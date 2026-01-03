Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người phụ nữ 66 tuổi ăn loại quả này ba lần một ngày, 3 tháng sau đi khám, bác sĩ bất ngờ khi xem kết quả

Thứ bảy, 15:00 03/01/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ăn đúng cách, loại rau quả này lại âm thầm giúp ổn định đường huyết, huyết áp và mỡ máu theo cách nhiều người không ngờ tới.

Dưa chuột - loại quả chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 1.

Câu chuyện được một bác sĩ Đông y ở Trung Quốc kể lại khiến không ít người bật cười. Một phụ nữ 66 tuổi, bữa nào cũng có dưa chuột: trộn lạnh, đập dập, xào trứng, nấu canh. Suốt 3 tháng liền không bỏ bữa nào. Đến ngày tái khám, bác sĩ nhìn bảng xét nghiệm mà không tin vào mắt mình: đường huyết, huyết áp, mỡ máu đều nằm trong ngưỡng lý tưởng. Hỏi bí quyết ăn uống, bà chỉ cười: “Có gì đâu, toàn dưa chuột thôi”.


Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 2.

Nghe thì đơn giản, nhưng dưới góc nhìn y học và dinh dưỡng, dưa chuột thực sự có nhiều điểm đáng giá, đặc biệt với người trung niên và cao tuổi. Dưa chuột chứa tới khoảng 90% là nước, năng lượng rất thấp và chỉ số đường huyết (GI) chỉ khoảng 15. Điều này đồng nghĩa ăn nhiều cũng khó làm đường huyết tăng vọt. Đáng chú ý hơn, dưa chuột còn chứa axit malonic, một hợp chất có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường. Với người có tình trạng kháng insulin, thường đi kèm căng thẳng, rối loạn chuyển hóa, việc bổ sung dưa chuột giúp “hạ nhiệt” cơ thể, hỗ trợ kiểm soát đường máu tốt hơn theo thời gian.

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 3.

Dưa chuột chứa tới khoảng 90% là nước, năng lượng rất thấp và chỉ số đường huyết (GI) chỉ khoảng 15. Điều này đồng nghĩa ăn nhiều cũng khó làm đường huyết tăng vọt. Đáng chú ý hơn, dưa chuột còn chứa axit malonic, một hợp chất có khả năng ức chế quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường. Với người có tình trạng kháng insulin, thường đi kèm căng thẳng, rối loạn chuyển hóa, việc bổ sung dưa chuột giúp “hạ nhiệt” cơ thể, hỗ trợ kiểm soát đường máu tốt hơn theo thời gian.

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 4.

Trong dưa chuột, hàm lượng kali khá cao trong khi natri lại thấp. Kali giúp cơ thể đào thải bớt muối dư thừa qua nước tiểu, từ đó làm giãn mạch và giảm áp lực lên thành mạch máu. Đây là cơ chế quan trọng giúp huyết áp ổn định. Ngoài ra, phần cuống và vỏ dưa chuột chứa các hợp chất tạo vị đắng nhẹ, được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ làm mềm thành mạch. Với người lớn tuổi, nhất là vào mùa nóng khi huyết áp dễ dao động, dưa chuột trở thành món ăn giải nhiệt nhưng vẫn có lợi cho tim mạch.

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 5.

Dưa chuột giàu chất xơ không hòa tan. Khi ăn trước hoặc trong bữa chính, chất xơ này hoạt động như “chổi quét”, giúp hạn chế hấp thu bớt chất béo và cholesterol từ thực phẩm. Nhờ đó, người bị mỡ máu cao hoặc gan nhiễm mỡ có thể giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan nếu duy trì thói quen ăn hợp lý. Trong y học cổ truyền, dưa chuột còn được xem là thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, hỗ trợ gan hoạt động “nhẹ nhàng” hơn khi chế độ ăn ít dầu mỡ.

Món ngon với dưa chuột

Canh dưa chuột sườn non

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 6.

Một món ăn từ dưa chuột đầu tiên không thể không nhắc đến đó là món canh dưa chuột sườn non. Đây là một món canh thanh đạm, dễ ăn và giải nhiệt hiệu quả. Không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn mang lại vị ngon nhẹ nhàng, ai cũng thích mê.

Kim chi dưa chuột

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 7.

Nếu bạn muốn thêm chút hương vị mới lạ cho bữa ăn gia đình, hãy thử ngay kim chi dưa chuột – một món ăn có vị chua ngọt, cay nhẹ và độ giòn sần sật, cực kỳ thích hợp khi ăn kèm với các món nướng hay món trộn.

Thịt cuộn dưa chuột chiên xù

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 8.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn vừa ngon miệng vừa dễ làm, thịt cuộn dưa chuột chiên giòn chính là gợi ý hoàn hảo. Lớp vỏ giòn rụm kết hợp với nhân thịt mềm và dưa chuột tươi mát sẽ tạo nên hương vị hấp dẫn khó cưỡng.

Dưa chuột xào trứng

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 9.

Món trứng xào dưa chuột là một món ăn từ dưa chuột không chỉ dễ làm mà còn mang đến hương vị thanh mát, thích hợp cho những bữa ăn nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ dinh dưỡng.

Salad dưa chuột cà chua

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 10.

Salad dưa chuột cà chua là một lựa chọn tuyệt vời để làm dịu cái nóng mùa hè, mang đến sự thanh mát, giòn ngọt và đầy đủ dưỡng chất cho bữa ăn gia đình. Hãy cùng vào bếp thực hiện ngay món ngon này!

