Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM lập Kỷ lục châu Á với hệ thống Lab phôi học chuẩn ISO 5

Theo Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, đại diện Ban lãnh đạo Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)/Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, quá trình xác lập kỷ lục cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM được kiểm định chéo nhiều bước, từ thiết kế lab, quy trình vận hành, tỷ lệ thành công IVF, đến các chỉ số an toàn và chất lượng dịch vụ…, đồng thời đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (thứ 3 từ trái qua) và ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (thứ 2 từ trái qua) vinh dự đại diện Ê kíp nhận bằng chứng nhận đạt kỷ lục châu Á. Ảnh: Thanh Luận

Tổ chức Kỷ lục châu Á (ABR) đã đối chiếu với các hệ thống kỷ lục khác, đồng thời Hội đồng cố vấn y khoa gồm các bác sĩ và chuyên gia y khoa tại nhiều quốc gia đã cùng xem xét tất cả bằng chứng để kiểm định hồ sơ kỷ lục, trước khi công bố và trao Kỷ lục châu Á và Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, sáng 21/9.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á, TS. Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới, cho biết: "Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Trong bối cảnh vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng và trẻ hóa, nhu cầu hỗ trợ sinh sản đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới, thành tựu này mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã hội, xứng đáng được trao kỷ lục châu Á".

ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm IVF Tâm Anh TP.HCM cho biết, thiết kế "lab trong lab" giúp môi trường ISO 5 "cực tốt", các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ và chất lượng không khí, ánh sáng đều được kiểm soát nghiêm ngặt. 5 năm liên tục, Lab phôi học của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM đều được công nhận chuẩn ISO Class 5 về chất lượng không khí, do Viện Pasteur kiểm định.

Ngoài hệ thống nuôi cấy phôi hiện đại, IVF Tâm Anh đầu tư lớn và phát triển đồng bộ máy móc trang thiết bị hiện đại nhập khẩu đồng bộ từ Đức, Nhật, Mỹ, Đan Mạch... Ảnh: Thanh Luận.

Thiết kế "lab trong lab" (lab-in-a-lab) với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6 của IVF Tâm Anh TP.HCM là thiết kế đặc biệt, tách biệt khu vực thao tác với khu vực nuôi cấy. Đây là yếu tố giúp tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất, nâng cao chất lượng phôi chuyển khi có thể sàng lọc các phôi có chất lượng cao như ý, tăng tỷ lệ điều trị thành công.

Theo thống kê từ năm 2021 - 2024, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả các nhóm bệnh nhân tại IVF Tâm Anh TP.HCM tăng dần qua các năm, trung bình lên tới 80.1%, trong đó ở nhóm bệnh nhân dưới 28 tuổi, tỷ lệ này lên tới 86.9%. Đặc biệt, ở nhóm bệnh nhân thất bại nhiều lần, kết quả có thai cộng dồn trung bình lên tới 71.9%.

Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, vô sinh là gánh nặng lớn cả về kinh tế, sức khỏe và tinh thần của người bệnh. Hiện nay, lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản vẫn chưa được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm y tế. "Các chiến lược, phác đồ và công nghệ điều trị hiện đại tại IVF Tâm Anh sẽ được tính toán hiệu quả nhất, giảm thiểu chi phí và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh", PGS Bính nói.

Hiện Hệ thống IVF Tâm Anh phát triển theo hướng đa khoa chuyên sâu và toàn diện, đội ngũ bác sĩ giỏi, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, vợ chồng hiếm muộn có thể được thăm khám, điều trị đồng thời, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, chi phí… Do đó, không chỉ thu hút người bệnh trong nước, ngày càng nhiều bệnh nhân nước ngoài từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Singapore, Philippines… đến điều trị. Chi phí ở IVF Tâm Anh và tại Việt Nam rất cạnh tranh, chỉ bằng 1/3 so với các nước ASEAN, nên mỗi năm hệ thống IVF Tâm Anh đón hàng ngàn khách nước ngoài đến chữa bệnh.

Trẻ được khám sức khỏe miễn phí và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh. Ảnh: Tuệ Diễm.

Trong "Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh", diễn ra đầu tháng 6/2025, Hệ thống IVF Tâm Anh đã tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho hàng trăm em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF tại viện. Kết quả 100% bé đều phát triển đúng chuẩn và thậm chí cao hơn chuẩn về thể lực, không có bất thường về sức khoẻ, tỷ lệ bệnh vặt ít hơn so với mặt bằng chung của trẻ em Việt Nam.

Tuệ Diễm (BV Tâm Anh)