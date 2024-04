Bị chê nội dung 'độc hại', ekip 'Trạm cứu hộ trái tim' nói gì?

Quang Sự nói gì về vai người chồng thâm hiểm trong 'Trạm cứu hộ trái tim'? GĐXH - Nghĩa (Quang Sự) tổ chức sinh nhật và lật bài với Hà (Hồng Diễm) trong "Trạm cứu hộ trái tim" được cho là phân cảnh nặng về tâm lý nhưng sau khi lên sóng, khán giả phản ứng bất ngờ.

"Trạm cứu hộ trái tim" đã lên sóng 12 tập và ngày càng kịch tính khi Nghĩa (Quang Sự) lộ mặt và thân phận thật. Nghĩa cũng không ngần ngại công khai mối quan hệ "có con trai 6 tuổi" với An Nhiên (Lương Thu Trang) dù đã kết hôn với Ngân Hà (Hồng Diễm) 6 năm; tất cả nhằm mục đích trả thù bố vợ - ông Trường (Phạm Cường). Trong tập 12, Hà đã biết hết toàn bộ sự thật về Nghĩa, đánh dấu bước ngoặt của bộ phim khi gia đình Hà bắt đầu phản đòn.

Tuy nhiên, trong trích đoạn "Trạm cứu hộ trái tim" hé lộ, Ngân Hà (Hồng Diễm) đến gặp Nghĩa để tìm hiểu việc cô đã bị biến thành con rối ra sao. Trước thái độ đáng ghét của Nghĩa, Hà đã hất thẳng cốc nước vào mặt gã chồng khốn nạn. Tuy nhiên, sau đó để cứu ông Trường, Hà chấp nhận mọi điều kiện của Nghĩa và ký vào đơn ly hôn với lý do hắn sẽ cứu bố mình khỏi vòng lao lý.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả bức xúc cho rằng phm được giới thiệu là "chữa lành" nhưng trên thực tế, cảm xúc "Trạm cứu hộ trái tim" mang lại đến hiện tại sau 12 tập là sự ức chế, khó chịu vì cách xây dựng nhân vật và kịch bản quá "độc hại".

Sau những diễn biến mới nhất, "Trạm cứu hộ trái tim" đang nhận nhiều đánh giá cho rằng phim có nội dung độc hại, cổ suý ngoại tình, thù hận,...

Trong cuộc trò chuyện trên VTV, nam diễn viên Quang Sự - thủ vai Nghĩa, thừa nhận đây là dạng vai có tâm lý phức tạp. Bề ngoài lúc nào cũng thể hiện sự vui vẻ nhưng trong đầu Nghĩa lại luôn có âm mưu báo thù. "Bản thân tôi khi đọc kịch bản cũng phải thốt lên - Òa! Sao có thể như thế được", Quang Sự nói.

Để chuẩn bị cho vai Nghĩa, bên cạnh xây dựng tạo hình, trang phục, việc chuẩn bị tâm lý cho nhân vật rất quan trọng. Quang Sự tiết lộ đã giảm khoảng 5kg để gương mặt trông hốc hác hơn, hoàn toàn khác so với trước đây.

Bản thân Quang Sự cũng đã đọc những bình luận khán giả dành cho nhân vật của mình. "Sao nghĩa ác thế", "Sao dã man thế"... là những bình luận anh nhận được nhiều nhất. Tuy nhiên, việc nhận được nhiều bình luận như vậy cũng phần nào cho thấy vai diễn này đã thực sự thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

"Phim sẽ giống như cái tên, khán giả hãy xem những tập vừa qua như giai đoạn "khám bệnh" cho các nhân vật để lên phác đồ điều trị thôi. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục đồng hành với tôi và ekip làm phim", nam diễn viên khẳng định "Trạm cứu hộ trái tim" vẫn sẽ là bộ phim "chữa lành".

"Tất cả đều là sự sắp đặt và sự sắp đặt vô cùng nhẫn tâm. Trang nghĩ có van xin khán giả hãy yêu thương và chở che cho An Nhiên và Hữu Nghĩa cũng rất khó. Nhưng Trang hy vọng càng về sau các tuyến nhân vật sẽ được lý giải lý do tại sao mình lại có hành động như vậy. Hy vọng khán giả hãy đồng hành và theo dõi bộ phim. Mọi người đừng bỏ phim nhé. Chúng tôi buồn lắm đấy', Lương Thu Trang vai An Nhiên chia sẻ.

NSND Mỹ Uyên – vai bà Xinh, mẹ của Nghĩa – đã rơi nước mắt với phân cảnh gây bức xúc nhất trong tập 12 của phim. Chị tiết lộ: "Ở những tập tiếp theo khán giả sẽ hiểu được nhân vật của Nghĩa như thế nào, biên kịch sẽ giấu kịch bản".

Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định cuối cùng, bộ phim sẽ thực sự mang đến cảm giác "chữa lành" cho khán giả: "Tôi nghĩ mỗi câu chuyện, mỗi kịch bản sẽ đem đến "drama" riêng. Bộ phim có cái tựa rất hay là Trạm cứu hộ trái tim, sau đó tất cả mọi trái tim sẽ được chữa lành, con người sẽ nhìn nhận, tự ngẫm lại chính mình, ai sai sẽ phải đền tội".

Trong khi đó, chia sẻ với truyền thông, biên kịch Nguyễn Thủy cho biết bộ phim không cổ súy sự tiêu cực mà là do lăng kính nhìn nhận vấn đề của khán giả: "Tôi không cho rằng phim đề cập đến ngoại tình thì cổ súy ngoại tình, khai thác sự trả thù kích động trả thù. Đâu phải thế! Bức tranh bộ phim rộng, có nhiều tuyến chuyện, khai thác vấn đề khác nhau. Cách người ta tiếp cận bộ phim cũng phản ánh chính quan điểm và thế giới quan của họ. Họ quan tâm điều gì sẽ chỉ thấy điều ấy".

Nữ biên kịch nhận định, việc các nhân vật trong phim phải đối diện với bất hạnh, đau khổ là điều cần thiết để trái tim được "chữa lành": "Nếu ví câu chuyện của "Trạm cứu hộ trái tim" như một bài văn, thì diễn biến của phim hiện tại đang ở giai đoạn mở bài, khi nhân vật đối diện biến cố, bất hạnh. Phim sẽ có nhiều kịch tính, nhiều cú twist, khi kẻ ác đã lộ mặt còn người tốt mạnh mẽ hơn sau tan vỡ, cuộc chiến sẽ cân sức hơn, cũng nhiều cao trào hơn".

"Trạm cứu hộ trái tim" dự kiến kéo dài 45 tập và hiện đã lên sóng 12 tập. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách xây dựng nhân vật nhưng đây vẫn là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

