Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?

Thứ năm, 19:00 28/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 20255 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

GĐXH - Top 5 phần thi Grand Voice Award thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã lộ diện, đáng chú ý trong đó có 3 giọng ca chuyên nghiệp: LiLy Chen, Phan Như Thùy, Ngô Thái Ngân.

Trải qua vòng tuyển sinh và vòng Sơ khảo, ban giám khảo đã tìm ra 35 gương mặt nổi bật nhất cho hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025.

Dàn người đẹp dự thi năm nay được nhận xét khá "dừ" cả về tuổi đời và tuổi nghệ thuật. Bởi trong top 35 có những gương mặt quen thuộc showbiz như: Trần Như Ngọc (Lily Chen, 30 tuổi) sở hữu lượng fan lớn khi đang là ca sĩ, diễn viên; Học trò danh ca Ngọc Sơn là Ngô Thái Ngân (31 tuổi); Nữ diễn viên của đoàn kịch Hồng Vân là Phạm Yến (35 tuổi)...

Bên cạnh đó, một số "chiến binh nhan sắc" quen thuộc cũng quay trở lại thi như: MLô H Senaivi - từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025; Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh) từng thi Miss Grand Vietnam 2022; Lê Thị Thu Trà từng lọt top 15 chung cuộc Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.;....

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 2.
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 3.
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 4.

Phạm Yến, Lily Chen, Ngô Thái Ngân (từ trái qua phải) là diễn viên, ca sĩ quen mặt truyền hình nhưng vẫn dự thi nhan sắc ở tuổi ngoài 30.

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 5.
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 6.

MLô H Senaivi, Kiều My... là hai trong số thí sinh quen mặt tại các cuộc thi nhan sắc.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho rằng rất đồng đều. Mỗi cô gái sở hữu vẻ đẹp, cá tính riêng. Một số thí sinh từng đạt giải tại các cuộc thi sắc đẹp khác, nay trở lại với một phiên bản hoàn thiện hơn để chinh phục Miss Grand Vietnam 2025. Bên cạnh yếu tố ngoại hình, nhiều ứng viên còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập tốt, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội.

Trong vai trò Giám đốc Điều hành và Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã đồng hành cùng cuộc thi từ vòng tuyển sinh. Chia sẻ về việc việc mở động độ tuổi dự thi lên đến 35 tuổi, Lê Hoàng Phương bày tỏ: "Tuổi tác không quyết định tất cả. Người trẻ có nhiều năng lượng, người lớn tuổi hơn lại dày dạn trải nghiệm. Dù khó so sánh về sức trẻ hay năng lượng nhưng tôi tin giám khảo chỉ cần tìm ra người thực sự chạm đến trái tim khán giả là đủ".

35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?- Ảnh 7.

Giám đốc Điều hành và Giám khảo của Miss Grand Vietnam 2025 - Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam 2023 khi đã 27 tuổi.

Với Hoa hậu Lê Hoàng Phương, sự chân thành là tiêu chí quan trọng nhất để chọn ra Tân Hoa hậu. Cô chia sẻ: “Thí sinh chân thành, nỗ lực và biết học hỏi là người có tiềm năng. Hoa hậu ngoài ngoại hình đẹp phải là người có tấm lòng đẹp”.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025 bước vào giai đoạn sôi động. Thí sinh đã trải qua nhiều phần thi như Grand Walk thử thách khả năng trình diễn, bao gồm catwalk, thần thái trên sân khấu. Grand Shoot tập trung vào kỹ năng chụp hình, tạo dáng trước ống kính. Grand Voice là sân chơi của những giọng hát. Grand Chat là nơi thí sinh thể hiện tư duy, quan điểm về những vấn đề xã hội. Ngày 30/8 tới, Top 35 sẽ tham gia trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XII với chủ đề "Transition Time".

Chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/9/2025 với sự tham dự của Đương kim Hoa hậu Hòa bình quốc tế Christine Juliane Opiaza. Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, nhận trọng trách đại diện Việt Nam tranh tài tại cuộc thi quốc tế Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

5 ứng viên tiềm năng giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Mỹ nhân mặc đẹp nhất Cannes, giỏi 3 thứ tiếng thắng Miss Universe Thailand 2025

Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025

Senaivi tiết lộ lý do quay trở lại đấu trường Miss Grand VietNam 2025

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Gia thế nàng hậu quê Cần Thơ thi Miss World: Bố là đại tá, mẹ bác sĩ

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục chinh chiến đấu trường quốc tế tại Miss World 2026

Cùng chuyên mục

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80

Giải trí - 16 phút trước

GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá Huy

Xem - nghe - đọc - 16 phút trước

GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé Khoai

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê Dung

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra về

Giải trí - 14 giờ trước

Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.

3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80

3 Hoa hậu Việt Nam tự hào có mặt trong buổi sơ duyệt A80

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Hà Trúc Linh tự hào giây phút hòa vào dòng người diễu hành sơ duyệt A80, cảm thấy như sự hào hùng của lịch sử dân tộc, hun đúc thêm lòng yêu nước...

Xem nhiều

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởng

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổi

Thế giới showbiz
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Xem - nghe - đọc
Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Công an tìm ra kẻ tung tin đồn nguyên nhân cá chết hàng loạt

Xem - nghe - đọc
Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top