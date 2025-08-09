Bất ngờ bộ phận của quả mít người Nhật 'quý như vàng', giúp hỗ trợ giảm đường huyết hiệu quả ở người tiền tiểu đường

Từ lâu, quả mít đã gắn bó mật thiết với đời sống người Việt, đây là một loại quả thơm ngọt, phổ biến khắp mọi miền quê. Thế nhưng, trong khi phần múi được thưởng thức như một món ăn vặt hấp dẫn thì hạt mít lại thường xuyên bị bỏ đi, xem như thứ "phế phẩm" sau mỗi lần bổ mít. Thật bất ngờ, loại hạt tưởng chừng vô giá trị ấy lại đang được người Nhật trân trọng như một nguồn thực phẩm quý giá, bày bán tại siêu thị với giá lên đến 200.000 đồng/kg - đắt ngang thịt bò, thịt lợn.