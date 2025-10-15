Mới nhất
Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Thứ tư, 16:52 15/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Sau khi vào bệnh viện thăm bà nội buổi chiều tối, bé gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ ở Hà Tĩnh bị lạc đường rồi đi nhầm lên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Lực lượng CSGT đã kịp thời hỗ trợ, đưa cháu bé tới trụ sở công an xã để bàn giao cho gia đình.

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), sau khi phát hiện có một bé gái đi bộ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đưa cháu về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Bé gái 10 tuổi đi lạc vào cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông mua đồ ăn và đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 15/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến Km540, CSGT phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Qua hỏi thăm, nắm thông tin, được biết bé gái tên N.T.H.M. (10 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Trung).

Thời điểm này, bé gái tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ. Tổ CSGT động viên, đưa bé gái ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Được biết, bố mẹ cháu M. mất sớm, hiện hai anh em sống cùng bà nội. Ngày 14/10, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên để thăm bà ốm. Trên đường về nhà, cháu bị lạc, đi bộ lên cao tốc.

Hai thanh niên ngoại quốc bị dụ dỗ "việc nhẹ lương cao" đi lạc sang Việt NamHai thanh niên ngoại quốc bị dụ dỗ 'việc nhẹ lương cao' đi lạc sang Việt Nam

GĐXH - Trong lúc tuần tra trên quốc lộ, CSGT Hà Tĩnh phát hiện 2 thanh niên nghi là người nước ngoài đang đi bộ với biểu hiện mệt mỏi, lạc đường. Cả 2 khai bị lừa nhập cảnh trái phép để sang nước thứ ba tìm 'việc nhẹ lương cao'.

Nguyễn Sơn
Tin liên quan

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Xe tải cháy ngùn ngụt trên cao tốc Bắc – Nam

Cấm đường cao tốc nút giao Nghi Sơn đến nút giao Vũng Áng khi bão số 10 đổ bộ

Cấm đường cao tốc nút giao Nghi Sơn đến nút giao Vũng Áng khi bão số 10 đổ bộ

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Tin sáng 22/9: Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa; Kiến nghị tăng tốc độ 8 đoạn tuyến cao tốc, tách làn xe ở QL Hà Nội-Bắc Giang

Đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ: Muốn chạy làn 1, phải nhớ quy định mới

Đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ: Muốn chạy làn 1, phải nhớ quy định mới

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làm rõ trách nhiệm của lái xe bồn tưới cây trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Top