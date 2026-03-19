Bắt thêm đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp
GĐXH - Liên quan vụ dàn cảnh giật dây chuyền nữ du khách tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Công an TP Cần Thơ đã bắt và tạm giữ nhiều đối tượng.
Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, liên quan đến vụ giật dây chuyền ở điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã bắt thêm 3 đối tượng gồm: Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990; ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987; ngụ An Giang) và Lê Văn Cảnh (SN 1985; ngụ TP Cần Thơ). Ba đối tượng này tạo tình huống chen lấn, xô đẩy, áp sát bị hại.
Trước đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng trong vụ "dàn cảnh" cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp - Tân Huê Viên, bao gồm:
Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982, ngụ tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đối tượng cầm đầu và cũng là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật tài sản trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.
Phạm Văn Mặt (SN 1978, ngụ xã Vĩnh An, tỉnh An Giang là tài xế xe ô tô 29 chỗ đưa nhóm đối tượng đến Tân Huê Viên); Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang - là chị ruột của Thủy); Nguyễn Văn Chí (SN 1991, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Văn Tây (SN 1984, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ). Trong đó, Thanh, Chí, Tây là các đối tượng tạo cảnh chen lấn, xô đẩy.
Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.
