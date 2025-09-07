Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt

Chủ nhật, 16:18 07/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hãy cùng khám phá những bí quyết phối đồ với áo thun ôm body cực cool dành riêng cho các nàng yêu thích sự cá tính, thời thượng nhưng vẫn thoải mái trong mọi hoàn cảnh.

Áo thun phối với quần jean

Quần jean luôn là lựa chọn hàng đầu khi kết hợp với áo thun nữ. Sự kết hợp này mang lại vẻ ngoài năng động, trẻ trung và không bao giờ lỗi mốt. Để tạo điểm nhấn, bạn hãy thử sơ vin áo thun vào quần jean và kết hợp với một đôi giày sneaker trắng, hoặc giầy tây trắng, đen đều phù hợp.

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt - Ảnh 1.

Áo thun coquette phối nơ form ôm

Phong cách coquette nổi bật với sự dễ thương và nhẹ nhàng. Những mẫu áo thun ôm sát cơ thể với thiết kế các điểm nhấn thêm như viền cổ bằng ren, đính nơ xinh xắn đang gây sốt trong làng thời trang hiện nay. Chiếc áo này cực kỳ phù hợp cho các buổi hẹn hò hoặc chụp ảnh dạo phố.

Áo thun ôm body kết hợp chân váy midi

Kết hợp áo thun ôm body với chân váy midi là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn có một bộ trang phục vừa nữ tính nhưn lại rất cá tính. Áo thun ôm body sẽ giúp bạn tôn lên vòng eo, chân váy midi tạo sự thanh lịch và bay bổng.

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt - Ảnh 2.

Phong cách này phù hợp cho cả đi làm lẫn các buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Bạn có thể chọn chân váy có họa tiết hoặc màu sắc tương phản với áo để tạo sự nổi bật. Để thêm phần hoàn hảo, hãy mix cùng một đôi giày cao gót hoặc giày thể thao. Phong cách này phù hợp cho cả đi làm lẫn các buổi hẹn hò nhẹ nhàng.

Áo thun ôm body kết hợp với quần tây

Áo thun ôm body phối cùng quần tây là một bộ đôi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả cho phong cách thanh lịch và hiện đại. Quần tây cạp cao kết hợp với áo thun ôm body giúp bạn khoe trọn vòng eo và dáng người mảnh mai.

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt - Ảnh 3.

Áo thun ôm body phối cùng quần tây là một bộ đôi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả cho phong cách thanh lịch và hiện đại.

Chọn quần tây với màu sắc trung tính như đen hoặc xám để dễ dàng mix đồ với nhiều gam màu khác nhau. Kết hợp với một đôi giày loafer hoặc giày, dép cao gót thanh lịch, rất thích hợp cho môi trường công sở hoặc các buổi gặp gỡ đối tác.

Phối áo ôm body với chân váy tennis

Chân váy tennis đã trở thành biểu tượng của phong cách năng động, trẻ trung và đầy nữ tính. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi đi học, dạo phố, hay thậm chí là hẹn hò nhẹ nhàng. Bạn có thể kết hợp với một đôi sneakers trắng để tăng sự khỏe khoắn, hoặc giày búp bê nếu muốn trông nữ tính hơn. Đừng quên thêm một chiếc túi tote hoặc balo nhỏ xinh để hoàn thiện 1 phong cách hoàn chỉnh.

Áo thun ôm body kết hợp áo khoác biker

Kết hợp áo thun ôm body với áo khoác biker là một cách mix đồ mạnh mẽ và cực kỳ thời thượng. Áo thun ôm body sẽ giúp bạn thoải mái vận động, áo khoác biker da làm nổi bật phong cách cá tính và bụi bặm.

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt - Ảnh 4.

Kết hợp áo thun ôm body với áo khoác biker là một cách mix đồ mạnh mẽ và cực kỳ thời thượng.

Để hoàn thiện, bạn có thể mix cùng quần jeans skinny hoặc quần legging để tạo sự hài hòa. Một đôi giày thể thao hoặc boot da sẽ giúp bạn trông càng thêm nổi bật. Đây là set đồ tuyệt vời cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc đi chơi tối.

Áo thun ôm với quần short rách

Nếu bạn yêu thích phong cách phóng khoáng, thoải mái thì sự kết hợp giữa áo body và quần short rách là dành cho bạn. Set đồ này cực kỳ phù hợp trong những ngày hè nóng bức hoặc các buổi dã ngoại, du lịch biển. 

Để tăng thêm phần nổi bật, bạn có thể chọn quần short có chi tiết rách độc đáo hoặc mix cùng denim jacket khoác hờ vai. Một đôi giày thể thao hoặc dép sandal đơn giản sẽ giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài năng động này.

