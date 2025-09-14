5 thí sinh bị loại khỏi Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sau Top 15 là ai?

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025 GĐXH - Lily Chen - người đẹp sinh năm 1995 quê Tây Ninh được dự đoán sẽ trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Việt Nam 2025.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 có sự tranh tài của 35 thí sinh nổi bật đã chính thức diễn ra tối 14/9 tại TP.HCM. Tân Hoa hậu sẽ kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đồng thời là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.

Được biết chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2025 mang tên "Solara Aurelia – Hồng Nhật Kim Quang". Vương miện được tạo nên từ vàng 18K, kim cương Moissanite và ngọc lục bảo quý hiếm, chế tác hoàn toàn thủ công trong suốt 1.800 giờ, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người đẹp giành chiến thắng.

Sau phần đồng diễn dưới nền nhạc một bài hát do Hoa hậu Quế Anh trình diễn và phần hô tên - "đặc sản" của các mùa Miss Grand, Top 15 đã chính thức lộ diện, đầu tiên Mlô H Senavii – 284 – Đắk Lắk, Nguyễn Hồng Ngân (TP.HCM), Nguyễn Thị Kiều My – 102 – Tây Ninh, Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên), La Ngọc Phương Anh (An Giang), Nguyễn Phương Hoa (TP.HCM), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), Bùi Thu Thủy (Hưng Yên), Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk), Phạm Khánh Ngân – 268 – Đồng Nai, Văn Minh Trúc (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng) và vị trí cuối cùng gọi tên thí sinh Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau).

Như vậy, chỉ sau phần thi trình diễn bikini, 5 thí sinh đã dừng chân gồm: Đỗ Thị Tường Vi (TP.HCM), Tống Thị Lan Anh (Ninh Bình), Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long), Lily Chen (Tây Ninh), Phạm Yến (TP.HCM).

Ngắm Top 15 được gọi tên:

Thí sinh cuối cùng được gọi tên trong Top 15 là Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau).