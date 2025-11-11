Sau vụ clip người đàn ông 'thân mật' với phụ nữ trong phòng làm việc: Khi nào nên lắp camera ngụy trang trong phòng?
GĐXH - Theo Báo Dân trí, gần đây dư luận xôn xao trước video, hình ảnh một người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc ở Ninh Bình. Những hình ảnh này được ghi lại bởi camera giám sát. Vậy lắp camera có cần thiết không, hãy đọc bài viết sau.
Camera ngụy trang là gì?
Còn được gọi với tên gọi là camera mini hay camera siêu nhỏ. Đây chính là loại camera giám sát được thu nhỏ với kích cỡ tuyệt vời cùng thiết kế ẩn hình trong những đồ vật thông thường hàng ngày. Chẳng hạn như đồng hồ, cúc áo, bóng đèn…
Khi được thu nhỏ và ngụy trang trong những thiết bị khác, các mẫu camera siêu nhỏ ngụy trang vẫn giữ được những tính năng vốn có như độ phân giải, hồng ngoại…
Mục đích sử dụng camera ngụy trang
Chúng có thể theo dõi một cách bí mật hoạt động của con người ở những không gian này. Bạn cũng có thể mang theo bên người vào những buổi làm việc quan trọng như đàm phán hay ký hợp đồng.
Camera siêu nhỏ ngụy trang giúp theo dõi, thu lại bằng chứng khi tham gia vào việc điều tra và thu thập chứng cứ. Thậm chí, thiết bị còn bị nhiều đối tượng xấu sử dụng vào các mục đích quay lén tại những địa điểm không cho phép. Chẳng hạn như tại khách sạn, nhà vệ sinh hay phòng thay đồ…
Vị trí lắp camera ngụy trang trong phòng kín đáo
Việc lựa chọn vị trí lắp đặt camera ngụy trang rất quan trọng, nó quyết định chất lượng hình ảnh mang lại khi máy quay hoạt động.
Nên lắp camera vào những vị trí không có vật cản trước mắt để tất cả hình ảnh căn phòng được thu lại trong thấu kính, giúp bạn quan sát tốt mỗi khi vắng nhà. Các vị trí lý tưởng thường đặt như: 1 trong 4 góc tường, cửa ra vào. Đây được xem là 2 vị trí lý tưởng để lắp camera theo dõi nhất cử nhất động của tất cả những ai ra vào trong căn nhà bạn.
Camera ngụy trang trong phòng phù hợp với căn nhà
Một điều lưu ý nữa khi bạn lắp camera trong phòng chính là lựa chọn loại camera phù hợp với căn nhà. Phù hợp về mặt kích thước, phù hợp về chất lượng và phù hợp về giá cả.
Với những căn nhà không được sáng, ít ánh nắng chiếu vào, thường xuyên phải tắt điện thì nên lựa chọn những loại camera có thể quay hồng ngoại đêm. Còn với những căn phòng luôn có ánh sáng chiếu vào thì có thể mua loại camera thông thường, không cần quay đêm, vì giá cả của camera này có tính năng hồng ngoại quay đêm sẽ đắt hơn so với dòng truyền thống. Nên việc mua camera ngụy trang trong phòng phù hợp với căn nhà sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.
Ai nên lắp camera ngụy trang trong phòng?
Khi nhu cầu sử dụng camera ngày một tăng, bất kể ai cũng đều có thể sở hữu cho gia đình mình một chiếc camera ngụy trang. Bạn muốn mua camera ngụy trang trong phòng vào việc gì? Giám sát người giúp việc, giám sát việc học hành của con cái, giám sát em bé ăn ngủ, nghi ngờ vợ hay chồng ngoại tình, quan hệ bất chính trong phòng làm việc… hay với bất kể lý do gì chính đáng cũng đều có thể mua camera trong phòng về lắp đặt.
Với những vị trí nhạy cảm như phòng thay đồ, phòng ngủ, nhà vệ sinh, bạn không nên lắp đặt camera bởi nó thuộc về quyền cá nhân của mỗi người. Một khi tin tặc xuất hiện, lấy cắp những thông tin tại các vị trí nhạy cảm, chắc chắn sẽ không tốt.
