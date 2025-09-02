Đây mới là cách làm đẹp da và tóc với bia không tốn tiền ra tiệm
GĐXH - Làm đẹp bằng bia không chỉ giúp cung cấp thêm các chất ẩm, mà còn có thể cấp nước cho da. Các thành chất kháng khuẩn chứa trong bia sẽ giúp bạn giảm thiểu tình trạng da bị nổi mụn trứng cá.
Công thức mặt nạ bia
Mặt nạ bia và dâu tây
Mặt nạ từ bia và dâu tây có tác dụng giúp cân bằng, dưỡng ẩm và làm trắng, làm đẹp da; đồng thời cải thiện tình trạng lỗ chân lông của bạn.
Nguyên liệu: 2 muỗng bia. 3–4 quả dâu tây.
Cách thực hiện: Bạn cần nghiền 3–4 quả dâu cùng với 2–3 giọt bia trong một chén nhỏ cho đến khi hỗn hợp sệt lại. Sau đó rửa sạch mặt, lau khô rồi thoa hỗn hợp lên da và nằm thư giãn trong vòng 20 phút trước khi rửa sạch lại với nước.
Do chứa các tính chất chống oxy hóa, mặt nạ này sẽ giúp loại bỏ mụn đầu đen và đầu trắng, đồng thời mang lại cho bạn một làn da tươi sáng.
Mặt nạ bia, chanh, mật ong và dầu ô liu
Mật ong có nhiều lợi ích như giàu axit amin, vitamin, các chất kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn, viêm da xuất hiện. Làm đẹp bằng bia và mật ong sẽ giúp tăng sức đề kháng và trắng mịn nhanh chóng.
Nguyên liệu: 2 muỗng canh dầu ô liu. 2 muỗng canh mật ong. 1 muỗng canh nước cốt chanh. 2 muỗng bia.
Cách thực hiện: Bạn trộn 2 muỗng canh dầu ô liu, 2 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh nước cốt chanh và một vài giọt bia trong một cái tô. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp lên mặt và rửa sạch sau 15 phút để giúp làm sạch da và giảm bớt mụn. Mặt nạ này thích hợp cho những người có làn da dầu và bị nổi mụn nhiều.
Mặt nạ bằng bia và trứng gà
Trứng gà rất giàu axit béo, protein, collagen có tác dụng giúp bạn dưỡng da mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ. Làm đẹp bằng bia với trứng gà sẽ mang đến hỗn hợp mặt nạ dưỡng da trên cả tuyệt vời.
Nguyên liệu: 4 muỗng bia. 1 quả trứng gà. 1/2 muỗng nước cốt của quả chanh.
Cách thực hiện: Bạn trộn bia và trứng gà vào tô nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Say đó, rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp, dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc. Thư giãn trong vòng 10 phút, sau đó tiến hành vệ sinh mặt thật sạch.
Công thức dưỡng tóc với bia
Xả tóc bằng bia để giúp tóc chắc khỏe và suôn mượt
Hãy dùng bia để gội đầu ít nhất 3 lần một tuần để tận dụng triệt để những dưỡng chất chứa trong thức uống này.
Nguyên liệu: 1 lon bia (liều lượng sẽ phụ thuộc vào độ dài và dày của mái tóc),
Cách thực hiện: Gội đầu như bình thường, nhưng trong lần xả sau cùng, hãy dùng bia để xả tóc thay cho nước; Massage nhẹ để bia thấm sâu vào da đầu và để yên trong vòng 3 phút; Xả sạch lại với nước lạnh và thoa dầu dưỡng tóc như thông thường.
Dùng bia để điều trị mái tóc bóng dầu
Tóc bóng dầu không chỉ khiến bạn cảm thấy kém tự tin về ngoại hình, mà còn gây trở ngại khi chải đầu và mất thẩm mỹ. Để cân bằng độ pH của da đầu và giảm lượng dầu thừa tiết ra, bạn nên thử dùng hỗn hợp mang tính axit gồm sữa tươi và bia.
Nguyên liệu: 3 muỗng canh sữa tươi (30ml). 3 muỗng canh bia (30ml).
Cách thực hiện: Trộn đều dung dịch gồm bia và sữa tươi với tỷ lệ 50:50. Thoa dung dịch lên khắp da đầu và massage nhẹ để dung dịch thấm vào da. Để yên trong vòng 20 phút trước khi xả sơ với nước, sau đó gội đầu như bình thường.
