặt viên nhân vào giữa miếng bột vỏ rồi bóp cho mép vỏ bánh dính lại, bao bọc nhân, xoay vo để bánh được tròn, đẹp.

Để viên bánh vào khay, để tránh bị khô thì hãy phủ lên chúng bằng chiếc khăn ẩm sạch. Tiếp tục làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu.

Để chống dính, bạn hãy phết một lớp dầu ăn mỏng vào lòng khuôn, xoa một lớp bột mì mỏng vào đáy bánh, chọn phần láng mịn của bánh để vào khuôn rồi ấn chặt để tạo hình. Lúc này bạn đã có một chiếc bánh trung thu với hoa văn bắt mắt.

Trước khi nướng bánh, bạn hãy làm nóng nồi chiên không dầu trước ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 10 phút. Trong khoảng thời gian chờ nồi nóng, bạn lấy 1 lòng đỏ trứng gà, 4 muỗng cà phê sữa cho vào bát và khuấy đều.

Bánh trung thu nhân đậu xanh sẽ mềm và ngon hơn khi bạn để qua 1 đêm.

Hết 10 phút, bạn lấy khay nồi ra, lót giấy nến vào khay để chống dính. Sau đó, xếp lần lượt bánh trung thu vào nồi rồi nướng ở 150 độ C trong 5 phút.

Sau 5 phút, bạn lấy bánh ra, để bánh nguội hoàn toàn rồi dùng cọ phết một lớp mỏng hỗn hợp đã pha lên khắp xung quanh bánh. Đặt bánh trở lại khay, tiếp tục nướng lần 2 ở nhiệt độ 150 độ C trong vòng 5 phút.

Sau 5 phút, để bánh nguội rồi trở mặt bánh, nướng tiếp lần 3 trong 5 phút ở nhiệt độ cũ là hoàn thành các bước làm bánh trung thu bằng nồi chiên không dầu.

Bánh trung thu nhân đậu xanh sẽ mềm và ngon hơn khi bạn để qua 1 đêm. Khi ăn bánh, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ ngoài mềm hòa quyện cùng nhân đậu xanh dẻo mịn. Sẽ tuyệt hơn nếu bạn thưởng thức bánh cùng một tách trà nóng.