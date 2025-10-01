Mới nhất
Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy

Thứ tư, 14:09 01/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Hình ảnh MRI ghi nhận khối u choán chỗ ở vùng đầu tụy, nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn. Dựa trên các kết quả này, các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM), các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật, điều trị thành công khối u to vùng đầu tụy cho cô gái 25 tuổi nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh nhân là chị L.T.K.T, sinh năm 2000, ngụ tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, trong quá trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đã được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của khối u lạ ở bụng. 

Sau đó, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối bất thường trong ổ bụng của chị.

Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy - Ảnh 1.

Khối u trên phim chụp - Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, chị T được chỉ định chụp CT, và kết quả cho thấy có nghi ngờ về khối u ở vùng đầu tụy. Tiếp theo, chị được thực hiện chụp MRI, hình ảnh ghi nhận khối u choán chỗ ở vùng đầu tụy, nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn. Dựa trên các kết quả này, các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u đã được loại bỏ thành công. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định: các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói.

Bệnh nhân đã có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không ghi nhận biến chứng.

Đến ngày thứ 9, bệnh nhân được cắt chỉ, và tình hình sức khỏe đã cải thiện, cho phép bệnh nhân xuất viện.

Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy - Ảnh 2.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Mai Hóa, Phó Giám đốc bệnh viện, bác sĩ phụ trách chính ca mổ cho biết, phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những loại phẫu thuật khó trong phẫu thuật đường tiêu hóa, cuộc mổ thường kéo dài và đòi hỏi sự tập trung và cố gắng rất nhiều của cả ê kíp mổ.

Việc phẫu thuật lấy khối u có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ khối u phát triển và xâm lấn, đồng thời cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là minh chứng cho giá trị của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm.

Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy - Ảnh 3.Người phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội có khối u xơ tử cung nặng 3,2kg

GĐXH - Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận đây là u xơ tử cung dạng L8, phát triển từ vùng tiểu khung lên tận hạ sườn phải, được nuôi bởi một cuống mạch lớn. Đây là vị trí đặc biệt, tiềm ẩn nguy cơ mất máu nhiều.

M.H (th)
Tags:

Tin liên quan

Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữ

Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữ

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Sờ thấy khối u ở ngực, người đàn ông 39 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc u hiếm gặp

Sờ thấy khối u ở ngực, người đàn ông 39 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc u hiếm gặp

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 44 tuổi có 15 khối u xơ kết thành chùm trong tử cung, thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện khối u hiếm gặp trong tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 39 tuổi phát hiện khối u hiếm gặp trong tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Cảnh báo người bệnh gan: Ăn những món này có thể khiến bệnh trầm trọng hơn

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Lá gan là cơ quan giải độc quan trọng. Bài viết chỉ ra những thực phẩm người bệnh gan nên hạn chế để bảo vệ gan khỏe mạnh.

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Đi khám vì đau đầu, thanh niên 19 tuổi ở Phú Thọ phát hiện bệnh nguy hiểm hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, không chủ quan với các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, hoa mắt, chóng mặt, sụt cân, mệt mỏi. Khi phát hiện khối u bất thường vùng bụng hoặc ngực cần được thăm khám sớm.

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Món ăn khoái khẩu được ưa thích: Bác sĩ cảnh báo người bị u tuyến giáp ăn nhiều là tự 'rước họa' vào thân

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thói quen tưởng vô hại nhưng lại âm thầm phá sức khỏe tuyến giáp. Nếu đang ăn món này, hãy nghe lời khuyên từ bác sĩ ngay hôm nay.

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Sai lầm khi ăn rau luộc để giảm cân, cô gái 24 tuổi sốc khi biết mình bị biến chứng do viêm tụy cấp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Sau 6 tháng duy trì chế độ ăn rau luộc, cô gái có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa và sốt... Đi khám, cô nhận kết quả bị hoại tử tuyến tụy, biến chứng nguy hiểm của viêm tụy cấp.

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 41 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Anh Tùng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã di căn hạch cổ từ dấu hiệu vùng cổ sưng, nổi hạch chèn ép gây khàn tiếng, nuốt đau, khó thở...

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Người đàn ông đột tử khi đang tập thể dục: 3 sai lầm tuyệt đối tránh khi tập thể dục buổi sáng

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi đang chạy bộ tập thể dục buổi sáng, ông đột nhiên cảm thấy đau ngực và gục ngã nên được đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Người bị u tuyến giáp nên dừng ngay những nhóm thực phẩm này trước khi quá muộn

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Bị u tuyến giáp? Tránh ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe, cân nặng và năng lượng mỗi ngày.

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

2 cậu cháu cùng cắt thận do ung thư: Có dấu hiệu này cần khám ngay và điều trị triệt căn ung thư sớm

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư thận từ dấu hiệu đau hông lưng, tiểu ra máu...

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Không hút thuốc, người phụ nữ 53 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện cơn đau nhói tại một điểm vùng ngực trái, người phụ nữ đi khám phát hiện ung thư phổi.

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Nam diễn viên 34 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tiết lộ mắc ung thư máu: Tâm sự đầy xúc động!

Bệnh thường gặp - 3 ngày trước

GĐXH - Nam diễn viên tiết lộ mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, đồng thời anh gửi gắm những tâm sự đầy xúc động về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình.

