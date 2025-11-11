Kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây nền phòng bếp

Xét theo yếu tố kiến trúc

Trước khi nói về khía cạnh phong thủy nền bếp cao hơn nền phòng khách, chúng ta tìm hiểu qua một số ưu điểm về mặt kiến trúc như sau:

Tạo điểm nhấn: Một nền bếp cao hơn nền nhà có thể tạo ra một điểm nhấn trong không gian nhà bếp. Điều này có thể tạo ra một sự phân biệt giữa không gian bếp và phòng khác trong nhà, tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Tạo sự cân đối: Nền bếp cao hơn có thể giúp tạo ra sự cân đối với các yếu tố kiến trúc khác trong không gian nhà. Nó có thể tạo ra một cảm giác trang trí và hài hòa trong thiết kế nội thất tổng thể.

Phòng khách và phòng bếp là hai không gian luôn được chú trọng nhiều nhất trong nhà.

Tăng tính thẩm mỹ: Nền bếp cao hơn có thể tạo ra một cảm giác mở rộng và thoáng đãng trong không gian bếp, đặc biệt là khi kết hợp với cửa sổ lớn hoặc cửa ra vào.

Nền nhà bếp cao hơn phòng khách có sao không?

Tuy nhiên, theo phong thủy, việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là một điều kiêng kỵ. Phòng khách được xem là không gian chính, là tâm điểm của căn nhà. Đây không chỉ là nơi đón tiếp khách ghé thăm, khu vực hội tụ của các thành viên mà còn là nơi các luồng khí tốt trong nhà lưu thông.

Vì vậy, nếu phòng khách được xây thấp hơn phòng bếp có thể làm cho hỏa khí từ bếp lan ra phòng khách và những khu vực khác. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng xấu đến phong thủy ngôi nhà và gia chủ.

Thậm chí có thể gây xáo trộn giữa các mối quan hệ gia đình và xã hội. Từ đó có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc, cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp công danh của các thành viên.

Phòng bếp cao hơn phòng khách theo phong thủy có thể gây xáo trộn các mối quan hệ gia đình và xã hội.

Cũng theo phong thủy, phòng khách đại diện cho đàn ông còn phòng bếp thì tượng trưng cho phụ nữ. Vì vậy, khi xây sàn bếp cao hơn phòng khách có thể khiến vợ chồng hay bất hòa, dễ xảy ra tranh chấp hay cãi vã.

Độ cao hợp lý của nền nhà bếp và phòng khách

Hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng thiết kế phòng khách mở nối liền với phòng bếp và muốn tạo điểm nhấn bằng cách xây bậc tam cấp để chia tách hai không gian. Tuy nhiên theo phong thủy, việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là không phù hợp phong thủy. Thiết kế bậc tam cấp nối giữa hai căn phòng này sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thủy và sự tiện lợi của các hoạt động hằng ngày của gia đình.

Theo phong thủy, việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là không phù hợp.

Không chỉ vậy, nền phòng khách xây thấp hơn bếp cũng ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà. Các căn phòng với độ cao khác nhau sẽ khiến cho tổng thể kiến trúc bị rối mắt, mất cân bằng và khiến cho ngôi nhà trở nên chật chội, bí bách hơn.

Đặc biệt là với các căn nhà dạng ống hoặc chung cư diện tích nhỏ, kiểu bố trí này càng tạo cảm giác chật hẹp, khiến không gian thiếu độ thoáng.

