Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua

Cho một lượng nước vừa đủ, sau khi nước sôi, cho thịt viên vào nồi đun lửa vừa cho đến khi thịt viên chín. Cho lá kỷ tử vào, nêm chút muối, đun trên lửa nhỏ khoảng 3-5 phút. Lưu ý: Nhiệt độ nấu phải vừa phải, không nên nấu thịt viên quá nhanh nếu không viên thịt có thể bị vỡ. Bạn có thể thêm một ít hẹ, gừng, hạt tiêu trắng và các gia vị khác theo khẩu vị của riêng bạn để tăng hương vị. Món canh này thơm và ngon, dinh dưỡng phong phú, có tác dụng bồi bổ cơ thể rất tốt.