Bé gái 10 tuổi đi lạc vào đường cao tốc sau khi thăm bà ở bệnh viện

Ngày 15/10, thông tin từ Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4 (Cục Cảnh sát giao thông), sau khi phát hiện có một bé gái đi bộ trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (thuộc địa phận xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị đưa cháu về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Cảnh sát giao thông mua đồ ăn và đưa bé gái về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 0h10 ngày 15/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường bộ cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, khi đến Km540, CSGT phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Qua hỏi thăm, nắm thông tin, được biết bé gái tên N.T.H.M. (10 tuổi, trú xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Cẩm Trung).

Thời điểm này, bé gái tỏ ra hoảng loạn, đói do đi lạc nhiều giờ. Tổ CSGT động viên, đưa bé gái ra khỏi đường cao tốc an toàn.

Được biết, bố mẹ cháu M. mất sớm, hiện hai anh em sống cùng bà nội. Ngày 14/10, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện ở Cẩm Xuyên để thăm bà ốm. Trên đường về nhà, cháu bị lạc, đi bộ lên cao tốc.