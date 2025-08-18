Bất ngờ loại lá được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực, nhiều người bỏ qua
GĐXH - Loại cây này vừa quen vừa lạ với nhiều người, tuy nhiên, mọi người thường chỉ ăn quả mà ít biết lá cây này cũng rất bổ dưỡng, được ví như 'nhân sâm của người nghèo', hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực.
Lá kỳ tử: Dinh dưỡng hỗ trợ bảo vệ gan, cải thiện thị lực
Món ngon với lá kỳ tử giúp hỗ trợ thải độc gan, cải thiện thị lực
Canh rau kỷ tử nấu thịt bò
Nộm lá kỷ tử
Lá kỷ tử nấu canh tôm
Canh kỳ tử gan lợn
