Kịp thời cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai
GĐXH - Nhờ được phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai nên các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch tại chỗ cho em bé ngay khi chào đời.
Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cứu sống một bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai.
Theo ThS.BS Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, đây là một trường hợp đặc biệt, khi thai nhi được 21 tuần tuổi, trong lần siêu âm định kỳ, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường về tim và đã lập tức liên hệ, chuyển sản phụ đến Bệnh viện Bạch Mai để được sàng lọc và chẩn đoán chuyên sâu.
Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Vì vậy, các bác sĩ đã lập kế hoạch sinh và can thiệp khẩn cấp, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men và đội ngũ sẵn sàng ứng cứu.
Từ tuần thai thứ 23 trở đi, sản phụ được theo dõi định kỳ, luôn giữ liên lạc với các bác sĩ để cập nhật tình trạng tim thai.
Ngày 16/10, sản phụ được mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai. Bé gái nặng 2,95 kg chào đời an toàn, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng bé có dấu hiệu chuyển nặng do bệnh lý tim bẩm sinh đã được phát hiện, các lá van tim dính vào nhau, không có dòng máu lên phổi để trao đổi oxy.
Nhờ có sự chuẩn bị lỹ lưỡng từ trước, sau khi bé được theo dõi ổn định tại Phòng Hồi sức sơ sinh, bác sĩ Kiên và ekip đã tiến hành can thiệp mở van tim - một thủ thuật khẩn cấp để duy trì dòng máu lên phổi, cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong.
Sau can thiệp, dòng máu lên phổi đã được cải thiện, bé ổn định dần. Hiện bé đang được theo dõi tích cực và tiên lượng khả quan.
"Nhờ phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai giúp chúng tôi lập kế hoạch sinh, huy động đội ngũ can thiệp tim mạch ngay tại chỗ. Nhờ vậy, ca này đã được xử trí kịp thời và chủ động", bác sĩ Kiên nhấn mạnh.
Phát hiện sớm - chìa khóa giành lại sự sống cho trẻ
Theo các bác sĩ, tỷ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Đặc biệt, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh, khi ống động mạch tự nhiên đóng lại, khiến máu không thể lên phổi.
Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ nên thực hiện khám thai định kỳ, nhất là siêu âm tim thai, đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn, mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ.
