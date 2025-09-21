Mới nhất
Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng ngừa cực đơn giản

Chủ nhật, 10:26 21/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người đàn ông bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp diễn tiến nặng, được cứu sống nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục...

Vừa qua, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã cứu sống bệnh nhân viêm tụy cấp biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh nhân N.N.T. (46 tuổi, trú tại xã Hòa Hội, Gia Lai) nhập viện trong tình trạng viêm tụy cấp diễn tiến nặng, nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Các bác sĩ nhận định tiên lượng tử vong trên 90%.

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh đơn giản, ai cũng làm được - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù được hồi sức tích cực, tình trạng người bệnh không cải thiện và không thể phẫu thuật. Trước tình thế nguy kịch, ê-kíp Khoa Gây mê hồi sức quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT - Continuous Renal Replacement Therapy).

Nhờ phương pháp này, sau 72 giờ điều trị, chức năng các cơ quan của bệnh nhân dần hồi phục, huyết động ổn định. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Viêm tụy cấp nguy hiểm thế nào?

Viêm tụy cấp là một bệnh lý xảy ra khi tuyến tụy - cơ quan tiết men tiêu hóa và hormone nội tiết bị viêm cấp tính. Khi đó, các men tiêu hóa được tiết ra thay vì đi vào lòng ruột, lại tự tiêu hủy mô tụy, gây viêm, phù nề, hoại tử và có nguy cơ lan rộng, tổn thương nhiều cơ quan khác. 

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh đơn giản, ai cũng làm được - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân gây viêm tụy cấp

Các nguyên nhân gây viêm tụy cấp phổ biến bao gồm: Sỏi mật, chấn thương, tác dụng phụ của thuốc, nhiễm trùng, tăng triglyceride máu và đặc biệt thường gặp ở nam giới là lạm dụng rượu bia. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Viêm tụy cấp có chữa được không?

Theo BS.CKII Võ Huy Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức của bệnh viện cho biết, CRRT là giải pháp quan trọng giúp loại bỏ độc tố, ổn định tình trạng, mở ra cơ hội sống cho những ca bệnh nguy kịch do viêm tụy cấp.

Hiện nay, ngoài các biện pháp hồi sức cơ bản, lọc máu hấp phụ được xem là một trong những phương pháp hiện đại, điều trị hỗ trợ hiệu quả, đặc biệt trong các trường hợp viêm tụy cấp thể nặng có biến chứng suy đa tạng, giúp loại bỏ các yếu tố trung gian gây viêm khỏi tuần hoàn máu

Đây là biện pháp đưa máu người bệnh qua quả lọc có cấu trúc đặc biệt, giúp giữ lại các yếu tố gây viêm, từ đó giảm gánh nặng toàn thân, ổn định huyết động và cải thiện tình trạng suy tạng.

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp, suy đa tạng nguy kịch: Bác sĩ chỉ cách phòng bệnh đơn giản, ai cũng làm được - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Biện pháp phòng ngừa viêm tụy cấp

Để phòng ngừa viêm tụy cấp, các biện pháp sau cần được thực hiện:

- Kiểm soát chế độ ăn uống: Tránh ăn các thực phẩm nhiều mỡ và uống rượu quá mức. 

- Điều trị sỏi mật: Nếu có sỏi mật, việc điều trị sớm có thể giảm nguy cơ viêm tụy cấp.

- Theo dõi bệnh lý mỡ máu: Kiểm tra định kì mỡ trong máu và điều trị các vấn đề liên quan đến mỡ máu cao.  

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 nămNgười phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

M.H (th)
Top