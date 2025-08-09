Mới nhất
Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường

Thứ bảy, 10:28 09/08/2025
GĐXH - Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá. Thậm chí, có thể chế biến thành nhiều món ngon.

Bộ phận của quả mít được người Nhật 'quý như vàng', người Việt ăn xong toàn ném bỏ

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 1.

Từ lâu, quả mít đã gắn bó mật thiết với đời sống người Việt, đây là một loại quả thơm ngọt, phổ biến khắp mọi miền quê. Thế nhưng, trong khi phần múi được thưởng thức như một món ăn vặt hấp dẫn thì hạt mít lại thường xuyên bị bỏ đi, xem như thứ "phế phẩm" sau mỗi lần bổ mít. Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá, bày bán tại siêu thị với giá lên đến 200.000 đồng/kg - đắt ngang thịt bò, thịt lợn.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 2.

Ở Nhật Bản, hạt mít thường không có sẵn quanh năm. Do đó, khi nhập khẩu, chúng thường được luộc chín, sấy khô hoặc đóng gói hút chân không để tiện bảo quản. Người Nhật có thói quen ăn hạt mít như một món ăn vặt bổ dưỡng, thêm vào cháo, súp, salad hoặc nghiền thành bột để làm bánh. Họ xem đây là cách bổ sung chất xơ, vi chất và chất chống oxy hóa tự nhiên mà không cần đến thực phẩm chức năng.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 3.

Dù có vị bùi, hạt mít lại có chỉ số đường huyết (GI) tương đối thấp. Ngoài ra, chất kháng tinh bột (resistant starch) trong hạt mít có thể làm chậm hấp thu glucose vào máu. Một nghiên cứu năm 2020 trên Journal of Ethnopharmacology ghi nhận chiết xuất từ hạt mít có tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân tiền tiểu đường .

Vì những lợi ích đó, bạn nên đưa hạt mít vào thực đơn dinh dưỡng của mình nhờ những gợi ý món ngon dưới đây:

Gợi ý món ngon từ hạt mít

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 4.

Chả lát lốt thịt băm hạt mít.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 5.

Món canh xương cục nấu với hạt mít thêm chút mùi tàu (ngò gai). Khi thành phẩm hoàn thành, hạt mít mềm, có vị béo ngậy và bùi, ăn rất ngon.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 6.

Món hạt mít xốt chua, cay, ngọt. Gia vị để làm món này, bạn dùng xốt ớt từ quả mắc mật, mật ong, nước mắm... tỏi phi thơm và cuối cùng rải chút rau thơm Huế nhà trồng được.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 7.

Canh hạt mít nấu xương sườn. Ảnh: NVC

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 8.

Cá thu kho hạt mít.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 9.

Mứt hạt mít.

Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường- Ảnh 10.

Sữa hạt mít.

Bình luận
