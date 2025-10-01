Đi khám sức khỏe định kỳ, cô gái 25 tuổi vô tình phát hiện khối u to vùng đầu tụy

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP HCM), các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật, điều trị thành công khối u to vùng đầu tụy cho cô gái 25 tuổi nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh nhân là chị L.T.K.T, sinh năm 2000, ngụ tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, trong quá trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ, đã được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu của khối u lạ ở bụng.

Sau đó, chị quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để tiếp tục kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ phát hiện một khối bất thường trong ổ bụng của chị.

Khối u trên phim chụp - Ảnh: BVCC

Tại bệnh viện, chị T được chỉ định chụp CT, và kết quả cho thấy có nghi ngờ về khối u ở vùng đầu tụy. Tiếp theo, chị được thực hiện chụp MRI, hình ảnh ghi nhận khối u choán chỗ ở vùng đầu tụy, nhưng chưa thấy dấu hiệu xâm lấn. Dựa trên các kết quả này, các bác sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch phẫu thuật để lấy khối u ra ngoài.

Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u đã được loại bỏ thành công. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân ổn định: các chỉ số sinh hiệu trong giới hạn bình thường, không sốt, không nôn ói.

Bệnh nhân đã có thể trung tiện từ ngày hậu phẫu thứ hai, tập đi lại, uống nước đường, sữa và dần chuyển sang ăn cháo. Vết mổ khô, liền tốt, không ghi nhận biến chứng.

Đến ngày thứ 9, bệnh nhân được cắt chỉ, và tình hình sức khỏe đã cải thiện, cho phép bệnh nhân xuất viện.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo BSCKII Mai Hóa, Phó Giám đốc bệnh viện, bác sĩ phụ trách chính ca mổ cho biết, phẫu thuật cắt khối tá tụy là một trong những loại phẫu thuật khó trong phẫu thuật đường tiêu hóa, cuộc mổ thường kéo dài và đòi hỏi sự tập trung và cố gắng rất nhiều của cả ê kíp mổ.

Việc phẫu thuật lấy khối u có vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ khối u phát triển và xâm lấn, đồng thời cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho người bệnh. Đây cũng là minh chứng cho giá trị của việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm.