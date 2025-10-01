Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lần
GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.
Xôi cốm
Xôi cốm, món ẩm thực đặc trưng của Hà thành. Xôi cốm được làm từ cốm tươi, mới, thường được kết hợp với đậu xanh, nước cốt dừa thơm béo khi nấu, tạo thành một món ăn ngon miệng, bổ dưỡng.
Ô mai
Nhắc đến Hà Nội, một trong những món ăn vặt phổ biến mà không thể không kể đến chính là ô mai.
Ô mai không chỉ là một loại quà ăn vặt thú vị, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế trong ẩm thực Hà Nội. Với hương vị độc đáo và cách chế biến đa dạng, ô mai đã chinh phục được mọi lứa tuổi, từ trẻ em cho đến người lớn.
Sấu chín
Nếu sấu xanh là món ngon dịu mát của mùa hè Hà Nội, thường được ngâm để tạo nước uống giải nhiệt, thì sấu chín lại mang đến một hương thơm mùa thu đầy xao xuyến.
Những quả sấu chín vàng ươm, tỏa hương thơm phức, khiến ai cũng liên tưởng đến bầu không khí se lạnh của mùa thu. Sấu chín không chua như sấu non, khiến mọi người không khỏi thòm thèm mỗi khi nhắc đến.
Khi mua sấu chín về, việc đầu tiên là rửa sạch và cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài. Tiếp theo, cắt khoanh quanh quả để lộ hạt sấu bên trong, sau đó ngâm đường như cách làm với sấu xanh. Hoặc bạn cũng có thể trộn sấu chín với một chút đường, ớt bột và muối, tạo ra món sấu dầm độc đáo. Sấu dầm trở thành một món ăn vặt yêu thích của các bạn trẻ và đặc biệt là chị em công sở.
Cháo sườn quẩy
Cháo sườn và cháo trai, những món ăn quen thuộc của người dân Hà Nội vào mùa thu. Mỗi muỗng cháo như tan trong miệng, tạo ra một trải nghiệm đầy ấn tượng.
Cháo sườn đặc biệt ngon, được nấu từ nước hầm xương tạo nên hương vị ngọt tự nhiên. Khi thưởng thức, bạn có thể thêm một chút quẩy giòn và một ít ruốc.
Bánh đúc nóng
Bánh đúc đã từng xuất hiện trong văn học, một món ăn bình dân nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng với mỗi người dân Hà Nội. Vào những buổi chiều thu, khi tiết trời trở nên se lạnh, còn gì tuyệt vời hơn là ngồi tại vỉa hè, ngắm nhìn đường phố và cảm nhận sự ấm áp của bát bánh đúc nóng, mang theo hơi thở xưa cũ của Hà Nội.
Bánh đúc có hai loại chính: Bánh đúc chay (còn gọi là bánh đúc ngọt) và bánh đúc mặn. Bánh đúc mặn thường được kết hợp với thịt xay, mộc nhĩ, nấm hương, hành phi, rau mùi và nước mắm nóng, tạo ra một hương vị đậm đà và hấp dẫn, khó có thể cưỡng lại.
Thịt xiên nướng
Món thịt xiên nướng luôn là một sự lựa chọn ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Bạn có thể thưởng thức thịt xiên nướng cốt dừa thơm phức, có hương vị độc đáo từ nước cốt dừa, thịt trở nên mềm mịn, béo ngậy và ngọt ngào đầy quyến rũ. Khi ăn, bạn có thể thêm chút tương ớt làm cho thịt xiên nướng thêm hấp dẫn và đậm đà hương vị.
Chả rươi
Ở Hà Nội, món chả rươi thường được chế biến với những nguyên liệu như thịt băm nhỏ, vỏ quýt thái nhỏ, thì là, hành hoa cắt nhỏ, trứng, hạt tiêu, nước mắm và ớt tươi.
Mọi thứ được kết hợp và trộn lẫn thật đều để tạo nên hỗn hợp thơm ngon và hấp dẫn. Sau đó được rán trên lửa nhỏ đến khi vàng đều hai mặt là được.
Ốc luộc
Mùa nào chúng ta cũng có thể ăn ốc nhưng có lẽ thưởng thức ốc vào mùa thu là một điều gì đó thật đặc biệt. Ốc luộc là một trong những món ăn nổi tiếng tại Hà Nội, không thể bỏ qua trong mùa thu - đông.
Những con ốc tươi ngon, béo to và thịt mềm được làm sạch, kết hợp với nước chấm, tạo nên một hương vị đậm đà không thể quên.
