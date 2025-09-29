Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết
GĐXH – Trong những ngày mưa gió, bữa cơm gia đình sẽ trở nên thú vị hơn với món ngon dễ làm từ loại củ được ví “nhân sâm của nhà nghèo”, vừa rẻ tiền vừa giàu dinh dưỡng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.
Nhân sâm của nhà nghèo
Củ sâm đất được nhiều người biết đến như "nhân sâm của nhà nghèo" nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Không chỉ ăn trực tiếp, củ sâm đất còn được các bà nội trợ khéo léo chế biến thành nhiều món ngon, bổ dưỡng. Giá loại củ này khá rẻ, chỉ từ 15.000 – 40.000 đồng/kg, phù hợp với túi tiền của mọi gia đình.
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, từ lâu củ sâm đất đã là vị thuốc quý dùng để phòng, chữa bệnh, cũng như nâng cao sức khỏe. Sâm đất có tác dụng lợi tiểu, giải nhiệt cơ thể, hỗ trợ trị cao huyết áp và giảm lượng đường huyết trong máu.
Đặc biệt, loại củ này rất tốt với người bị tiểu đường. Trong củ sâm đất có chứa các hoạt chất giúp giảm sự hấp thụ đường đơn, làm giảm đường huyết, giảm lượng đường trong gan và tăng cường hoạt động của insulin trong cơ thể.
Ngoài ra, các vitamin A, C và khoáng chất trong củ sâm đất giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng, giảm căng thẳng và suy nhược cơ thể, tăng sức đề kháng.
Món ngon với củ sâm đất ngày mưa
Theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể làm món gỏi gà củ sâm đất dễ dàng dưới đây. Sự kết hợp giữa thịt gà dai ngọt và sâm đất giòn sần sật, thêm rau thơm, cà rốt, cùng nước mắm chua ngọt sẽ mang đến món ăn vừa lạ miệng vừa tốt cho sức khỏe. Ăn tới đâu cuốn tới đó trong những ngày mưa.
Nguyên liệu làm gỏi gà củ sâm đất:
+ Thịt gà luộc xé sợi
+ Củ sâm đất
+ Cà rốt bào sợi
+ Rau thơm (rau húng, ngò gai…)
+ Lạc rang giã nhỏ
+ Gia vị: nước mắm, đường, chanh, tỏi, ớt
Cách làm gỏi gà củ sâm đất:
1. Củ sâm đất rửa sạch, ngâm muối loãng 15–30 phút rồi để ráo, thái sợi.
2. Luộc gà chín, để nguội, xé sợi.
3. Cà rốt bào sợi, rau thơm rửa sạch cắt nhỏ.
4. Pha nước trộn gỏi: nước mắm, đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh đem khuấy tan đều.
5. Cho sâm đất, gà, cà rốt, rau thơm vào tô lớn, rưới nước trộn gỏi, đảo đều.
6. Rắc lạc rang lên trên và thưởng thức.
Món ăn này có vị chua chua cay mặn ngọt hòa quyện. Gà dai dai, sâm đất giòn giòn lạ miệng vừa thanh đạm vừa giúp cả nhà đổi vị bữa cơm thường ngày.
