Biệt thự rộng thênh thang của nữ diễn viên 'Thương nhớ ở ai'

Trương Phương sinh năm 1987, được biết đến qua các phim: Thương nhớ ở ai, Cửa sổ thủy tinh. Cô được đặt cho biệt danh "Nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam", "Nữ diễn viên lùn nhất màn ảnh Việt"... vì chiều cao 1,5 m và thân hình mũm mĩm. Vài năm qua, cô tạm dừng đóng phim, tập trung sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Trương Phương và bạn đời.

Nữ diễn viên kết hôn cùng chồng Tây và sống trong căn nhà đầy hơi thở thiên nhiên tại New Zealand. Căn nhà mà Trương Phương đang sống khiến nhiều người thích thú. Một không gian sống vô cùng lý tưởng. Trong khuôn viên nhà có khu vườn rộng, có suối chảy khiến nữ diễn viên “Thương nhớ ở ai” cảm thấy đi trong vườn mà như đi thám hiểm.

Diễn viên “Thương nhớ ở ai” sống sung sướng trong căn nhà rộng rãi ở New Zealand. Cơ ngơi rộng rãi, ngập tràn ánh sáng và hơi thở thiên nhiên.

Không gian sống của cô được bao quanh bởi thiên nhiên xanh mát, mang đến cảm giác thư thái và yên bình.

Ngôi nhà được thiết kế hiện đại với nhiều cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng góc nhỏ. Phòng khách được thiết kế mở, kết nối trực tiếp với khu vực bếp và ăn uống, tạo không gian sinh hoạt chung rộng rãi và thoáng đãng.

Từ phòng khách hướng ra khu vực hồ bơi ngoài trời. Hồ bơi được bao quanh bởi nhiều cây cối, tạo không gian xanh mát và riêng tư.

Phòng riêng đựng nhiều đồ cá nhân có giá tiền tỷ.

Khắp căn nhà nơi nào cũng tràn ngập ánh sáng.

Sopha màu trắng làm sáng bừng cả căn nhà.

Một bộ sofa khác trong căn phòng khác cũng màu trắng. Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích không gian sáng sang trọng nên màu trắng là sự lựa chọn hợp lý.

Phòng tắm hiện đại.

Bị bình luận rằng "nhà rộng đẹp nhưng sang nước ngoài chỉ làm osin", Trương Phương vui vẻ và lễ phép đáp rằng dân mạng này đánh giá mình quá cao vì osin là một nghề đáng trân trọng và phải thực sự yêu thích công việc gia đình.

Riêng cô do sức có hạn nên vẫn phải nhờ thêm người phụ giúp, như một bạn nam để dọn bể bơi rộng hay bạn nữ hỗ trợ dọn và lau nhà hàng tuần.

Tuy nhiên, Trương Phương cũng khá thích việc dọn dẹp: "Nhiều khi nhà cửa gọn gàng, bếp núc sạch đẹp thì mình cũng thấy thích".

"Bình thường ở nhà không có việc gì, em vẫn lăn xả tìm việc ra để làm, em khoái lắm. Cứ nhìn nhà cửa sạch thôi là em đã thấy sướng rồi, không hiểu tại sao".

"Mà đây là sở thích di truyền từ mẹ em sang em. Từ lúc còn bé, em đã luôn nhớ hình ảnh mẹ em chăm lo bếp núc và vun vén cho gia đình", cô nói. Nữ diễn viên sinh năm 1987 còn vui vẻ khoe mới tậu máy giặt và máy sấy mới để "công việc osin của mình nhàn hạ hơn".

Kiến trúc nơi đây pha trộn nét vừa cổ kính vừa hiện đại. Một góc vườn nhỏ với bể nước được trang trí bằng các loại cây cảnh và đá, mang lại cảm giác thư giãn.

Lối đi vào nhà được lát đá, 2 bên là những hàng cây xanh mát. Có thể thấy cả trước và sau nhà đều được bao phủ một màu xanh.

Đáng nói hơn, trong khuôn viên nhà chẳng khác nào một khu du lịch nghỉ dưỡng, có cả rừng, suối... Nữ diễn viên thích thú đứng ngắm cảnh mỗi ngày.

Nhiều người không khỏi ngưỡng mộ hay "ghen tị" với cuộc sống sung sướng của Trương Phương khi có cơ ngơi quá lý tưởng.

Trong vườn có đồng cỏ xanh rì. Gia đình cô còn nuôi cả những con cừu. Nữ diễn viên cho cừu ăn ở bãi cỏ bên bờ suối.

Khu vườn tự nhiên giống như khu rừng. "Eo ôi đi trong cái vườn trong nhà thôi mà thực sự như là đi thám hiểm", cô dí dỏm chia sẻ.

Có thể thấy, Trương Phương có cuộc sống như mộng trong tổ ấm được cô chăm sóc mỗi ngày. Chẳng cần đi đâu xa, ngay ở cơ ngơi của hai vợ chồng, cô cảm nhận được "Hơi thở của thiên nhiên dịu dàng, bình yên".