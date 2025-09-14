Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025
GĐXH - Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã gọi tên và gây bất ngờ có 3 người đẹp đều đến từ Đắk Lắk.
Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 có sự tranh tài của 35 thí sinh nổi bật đã chính thức diễn ra tối 14/9 tại TP.HCM. Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đồng thời là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.
Sau phần đồng diễn, phần hô tên "đặc sản" của các mùa Miss Grand và phần trình diễn trang phục dạ hội, từ Top 15 đã gọi tên Top 10 gồm: Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Mlô H Senavii (Đắk Lắk), Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Đinh Y Quyên (Gia Lai), Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh), La Ngọc Phương Anh (An Giang), Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Bùi Thị Uyên Phương (Đắk Lắk) vào nhờ vote.
Như vậy, 5 thí sinh đã dừng chân gồm: Nguyễn Hồng Ngân (TP.HCM), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), Nguyễn Phương Hoa (TP.HCM), Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai), Văn Minh Trúc (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng).
Ngay sau đây, Top 10 thí sinh sẽ bước vào phần thi huyết trình về hòa bình trước khi tìm ra Top 5 chung cuộc.
