Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.
Bộ phận của quả mít được người Nhật 'quý như vàng', người Việt ăn xong toàn ném bỏ
Vì những lợi ích đó, bạn nên đưa hạt mít vào thực đơn dinh dưỡng của mình nhờ những gợi ý món ngon dưới đây:
Gợi ý món ngon từ hạt mít
