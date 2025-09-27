Hàng triệu người dân được hưởng lợi từ kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành Y tế

Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính

Tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Phạm Minh Chính sau Phiên họp thứ nhất ngày 18/3/2025, Bộ Y tế đã quyết liệt triển khai chuyển đổi số và Đề án 06 trong toàn ngành y tế.



Theo đó, Bộ đã tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn theo nguyên tắc "lãnh đạo từ trên xuống, nhưng tổ chức thực hiện, tháo gỡ vướng mắc phải từ dưới lên", đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian;

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số; đẩy mạnh cung cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn với sắp xếp đơn vị hành chính, không để ách tắc công việc; đẩy mạnh cắt giảm và xóa bỏ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: Đoàn Bắc

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Đề án 06, Bộ Y tế đã ban hành các Kế hoạch hành động của Bộ Y tế, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Về thể chế: Hoàn thành việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Y tế đã ban hành về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị: Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

Về tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia: Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí các nhiệm vụ chuyển đổi số, tổ chức xây dựng, đảm bảo tiến độ hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành (gồm 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trọng yếu, ưu tiên hoàn thành trong năm 2025); đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Đã có 630 cơ sở y tế thực hiện bệnh án điện tử , nhưng việc triển khai trên toàn quốc có độ trễ

Cũng tại phiên họp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã thông tin 3 nội dung quan trọng, đó là việc kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành y tế, việc triển khai thực hiện bệnh án điện tử và việc thực hiện Đề án 06.

Đối với việc triển khai bệnh án điện tử, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, theo kế hoạch ban đầu, việc triển khai bệnh án điện tử sẽ thực hiện trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu triển khai bệnh án điện tử trên cả nước trước 30/9/2025.

Đến nay, đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc sử dụng các bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai, chiếm khoảng 70%.

Tuy nhiên, một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ.

Về phía Bộ Quốc phòng, có 31 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai xong bệnh án điện tử 100%. Đối với Bộ Công an, có 66% bệnh viện đã hoàn thành, số cơ sở còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

Với các bệnh viện tư nhân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đã có 140/399 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và các cơ sở đang rất quyết tâm triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong y tế

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, từ khi tiếp quản lĩnh vực này từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, đến nay, về thể chế, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch hành động và đã hoàn thành yêu cầu của các thủ tục hành chính theo các nhiệm vụ của Chính phủ.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng đã được ngành Y tế triển khai trong thời gian vừa qua.

Kết quả thực hiện, theo Nghị quyết 190/2025/QH15 của Quốc hội về việc xử lý những vấn đề liên quan triển khai sắp xếp bộ máy, đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội và việc triển khai thực hiện liên quan đến các nội dung về chính sách trợ giúp xã hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, nhiệm vụ này Bộ Y tế tiếp quản từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và đã xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký giải quyết các chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội theo hình thức trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc.

Đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội, trước đây đã xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc từ năm 2022

Hệ thống này đã thực hiện giải quyết 11 thủ tục hành chính với số lượng là 3,8 triệu đối tượng đã triển khai thực hiện, đồng thời đã kết nối việc giải quyết chính quyền điện tử với 63 địa phương, đã đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời hệ thống đã kết nối và tiếp nhận hồ sơ từ dịch vụ công liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng của Chính phủ và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xác thực thông tin định danh cá nhân của đối tượng bảo trợ xã hội.

Bộ trưởng đánh giá, việc kết nối này rất thuận lợi và thông suốt, trong đó đã liên thông việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ khi triển khai, hệ thống phần mềm dịch vụ công đã tiếp nhận và xử lý hơn 500.000 hồ sơ trực tuyến của người dân. Các địa phương đã sử dụng phần mềm để thực hiện lập danh sách chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho hơn 3,8 triệu đối tượng, trong đó có 61/63 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng qua cơ quan bưu điện Việt Nam; 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai công tác chi trả không dùng tiền mặt cho 1,9 triệu đối tượng bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán (chiếm khoảng 50% tổng số đối tượng).

Cơ sở dữ liệu đã đáp ứng được tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, hiện nay đang kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng được điều kiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung.

Bộ Y tế nỗ lục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong y tế.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin thêm: Hiện nay, khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Bộ Y tế đã tiếp quản và đã nâng cấp chỉnh sửa hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký. Hiện, các nội dung này đang được triển khai để đảm bảo theo đúng yêu cầu của hệ thống chính quyền hai cấp sau khi Bộ Y tế tiếp quản.

Đặc biệt, các hệ thống phần mềm cũng đã được nâng cấp hiệu năng sử dụng, đến nay đã kết nối được 26/34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, hơn 1.000 hồ sơ trực tuyến của người dân trong 2 tháng triển khai thực hiện theo mô hình trực tuyến hai cấp vừa qua, cũng đã được giải quyết, đảm bảo nhu cầu.

Còn 8 địa phương, bao gồm: Gia Lai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Lâm Đồng, Bộ Y tế đang đề nghị tập trung triển khai kết nối các hệ thống phần mềm.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an bố trí tiếp nhận, quản lý và vận hành các cơ sở dữ liệu liên ngành. Đây là 1 trong 13 cơ sở dữ liệu mà chúng ta phải hoàn thành trong tháng 12/2025. Bộ Y tế sẽ cùng phối hợp với Bộ Công an để tiếp nhận và quản lý hệ thống các cơ sở dữ liệu đã được triển khai.