Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quả
GĐXH - Ăn đúng cách, loại rau quả này lại âm thầm giúp ổn định đường huyết, huyết áp và mỡ máu theo cách nhiều người không ngờ tới.
Dưa chuột - loại quả chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe
Món ngon với dưa chuột
Canh dưa chuột sườn non
Kim chi dưa chuột
Thịt cuộn dưa chuột chiên xù
Dưa chuột xào trứng
Salad dưa chuột cà chua
Salad dưa chuột dầu mè
Canh dưa chuột nhồi thịt
Dưa chuột ngâm giấm
