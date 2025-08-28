35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025 GĐXH - Top 5 phần thi Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã lộ diện, đáng chú ý trong đó có 3 giọng ca chuyên nghiệp: LiLy Chen, Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân.

Trải qua vòng tuyển sinh và vòng Sơ khảo, ban giám khảo đã tìm ra 35 gương mặt nổi bật nhất cho hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025.

Dàn người đẹp dự thi năm nay được nhận xét khá "dừ" cả về tuổi đời và tuổi nghệ thuật. Bởi trong top 35 có những gương mặt quen thuộc showbiz như: Trần Như Ngọc (Lily Chen, 30 tuổi) sở hữu lượng fan lớn khi đang là ca sĩ, diễn viên; Học trò danh ca Ngọc Sơn là Ngô Thái Ngân (31 tuổi); Nữ diễn viên của đoàn kịch Hồng Vân là Phạm Yến (35 tuổi)...

Bên cạnh đó, một số "chiến binh nhan sắc" quen thuộc cũng quay trở lại thi như: MLô H Senaivi - từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025; Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh) từng thi Miss Grand Vietnam 2022; Lê Thị Thu Trà từng lọt top 15 chung cuộc Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.;....

Phạm Yến, Lily Chen, Ngô Thái Ngân (từ trái qua phải) là diễn viên, ca sĩ quen mặt truyền hình nhưng vẫn dự thi nhan sắc ở tuổi ngoài 30.

MLô H Senaivi, Kiều My... là hai trong số thí sinh quen mặt tại các cuộc thi nhan sắc.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho rằng rất đồng đều. Mỗi cô gái sở hữu vẻ đẹp, cá tính riêng. Một số thí sinh từng đạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp khác, nay trở lại với một phiên bản hoàn thiện hơn để chinh phục Miss Grand Vietnam 2025. Bên cạnh yếu tố ngoại hình, nhiều ứng viên còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Trong vai trò Giám đốc Điều hành và Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã đồng hành cùng cuộc thi từ vòng tuyển sinh. Chia sẻ về việc việc mở động độ tuổi dự thi lên đến 35 tuổi, Lê Hoàng Phương bày tỏ: "Tuổi tác không quyết định tất cả. Người trẻ có nhiều năng lượng, người lớn tuổi hơn lại dày dạn trải nghiệm. Dù khó so sánh về sức trẻ hay năng lượng nhưng tôi tin giám khảo chỉ cần tìm ra người thực sự chạm đến trái tim khán giả là đủ".

Giám đốc Điều hành và Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2025 - Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 khi đã 27 tuổi.

Với Hoa hậu Lê Hoàng Phương, sự chân thành là tiêu chí quan trọng nhất để chọn ra Tân Hoa hậu. Cô chia sẻ: “Thí sinh chân thành, nỗ lực và biết học hỏi là người có tiềm năng. Hoa hậu ngoài ngoại hình đẹp phải là người có tấm lòng đẹp”.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 bước vào giai đoạn sôi động. Thí sinh đã trải qua nhiều phần thi như Grand Walk thử thách khả năng trình diễn, bao gồm catwalk, thần thái trên sân khấu. Grand Shoot tập trung vào kỹ năng chụp hình, tạo dáng trước ống kính. Grand Voice là sân chơi của những giọng hát. Grand Chat là nơi thí sinh thể hiện tư duy, quan điểm về những vấn đề xã hội. Ngày 30/8 tới, Top 35 sẽ tham gia trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII với chủ đề "Transition Time".

Chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/9/2025 với sự tham dự của Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza. Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, nhận trọng trách đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi quốc tế Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10.