Bí quyết mix đồ cực chất với áo thun ôm để tôn lên phong cách riêng biệt - Ảnh 5.Cách làm đẹp bằng lá tía tô đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn da

GĐXH - Hiện nay có nhiều phương pháp ứng dụng lá tía tô trong làm đẹp da. Chị em sẽ có thêm cách làm đẹp vừa an toàn vừa hiệu quả mà giá cả lại phải chăng, tối ưu hóa hình thức làm đẹp bằng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm hay công nghệ làm đẹp.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đây mới là cách làm đẹp da và tóc với bia không tốn tiền ra tiệm

Đây mới là cách làm đẹp da và tóc với bia không tốn tiền ra tiệm

Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản

Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản

Cách làm đẹp bằng lá tía tô đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn da

Cách làm đẹp bằng lá tía tô đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho làn da

Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới

Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạo

Cùng chuyên mục

Cách phối đồ cực xinh cho mùa thu

Cách phối đồ cực xinh cho mùa thu

Đẹp - 5 giờ trước

GĐXH - Mùa thu tới là lúc mà các nàng có thể thể hiện được khả năng phối đồ một cách cực đỉnh, hãy cùng bài viết sau lưu ngay xu hướng thời trang mùa thu siêu hot này.

Nhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếp

Nhan sắc Phương Oanh từ trường quay đến lúc về nhà đứng bếp

Đẹp - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh không ngại khoe tất cả những khoảnh khắc thật về nhan sắc của mình từ trên hậu trường phim cho đến khi cô về nhà làm bà nội trợ.

8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc

8 tư thế yoga giúp cơ bụng săn chắc

Giảm cân - 10 giờ trước

Không đơn thuần là một hình thức rèn luyện thể chất, yoga còn là sự kết hợp toàn diện giữa tinh thần, cơ thể và hơi thở. Việc duy trì thực hành yoga đều đặn không chỉ cải thiện độ dẻo dai, sức bền, mà còn giúp săn chắc các nhóm cơ, đặc biệt là vùng cơ bụng.

Sắc vóc đời thực của mỹ nhân 9X có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ

Sắc vóc đời thực của mỹ nhân 9X có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Diệp Bảo Ngọc mới đây lại xuất hiện trong phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn", đằng sau vai diễn này, cô còn được khen vì có vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng.

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Duyên Quỳnh ở tuổi 35 có vẻ đẹp đằm thắm, giản dị như chính giọng hát lẫn cách tư duy âm nhạc của cô. Chính vẻ ngoài ấy cùng giọng hát đẹp, Duyên Quỳnh đã thực sự chinh phục được khán giả.

Loạt video triệu view chia sẻ cách 'chia tay gàu ngứa' gây bùng nổ mạng xã hội: Sự thật phía sau là gì?

Loạt video triệu view chia sẻ cách 'chia tay gàu ngứa' gây bùng nổ mạng xã hội: Sự thật phía sau là gì?

Đẹp - 2 ngày trước

Đầu năm 2024, những video chia sẻ hành trình "thoát khỏi viêm da tiết bã" của anh Huỳnh Nhân (1994, Bình Thủy – Cần Thơ) bất ngờ viral trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem.

Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới

Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới

Thời trang - 3 ngày trước

Phong cách hiện tại của đa số các tín đồ thời trang đều được tham khảo từ đường phố Paris. Đặc biệt là vào mùa Thu, dường như mọi người đều yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng của các cô gái Pháp hơn bao giờ hết.

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Làn da không khuyết điểm của Mỹ Tâm

Chăm sóc da - 3 ngày trước

GĐXH - Dù bước sang tuổi 44 nhưng làn da của Mỹ Tâm vẫn trẻ đẹp, không khuyết điểm. Mới đây, khi biểu diễn ở đại lễ A80, nhan sắc nữ ca sĩ gốc Đà Năng được khen ngày càng "hack tuổi".

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Thời trang - 3 ngày trước

GĐXH - Dấu ấn của BTV Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài nhưng những lúc đời thường, cô luôn mang đến một hình ảnh khác biệt.

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễn

Thời trang - 4 ngày trước

Dù diện những trang phục khó lên sàn diễn nhưng hai nàng hậu đình đám Quế Anh và Lê Hoàng Phương vẫn có những bước catwalk đầy thần thái.

Xem nhiều

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

Mặt mộc tuổi hưu của NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội'

Chăm sóc da

GĐXH - NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" dù đã bước qua tuổi 60 nhưng chị vẫn tự tin để mặt mộc với làn da trẻ khỏe.

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

Đinh Thúy Hà - diễn viên phim 'Mưa đỏ': Đời thực tự tin khoe mặt mộc, nhan sắc 'hack tuổi'

Chăm sóc da
Nhan sắc NSƯT Kim Oanh trước khi sang Hàn 'dao kéo'

Nhan sắc NSƯT Kim Oanh trước khi sang Hàn 'dao kéo'

Chăm sóc da
Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Vẻ đẹp giản dị của Duyên Quỳnh 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Đẹp
Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top