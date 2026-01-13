Bất ngờ thông báo ly hôn chồng Việt kiều Mỹ, bạn thân của ngọc nữ Tăng Thanh Hà hiện sống trong căn nhà ra sao?

Mới đây, Ngôi sao đưa tin, diễn viên Kim Hiền - bạn thân của ngọc nữ Tăng Thanh Hà, chia tay chồng, doanh nhân Andy Hải Lê, sau khoảng tám năm chung sống, hồi tháng 7/2025. Theo hồ sơ pháp lý Kim Hiền nộp tại Tòa Thượng thẩm bang California, hạt Orange County, cô kết hôn với doanh nhân Andy Hải Lê vào tháng 7/2015. Sau 7 năm 10 tháng chung sống, họ ly thân từ tháng 5/2023 và có một con gái chung. Ngày 8/5/2023, Kim Hiền đưa đơn xin ly hôn nhưng chồng cũ không phản hồi, nên hai tháng sau cô đề nghị tòa xử ly hôn đơn phương. Hôn nhân của cô chính thức khép lại vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền và chồng cũ thời hẹn hò, trước khi cô qua Mỹ sống.

Vụ ly hôn của Kim Hiền không có tranh chấp về tài sản, con cái. Con chung của họ là bé Yvona, 10 tuổi, do hai bên cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy. Kim Hiền và chồng cũ chia sẻ quyền giám hộ pháp lý, cùng tham gia quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục, y tế và phúc lợi của con.

Trước đó, Kim Hiền giấu kín việc hôn nhân rạn nứt. Từ năm 2022, cô cùng hai con chuyển ra sống trong ngôi nhà riêng tại Fountain Valley, gọi đây là "ngôi nhà ước mơ để dành cho các con". Sau khi chuyển nhà, diễn viên không nhắc đến chồng cũ, thường xuyên khoe hình ảnh bên hai con và các hoạt động như làm vườn, chăm sóc bản thân, chơi với thú cưng. Cô cũng bắt đầu xây dựng các công việc mới để có thu nhập riêng, gồm bán sản phẩm yến sào online và sản xuất nội dung trên kênh YouTube.

Kim Hiền thường xuyên chia sẻ về khu vườn của mình ở Mỹ. Yêu thích sống gần với thiên nhiên nên nữ diễn viên trồng nhiều hoa, cây cối khắp cơ ngơi.

Vườn nhà của Kim Hiền rất xanh tốt. Nhìn khung cảnh hữu tình, ai cũng cảm nhận được rằng người đẹp 8x đang có một cuộc sống rất bình yên.

Trong vườn, bà mẹ 2 con trồng nhiều loại rau, trong đó có kinh giới, diếp cá...

Cô cũng ngạc nhiên vì sự phát triển nhanh của những loài rau thơm này.

Mỹ nhân sinh năm 1982 hái rau vào để chuẩn bị bữa ăn.

Cô duy trì lối sống lành mạnh nên rất thích những rau củ quả organic.

Nàng "Út Ráng" còn dùng nước rửa rau để tưới cho cây, vừa chăm cây vừa tiết kiệm nước. Cô cho biết thường mọi người dùng đất và phân công nghiệp nhưng cô cho rằng những gì ăn vào người thì dùng kiểu organic sẽ tốt nhất.

Cũng qua vlog mới của cô, mọi người thấy thêm được không gian sống của Kim Hiền, trông khá hiện đại, thoáng đãng. Từ phòng khách và bếp có thể nhìn ra bên ngoài khu vườn xinh đẹp.'

Kể về ngôi nhà này, Kim Hiền từng cho biết thấy hạnh phúc, viên mãn khi thực hiện lời hứa với người mẹ quá cố. Theo cô, nguyện ước lớn nhất của bà là hai cháu ngoại có không gian sống lý tưởng. Cô chọn ngôi nhà đẹp, sân vườn rộng và gần những ngôi trường nổi tiếng các con tiện sinh hoạt.

Ngôi nhà rộng rãi cho các con nô đùa.

Cô chọn nội thất màu trắng và các phòng đều mang phong cách hiện đại.

Một góc trong biệt thự sang trọng của nữ diễn viên. (Ảnh: FB Kim Hiền)

Căn bếp ấn tượng với những chiếc chảo treo trang trí.





Bàn ăn của gia đình cũng dùng những vật dụng cao cấp. (Ảnh: FB Kim Hiền)

Con gái nữ diễn viên ngoan ngoãn vào bếp phụ giúp mẹ. (Ảnh: FB Kim Hiền)

Trong căn bếp, 'Út Ráng' bắt tay trang trí căn bếp đậm màu sắc Halloween vào những ngày đặc biệt.

Là người yêu thể thao, vận động, trong nhà của người đẹp không thể thiếu phòng tập yoga và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

Kim Hiền khoe ảnh trong phòng ngủ của mình. (Ảnh: FB Kim Hiền)



Như mọi nơi cô từng sống, ngôi nhà luôn phải gắn với yếu tố gần gũi thiên nhiên.

Và có đủ không gian cho các con hòa mình với khí trời, với thiên nhiên.

Dì ruột của Kim Hiền cắt hoa trong vườn nhà. Dì ruột của cô sống gần đó nên thỉnh thoảng qua nhà Kim Hiền chơi.