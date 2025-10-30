Bị nghẹt mũi, chảy dịch nhiều năm, người đàn ông đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Ông H. đến viện khám trong tình trạng nghẹt mũi nặng, khó thở kéo dài. Trước đó, ông từng được chẩn đoán có khối u trong hốc mũi trái nhưng do mắc nhiều bệnh lý nền như tắc động mạch đùi khoeo, chày trước – chày sau hai bên, tăng huyết áp, hạ kali máu, thiếu máu… chưa được kiểm soát ổn định, đồng thời khối u chưa được xác định rõ về nguy cơ ác tính, nên việc phẫu thuật bị trì hoãn.

Theo thời gian, khối u phát triển ngày càng lớn, gây cản trở hô hấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ông quyết định tìm đến BVĐK Xuyên Á Đức Hòa để điều trị dứt điểm.

Các bác sĩ tỉ mỉ loại bỏ khối u khỏi mũi người bệnh. Ảnh: BVCC

Qua khăm khám, bác sĩ phát hiện tổn thương chiếm toàn bộ xoang hàm trái, hủy vách mũi xoang, lan vào ngách mũi trên – giữa – dưới trái và gây bít tắc lỗ thông xoang hàm. Dựa trên các kết quả cận lâm sàng và giải phẫu bệnh, ông được chẩn đoán u nhú đảo ngược hốc mũi trái.

Đây là một dạng u lành tính nhưng có thể xâm lấn và thoái hóa ác tính nếu không điều trị sớm. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cắt bỏ toàn bộ khối u.

Trong suốt ca mổ, ekip làm việc với sự tập trung và cẩn trọng cao. Khối u che kín toàn bộ hốc mũi khiến việc quan sát và xác định chân bám rất khó khăn. Mỗi thao tác bóc tách đều được thực hiện tỉ mỉ, vừa đảm bảo loại bỏ triệt để khối u, vừa kiểm soát chặt chẽ các mạch máu và cấu trúc lân cận để hạn chế tối đa biến chứng như chảy máu, tắc ống lệ mũi hoặc tái phát sau phẫu thuật.

Chỉ sau vài ngày, sức khỏe ông H. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch, đường thở thông thoáng trở lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.