Salad dưa chuột dầu mè

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 11.

Dưa chuột là nguyên liệu tuyệt vời để tạo nên những món salad thanh mát. Nếu bạn không có nhiều thời gian, chỉ cần cắt dưa chuột thành lát tròn mỏng hoặc khúc nhỏ vừa ăn, sau đó trộn cùng một ít dầu mè béo thơm. Vậy là bạn đã có ngay món salad dưa chuột dầu mè đơn giản mà vẫn hấp dẫn để thưởng thức!

Canh dưa chuột nhồi thịt

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 12.

Những món canh quen thuộc như khổ qua nhồi thịt hay bí đao nhồi thịt, hãy thử biến tấu với món canh dưa chuột nhồi thịt vừa đơn giản lại thanh mát.

Dưa chuột ngâm giấm

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 13.

Những lát dưa chuột giòn sần sật, thấm vị chua nhẹ của giấm cùng chút cay the từ ớt sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn, kích thích vị giác và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 14.Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Người phụ nữ 66 tuổi ăn dưa chuột mỗi ngày , sức khỏe bất ngờ cải thiện sau 3 tháng - Ảnh 15.Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

GĐXH - Hiện giá một bữa ăn Omakase ở các nhà hàng Việt dao động từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Ngoài nướng thì có 4 cách chế biến khoai lang ngon và độc đáo: Làm siêu nhanh có thể dùng ăn sáng, trưa hoặc bữa xế

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Tự nấu cơm mang đi làm, mẹ 8X giảm 15 kg sau 9 tháng

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Bất ngờ với công dụng của 'loại rau gia vị' thường dùng trong bữa ăn

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Loại rau xưa nay chỉ tuốt lá nấu canh, nhưng làm theo cách này lại cực ngon, giòn vô cùng và ai ăn cũng bất ngờ

Cùng chuyên mục

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốc

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.

3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

3 loại rau dưỡng phổi, dễ nấu lại ngon miệng: Ăn nhiều hơn vào mùa đông vì đúng mùa, tươi sạch và giàu dinh dưỡng

Ăn - 13 giờ trước

Cùng tìm hiểu 3 loại rau đúng mùa lại bổ dưỡng cho phổi, rất thích hợp dùng trong mùa đông. Chúng không chỉ mềm và giàu dinh dưỡng mà còn dễ chế biến - ai cũng có thể dễ dàng làm được!

5 loại rau củ trái mùa đắt tiền, nghèo dinh dưỡng

5 loại rau củ trái mùa đắt tiền, nghèo dinh dưỡng

Ăn - 17 giờ trước

Các loại rau trồng trái vụ như cà tím, bí ngòi dễ bị hư hại khi tiếp xúc với nhiệt độ thấp hoặc phải sử dụng chất kích thích tăng trưởng.

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Đây loại củ quen thuộc với người Việt nhưng lại được người Nhật gọi là“củ trường sinh”. Không chỉ giàu dinh dưỡng, chúng được bán khá rẻ, dễ mua ở chợ Việt và chế biến được nhiều món ngon khó cưỡng.

Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Rau giúp 'hạ đường huyết tự nhiên', chứa chất tiêu diệt tế bào ung thư, đắt cũng nên mua

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này chứa Peperomin E có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư

Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốc

Mẹo bảo quản việt quất tươi lâu, ngừa nấm mốc

Ăn - 1 ngày trước

Chuyên gia khuyên nên ngâm việt quất trong giấm loãng hoặc baking soda khoảng 5 phút, nhằm ức chế vi khuẩn, nhờ đó giữ loại quả này tươi ngon lâu hơn

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.

Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều

Mẹo làm sạch lò vi sóng không cần lau chùi nhiều

Ăn - 1 ngày trước

Thay vì lau chùi như cách thông thường, quay nóng một bát nước chứa dung dịch rửa bát và chanh tươi giúp làm mềm vết bẩn, khử mùi lò vi sóng.

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Cá rẻ, dễ mua, ít xương dăm nhưng lại giàu dinh dưỡng bất ngờ.

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết Dương lịch

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Một trong những ngày nghỉ lễ trong năm được mong chờ nhất đó là ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ngày này, gia đình quây quần bên nhau ngoài việc chuẩn bị những món ăn chính thì hãy tham khảo thêm thực đơn các món ăn vặt dưới đây.

Xem nhiều

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn gì trong tiết khí Đông Chí: Những thực phẩm nên bổ sung để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm

Ăn

GĐXH – Đông Chí là tiết khí quan trọng nhất của mùa Đông, thời điểm âm thịnh – dương sinh, cơ thể cần được nuôi dưỡng đúng cách để bảo toàn nguyên khí, tăng sức đề kháng và chuẩn bị nền tảng sức khỏe cho năm mới. Theo chuyên gia, trong tiết khí Đông Chí nên ăn những thực phẩm này để dưỡng thận và tích năng lượng cho cả năm.

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Loại cá bị xem nhẹ bấy lâu hóa ra bổ ngang cá hồi, là 'nhân sâm giá rẻ', Việt Nam rất phổ biến

Ăn
Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ra chợ thấy củ này đừng bỏ qua vì người Nhật gọi là “củ trường sinh”, người bị tăng đường huyết ăn càng tốt

Ăn
Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

Ẩm thực 360
Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Cách làm món ngon bổ trợ thận từ chân giò siêu ngon, hấp dẫn và dễ làm tại nhà

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top