Phong thủy phòng ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi, phát triển
GĐXH - Để bố trí phong thủy cho phòng ngủ vợ chồng cần phải xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau như tuổi, hướng… Sau đây là một số chia sẻ cùng gợi ý bố trí phong thủy phòng ngủ vợ chồng để bạn đọc tham khảo.
Vai trò của phong thủy phòng ngủ vợ chồng
Phòng ngủ là không gian riêng tư nơi nghỉ ngơi sau mỗi ngày vất vả. Chính vì thế, khi xây nhà nhiều gia đình luôn chú ý đảm bảo phong thủy cho phòng ngủ để cầu mọi sự may mắn như ý muốn. Đặc biệt là các cặp vợ chồng dù mới cưới hay lâu năm đều khá quan trọng khi bày trí vật dụng và thiết kế phòng ngủ đảm bảo yếu tố phong thủy.
Phòng ngủ cho vợ chồng chính là không gian riêng tư vừa có tình cảm vừa giúp giảm bớt căng thẳng mệt mỏi. Nhiều cặp đôi quan niệm rằng phòng ngủ được đảm bảo phong thủy không chỉ hòa thuận vợ chồng, mà còn giúp công việc làm ăn thuận lợi phát triển hơn.
Xét ở góc độ thực tế khi phòng ngủ đảm bảo các yếu tố phong thủy sẽ có thẩm mỹ và mang lại tâm trạng tốt khi sử dụng. Đây là yếu tố giúp cải thiện giấc ngủ và gia tăng tình cảm cho các cặp đôi.
Từ những điều tốt đẹp một căn phòng ngủ mang lại đến ý nghĩa cao cả hơn trong đời sống và sự nghiệp sẽ giúp thấy được sự quan trọng trong phong thủy của phòng ngủ vợ chồng.
Lưu ý phong thủy phòng ngủ vợ chồng
Vị trí giường ngủ trong phòng vợ chồng
Vị trí giường ngủ trong mỗi căn phòng đều được sắp xếp có chủ đích. Với phòng ngủ vợ chồng giường cần đảm bảo ở hướng tốt cho mệnh của cả hai người, hoặc tốt cho một người và không gây hại cho người còn lại.
Theo phong thủy, bên cạnh hướng thì cần kê giường ngủ sao cho đầu giường cao hơn để linh khí dễ tụ. Thêm vào đó cần tránh quay đầu giường ra phía cửa, quay đầu giường vào toilet hay cửa sổ.
Vị trí đặt giường ngủ cần thoáng mát và hạn chế bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng đến. Do cửa sổ có thể dẫn linh khí đi vào, đôi khi dẫn âm khí đến sẽ không tốt. Ban ngày ánh sáng mạnh chiếu vào cũng sẽ giảm chất lượng giấc ngủ, lâu dần có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.
Nguyên tắc ánh sáng trong phòng ngủ
Khi đặt giường đã chú ý đến ánh sáng, do đó ánh sáng trong phòng ngủ cần hết sức lưu ý để không ảnh hưởng đến không khí của căn phòng. Với các căn phòng dùng để nghỉ ngơi thường có ánh sáng nhẹ hơn phòng đọc sách và phòng làm việc.
Do ánh sáng mạnh sẽ làm giấc ngủ không được sâu và ngon giấc nên cần chú ý chọn loại đèn có độ sáng vừa phải.
Đồ trang trí trong phòng ngủ vợ chồng
Phòng ngủ có thể đặt các vật dụng trang trí như bàn, tủ, tranh, ảnh… Mỗi vật dụng đều có ý nghĩa và nét thẩm mỹ riêng. Tuy nhiên nên chú ý chọn đồ dùng trong phòng hợp bản mệnh để mang lại may mắn và giúp cho gia chủ luôn gặp may mắn trong mọi việc.
Bên cạnh đó nếu muốn tối ưu không gian cho đồ trang trí có thể chọn các loại tủ quần áo có thêm ngăn hở để đặt phụ kiện trang trí. Có thể là món quà lưu niệm quyển sách… được đặt lên ô tủ để tạo thêm điểm nhấn cho căn phòng.
Phong thủy cửa sổ phòng ngủ vợ chồng
Phong thủy cho biết, cửa sổ không nên đặt gần giường ngủ hay chiếu thẳng đến giường ngủ để tránh ảnh hưởng đến vượng khí và chất lượng giấc ngủ của gia chủ trong căn phòng.
Cửa sổ trong phòng ngủ vợ chồng nên được che bởi rèm và có thanh chấn song, vì sẽ giúp bảo vệ người trong căn phòng khỏi sự xâm nhập của đối tượng lạ
Hướng phòng ngủ vợ chồng
Phòng ngủ vợ chồng thường sẽ chọn tuổi người chồng để tính toán hướng. Một số gia đình có thể chọn vợ.
Hướng phòng ngủ sẽ tính toán trên nhiều cách, trước hết là theo tuổi sau đó đến theo mệnh. Một số trường hợp hướng phòng ngủ cần xem xét kỹ dựa theo hướng cửa chính để phù hợp với bát trạch, giúp các thiết kế trong căn phòng hài hòa không xung đột nhau.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
