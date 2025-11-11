Kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây nền phòng bếp
GĐXH - Phòng khách và phòng bếp là hai không gian luôn được chú trọng nhiều nhất trong nhà. Nếu được bố trí tốt và hợp phong thủy sẽ mang lại được không gian sinh hoạt tiện nghi, thẩm mỹ và tạo vận khí tốt cho gia chủ.
Xét theo yếu tố kiến trúc
Trước khi nói về khía cạnh phong thủy nền bếp cao hơn nền phòng khách, chúng ta tìm hiểu qua một số ưu điểm về mặt kiến trúc như sau:
Tạo điểm nhấn: Một nền bếp cao hơn nền nhà có thể tạo ra một điểm nhấn trong không gian nhà bếp. Điều này có thể tạo ra một sự phân biệt giữa không gian bếp và phòng khác trong nhà, tạo điểm nhấn thẩm mỹ.
Tạo sự cân đối: Nền bếp cao hơn có thể giúp tạo ra sự cân đối với các yếu tố kiến trúc khác trong không gian nhà. Nó có thể tạo ra một cảm giác trang trí và hài hòa trong thiết kế nội thất tổng thể.
Tăng tính thẩm mỹ: Nền bếp cao hơn có thể tạo ra một cảm giác mở rộng và thoáng đãng trong không gian bếp, đặc biệt là khi kết hợp với cửa sổ lớn hoặc cửa ra vào.
Nền nhà bếp cao hơn phòng khách có sao không?
Tuy nhiên, theo phong thủy, việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là một điều kiêng kỵ. Phòng khách được xem là không gian chính, là tâm điểm của căn nhà. Đây không chỉ là nơi đón tiếp khách ghé thăm, khu vực hội tụ của các thành viên mà còn là nơi các luồng khí tốt trong nhà lưu thông.
Vì vậy, nếu phòng khách được xây thấp hơn phòng bếp có thể làm cho hỏa khí từ bếp lan ra phòng khách và những khu vực khác. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng xấu đến phong thủy ngôi nhà và gia chủ.
Thậm chí có thể gây xáo trộn giữa các mối quan hệ gia đình và xã hội. Từ đó có thể ảnh hưởng không tốt đến công việc, cuộc sống hàng ngày và sự nghiệp công danh của các thành viên.
Cũng theo phong thủy, phòng khách đại diện cho đàn ông còn phòng bếp thì tượng trưng cho phụ nữ. Vì vậy, khi xây sàn bếp cao hơn phòng khách có thể khiến vợ chồng hay bất hòa, dễ xảy ra tranh chấp hay cãi vã.
Độ cao hợp lý của nền nhà bếp và phòng khách
Hiện nay, nhiều gia đình có xu hướng thiết kế phòng khách mở nối liền với phòng bếp và muốn tạo điểm nhấn bằng cách xây bậc tam cấp để chia tách hai không gian. Tuy nhiên theo phong thủy, việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là không phù hợp phong thủy. Thiết kế bậc tam cấp nối giữa hai căn phòng này sẽ ảnh hưởng xấu đến phong thủy và sự tiện lợi của các hoạt động hằng ngày của gia đình.
Không chỉ vậy, nền phòng khách xây thấp hơn bếp cũng ảnh hưởng đến giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà. Các căn phòng với độ cao khác nhau sẽ khiến cho tổng thể kiến trúc bị rối mắt, mất cân bằng và khiến cho ngôi nhà trở nên chật chội, bí bách hơn.
Đặc biệt là với các căn nhà dạng ống hoặc chung cư diện tích nhỏ, kiểu bố trí này càng tạo cảm giác chật hẹp, khiến không gian thiếu độ thoáng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xuất hiện nổi bật trong dàn sao dự đám cưới Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Hà Kiều Anh hiện sống ra sao?Ở - 1 giờ trước
GĐXH - Là một trong số ít hoa hậu "đời đầu" xuất hiện tại đám cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh chọn trang phục hồng nổi bật dự cưới. Cô khoe nhan sắc "còn mãi với thời gian".
Nhà giàu thích loại cây cảnh trồng trước nhà này để đón tài lộc, con cháu không giàu sang cũng hiển đạtỞ - 4 giờ trước
GĐXH – Trong phong thủy, có một loại cây cảnh trồng trước nhà được giới nhà giàu rất thích. Không chỉ làm đẹp không gian mà chúng có ý nghĩa đón tài lộc, trấn trạch, giúp con cháu trong nhà không giàu sang cũng hiển đạt.
Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?Ở - 7 giờ trước
GĐXH - Theo Báo Dân trí, gần đây dư luận xôn xao trước video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình. Những hình ảnh này được ghi lại bởi camera giám sát. Vậy lắp camera có cần thiết không, hãy đọc bài viết sau.
Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triểnỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Để bố trí phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau như tuổi, hướng… Sau đây là một số chia sẻ cùng gợi ý bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng để bạn đọc tham khảo.
Đặt chậu gừng phong thủy trên bàn làm việc và trong nhà giúp thu hút năng lượng tốt, gia tăng tài lộc phú quý vềỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Những bát/ chậu gừng phong thủy đang thu hút mọi người vì hiệu quả thu hút tài lộc, cải thiện sức khỏe, gia tăng năng lượng ấm áp cho con người và ngôi nhà.
Cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ, sang trọng, hiện đạiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Biết cách bố trí phòng ngủ hợp phong thuỷ là yếu tố được nhiều gia chủ quan tâm. Không chỉ mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thoải mái mà còn tạo nên phong cách sống sang trọng, hiện đại hơn.
Sở thích độc lạ ít người biết trong căn hộ 10 tỷ đồng của nhạc sỹ Nguyễn Văn ChungỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.
Sử dụng vách ngăn phòng khách sẽ đem lại tác dụng gì trong phong thủy?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng khách là bộ mặt của cả căn nhà, nơi thu hút tài lộc, vận khí tốt và ảnh hưởng lớn đến tài vận của gia chủ nên tính phong thủy cần phải chú trọng.
Những lưu ý cần tránh đối với phong thủy bàn ghế phòng khách để không phạm đại kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy bàn ghế phòng khách cần tuân thủ những điều gì để không gian này luôn thoáng mát và thu hút khí tốt? Thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong bài viết sau.
Kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, đôi khi đặt tủ quần áo cũng cần lưu ý tránh phạm những kiêng kỵ. Nếu không may phạm phải có thể gây ảnh hưởng đến sức và công việc của thành viên trong nhà.
Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45Không gian sống
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.