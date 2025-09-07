Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt
GĐXH - Hãy cùng khám phá những bí quyết phối đồ với áo thun ôm body cực cool dành riêng cho các nàng yêu thích sự cá tính, thời thượng nhưng vẫn thoải mái trong mọi hoàn cảnh.
Áo thun phối với quần jean
Quần jean luôn là lựa chọn hàng đầu khi kết hợp với áo thun nữ. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài năng động, trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt. Để tạo điểm nhấn, bạn hãy thử sơ vin áo thun vào quần jean và kết hợp với một đôi giày sneaker trắng, hoặc giầy tây trắng, đen đều phù hợp.
Áo thun coquette phối nơ form ôm
Phong cách coquette nổi bật với sự dễ thương và nhẹ nhàng. Những mẫu áo thun ôm sát cơ thể với thiết kế các điểm nhấn thêm như viền cổ bằng ren, đính nơ xinh xắn đang gây sốt trong làng thời trang hiện nay. Chiếc áo này cực kỳ phù hợp cho các buổi hẹn hò hoặc chụp ảnh dạo phố.
Áo thun ôm body kết hợp chân váy midi
Kết hợp áo thun ôm body với chân váy midi là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một bộ trang phục vừa nữ tính nhưn lại rất cá tính. Áo thun ôm body sẽ giúp bạn tôn lên vòng eo, chân váy midi tạo sự thanh lịch và bay bổng.
Bạn có thể chọn chân váy có họa tiết hoặc màu sắc tương phản với áo để tạo sự nổi bật. Để thêm phần hoàn hảo, hãy mix cùng một đôi giày cao gót hoặc giày thể thao. Phong cách này phù hợp cho cả đi làm lẫn các buổi hẹn hò nhẹ nhàng.
Áo thun ôm body kết hợp với quần tây
Áo thun ôm body phối cùng quần tây là một bộ đôi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả cho phong cách thanh lịch và hiện đại. Quần tây cạp cao kết hợp với áo thun ôm body giúp bạn khoe trọn vòng eo và dáng người mảnh mai.
Chọn quần tây với màu sắc trung tính như đen hoặc xám để dễ dàng mix đồ với nhiều gam màu khác nhau. Kết hợp với một đôi giày loafer hoặc giày, dép cao gót thanh lịch, rất thích hợp cho môi trường công sở hoặc các buổi gặp gỡ đối tác.
Phối áo ôm body với chân váy tennis
Chân váy tennis đã trở thành biểu tượng của phong cách năng động, trẻ trung và đầy nữ tính. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi đi học, dạo phố, hay thậm chí là hẹn hò nhẹ nhàng. Bạn có thể kết hợp với một đôi sneakers trắng để tăng sự khỏe khoắn, hoặc giày búp bê nếu muốn trông nữ tính hơn. Đừng quên thêm một chiếc túi tote hoặc balo nhỏ xinh để hoàn thiện 1 phong cách hoàn chỉnh.
Áo thun ôm body kết hợp áo khoác biker
Kết hợp áo thun ôm body với áo khoác biker là một cách mix đồ mạnh mẽ và cực kỳ thời thượng. Áo thun ôm body sẽ giúp bạn thoải mái vận động, áo khoác biker da làm nổi bật phong cách cá tính và bụi bặm.
Để hoàn thiện, bạn có thể mix cùng quần jeans skinny hoặc quần legging để tạo sự hài hòa. Một đôi giày thể thao hoặc boot da sẽ giúp bạn trông càng thêm nổi bật. Đây là set đồ tuyệt vời cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc đi chơi tối.
Áo thun ôm với quần short rách
Nếu bạn yêu thích phong cách phóng khoáng, thoải mái thì sự kết hợp giữa áo body và quần short rách là dành cho bạn. Set đồ này cực kỳ phù hợp trong những ngày hè nóng bức hoặc các buổi dã ngoại, du lịch biển.
Để tăng thêm phần nổi bật, bạn có thể chọn quần short có chi tiết rách độc đáo hoặc mix cùng denim jacket khoác hờ vai. Một đôi giày thể thao hoặc dép sandal đơn giản sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài năng động này.
