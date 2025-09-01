Mới nhất
Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản

Thứ hai, 20:00 01/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách trị tàn nhang bằng cà chua một cách đơn giản và hiệu quả, giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da đều màu và rạng rỡ.

Cách trị tàn nhang bằng nước ép cà chua

Dùng nước ép hoặc sinh tố cà chua hàng ngày không chỉ giúp làm giảm tàn nhang mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe toàn diện. 

Nước ép cà chua giúp cải thiện độ đàn hồi và độ sáng của làn da, giúp da trở nên săn chắc và mịn màng hơn. Tinh chất trong cà chua cũng hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da.

Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản - Ảnh 1.

Tinh chất trong cà chua cũng hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm nhiễm và cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da.

Cách làm: Rửa sạch cà chua dưới nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn và thuốc trừ sâu. Cắt bỏ cuống và thái cà chua thành các miếng nhỏ hơn để dễ dàng chế biến.

Bạn đưa các miếng cà chua vào máy ép trái cây và tiến hành ép để thu được nước cà chua tươi. Nếu không có máy ép, bạn có thể dùng máy xay sinh tố để xay nhuyễn cà chua. Sau đó, sử dụng rây hoặc vải lọc để tách phần dịch khỏi bã, thu được nước cà chua.

Cách trị tàn nhang bằng cà chua kết hợp với chanh

Cà chua và chanh là hai nguyên liệu thiên nhiên tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng da và giảm sự xuất hiện của tàn nhang. Chanh chứa lượng vitamin C lên đến 35%, giúp ức chế sự hình thành và phát triển của các hắc sắc tố melanin, nguyên nhân chính gây nên tình trạng da không đều màu và tàn nhang. Vitamin C không chỉ làm giảm sự sản sinh melanin mà còn kích thích da sản sinh collagen, từ đó làm tăng độ đàn hồi của da và hỗ trợ làm sạch tế bào chết gây sẫm màu da.

Khi kết hợp với cà chua có các chất chống oxy hóa và vitamin, hỗn hợp này trở thành một phương pháp chăm sóc da hiệu quả. Cà chua không chỉ giúp làm sáng da mà còn làm giảm tình trạng viêm nhiễm, cung cấp độ ẩm cần thiết và cải thiện kết cấu da.

Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản - Ảnh 2.

Cà chua và chanh là hai nguyên liệu thiên nhiên tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng da và giảm sự xuất hiện của tàn nhang.

Nguyên liệu: 1 quả cà chua chín; 1 - 2 thìa cà phê nước cốt chanh tươi.

Cách làm: Rửa sạch cà chua dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Ngâm cà chua trong dung dịch muối loãng khoảng 15 phút để khử khuẩn và làm sạch hơn. Cắt cà chua thành từng miếng nhỏ để dễ xay nhuyễn.

Xay nhuyễn cà chua bằng máy xay sinh tố hoặc cối xay, sau đó cho nước cốt chanh vào trộn đều để có hỗn hợp đồng nhất. Trước khi áp dụng mặt nạ, hãy làm sạch da mặt bằng nước ấm và sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa.

Sử dụng cọ hoặc tay sạch để thoa hỗn hợp cà chua và chanh lên vùng da bị tàn nhang. Để mặt nạ trên da từ 15-20 phút để các dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau khi thời gian áp dụng đã hết, rửa sạch mặt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mềm.

Cách trị tàn nhang bằng cà chua và mật ong

Cà chua và mật ong khi kết hợp với nhau, tạo ra một hỗn hợp chăm sóc da hiệu quả, giúp làm sáng da và cải thiện tình trạng tàn nhang. Cà chua là nguồn dồi dào vitamin C và lycopene, hai thành phần quan trọng trong việc giảm sự sản sinh melanin, sắc tố gây ra tình trạng da không đều màu và tàn nhang. Bên cạnh đó, cà chua cung cấp chất chống oxy hóa, giúp làm sáng da và cải thiện độ đàn hồi.

Mật ong, với các hoạt chất chống oxy hóa như Chrysin, Pinobanksin, Vitamin C, Catalase, và Pinocembrin, hỗ trợ làm căng bóng da, tăng sức đề kháng và ngăn chặn sự hình thành melanin. Đặc tính dịu nhẹ và dưỡng ẩm của mật ong phù hợp với hầu hết các loại da, giúp làm mềm da và cung cấp độ ẩm cần thiết.

Cách trị tàn nhang bằng cà chua cực đơn giản - Ảnh 3.

Cà chua và mật ong khi kết hợp với nhau, tạo ra một hỗn hợp chăm sóc da hiệu quả, giúp làm sáng da và cải thiện tình trạng tàn nhang.

Nguyên liệu: 1 quả cà chua chín. 1 - 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất.

Cách làm: Rửa sạch cà chua dưới nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn và hóa chất. Cắt cà chua thành từng miếng nhỏ để dễ dàng xay nhuyễn. Xay nhuyễn cà chua bằng máy xay sinh tố cho đến khi thành một hỗn hợp mịn.

Cho mật ong vào cà chua đã xay và trộn đều cho đến khi các thành phần hòa quyện hoàn toàn. Rửa sạch mặt bằng nước ấm để làm giãn nở lỗ chân lông, giúp da dễ hấp thụ các dưỡng chất hơn. Sử dụng cọ hoặc tay sạch để thoa hỗn hợp cà chua và mật ong lên vùng da có tàn nhang.

Thư giãn và để mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút để các dưỡng chất thẩm thấu và phát huy hiệu quả. Sau khi mặt nạ đã khô, rửa sạch mặt bằng nước ấm và sau đó rửa lại với nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông.

Huyền Trang (T/h)
