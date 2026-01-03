Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quả

Nghe thì đơn giản, nhưng dưới góc nhìn y học và dinh dưỡng, dưa chuột thực sự có nhiều điểm đáng giá, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Dưa chuột chứa tới khoảng 90% là nước, năng lượng rất thấp và chỉ số đường huyết (GI) chỉ khoảng 15. Điều này đồng nghĩa ăn nhiều cũng khó làm đường huyết tăng vọt. Đáng chú ý hơn, dưa chuột còn chứa axit malonic, một hợp chất có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường. Với người có tình trạng kháng insulin, thường đi kèm căng thẳng, rối loạn chuyển hóa, việc bổ sung dưa chuột giúp “hạ nhiệt” cơ thể, hỗ trợ kiểm soát đường máu tốt hơn theo thời gian.