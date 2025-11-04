Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse tiền tỷ?

Thứ ba, 14:12 04/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mới nhất là các chia sẻ liên quan đến penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 được Phương Anh - em của Ngân tiết lộ.

Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse 80 tỷ? - Ảnh 1.

Sau khi Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998) vướng vòng lao lý, các thông tin về cô tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Mới nhất là các chia sẻ liên quan đến penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 được Phương Anh - em của Ngân tiết lộ.


Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse 80 tỷ? - Ảnh 1.

Cụ thể, trong các livestream gần đây, Phương Anh thường xuyên có mặt ở nhà của Ngân 98 và Lương Bằng Quang ở TP.HCM. Em của Ngân 98 cho biết sau khi chị gái bị bắt thì người giúp việc vẫn ở lại trông nom và dọn dẹp nhà cửa nên người vô ra bình thường, không ai cấm cản. Ảnh: ĐS&PL.

Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse 80 tỷ? - Ảnh 2.

Cô gái này chia sẻ cô ở lại nhà chị gái sau khi chị gái bị bắt vì chính cô mới phẫu thuật thẩm mỹ xong, cần ở tạm vài ngày để tiện kiểm tra, ngoài ra cô ra vào căn nhà chỉ để soạn đồ gửi đi cho chị gái, không tới sống hẳn. Làm xong những việc này cô sẽ về quê sống cùng mẹ như cũ. Ảnh: ĐSP&PL.

Lương Bằng Quang - Ngân 98 bị bắt, ai đang sống trong penthouse 80 tỷ? - Ảnh 3.

Về penthouse của Ngân 98, chính chủ nhân từng úp mở rằng giá trị hoàn thiện căn nhà này lên đến 80 tỷ đồng. Căn hộ này nằm tại phường Cát Lái (TP. Thủ Đức), thuộc một khu chung cư cao cấp, nhà có diện tích khoảng 300m², được thiết kế hiện đại với nhiều không gian mở. Ảnh. ĐS&PL.

Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được chính cô chia sẻ:

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 4.

Ngân 98 thành công sớm, cô từng hào hứng khoe thiết kế căn hộ xa hoa mà cô sở hữu khi tuổi đời còn trẻ.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 5.

Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 6.

Không gian phòng khách rộng rãi, thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 7.

Căn nhà của Ngân 98 sử dụng tông trầm chủ đạo.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 8.

Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao. Phía dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi và một chiếc bàn nhỏ làm việc, thư giãn.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 9.

Phòng bếp sang trọng theo phong cách hiện đại.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 10.

Tủ đồ thời trang của DJ Ngân 98 vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 11.

Phòng tắm cũng vô cùng tiện nghi.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 12.

Dù chưa tiết lộ chi phí xây dựng và đầu tư nội thất nhưng có thể thấy với bản thiết kế này, Ngân 89 chi số tiền không nhỏ.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 13.

Một phòng ngủ khác trong nhà của Ngân 98.

DJ Ngân 98 bị bắt và cuộc sống xa hoa của cô tại Thủ Đức - Ảnh 14.

Khu vực thư giãn không thể lý tưởng hơn. Nguồn ảnh: FBNV

Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc ÁnhLộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh

GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Mai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc NinhMai Ngọc sống viên mãn trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh

GĐXH - MC Mai Ngọc tận hưởng cuộc sống mẹ bỉm sữa thảnh thơi tại biệt thự lớn như một lâu đài tại quê chồng, Bắc Ninh.


Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá phong thủy, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của gia đình

Vị trí tối kỵ không nên đặt bể cá phong thủy, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của gia đình

- 21 phút trước

GĐXH - Theo phong thủy, dưới đây là một số hướng tối kỵ đặt bể cá mà gia chủ nên chú ý. Nếu đặt sai vị trí có thể dẫn đến nhiều điều không may, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như vận khí của các thành viên trong gia đình.

Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

- 5 giờ trước

GĐXH - Đặt đầu giường theo phong thủy là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc của chính gia chủ và người thân trong gia đình.

Các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an

Các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an

- 7 giờ trước

GĐXH - Việc bố trí phong thuỷ nhà đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc cho cả gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an.

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnh

Phong thủy - 10 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy nhà ở, những khoảng trống tưởng chừng vô hại trong không gian sống lại có thể làm thất thoát năng lượng tích cực, khiến tài vận suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa thuận của gia đình.

3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhà

- 19 giờ trước

GĐXH - Theo Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương, ngày Rằm tháng 9 có các lưu ý sau để gia chủ có được phúc đến, họa tan, vạn sự hanh thông, nhà đắc cát khí, vận trình như ý, ngũ phúc lâm môn cho gia đình. Ngày Rằm tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng thành kính với Tổ tiên.

Cây phong thủy mang may mắn trồng vào mùa thu đông, Tết đến chơi hoa càng đẹp

Cây phong thủy mang may mắn trồng vào mùa thu đông, Tết đến chơi hoa càng đẹp

- 22 giờ trước

GĐXH – Trồng cây phong thủy hồng môn mang lại tài lộc, hạnh phúc và may mắn cho gia chủ. Thời điểm thu – đông là lúc lý tưởng để trồng cây phong thủy này, Tết đến càng đẹp hơn.

Cách xử lý ban thờ Thần tài bị chuột phá

Cách xử lý ban thờ Thần tài bị chuột phá

- 23 giờ trước

GĐXH - Để ban Thần tài tại gia không bị uế khí xấu ảnh hưởng lâu dài, bài viết sau đây chỉ cho bạn những cách thức xử lý ban Thần tài bị chuột phá.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.

Chọn hướng bếp chuẩn phong thủy giúp gia đình có sức khỏe dồi dào, hút tài lộc

Chọn hướng bếp chuẩn phong thủy giúp gia đình có sức khỏe dồi dào, hút tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Gian bếp là một công năng quan trọng của ngôi nhà, nơi nuôi dưỡng sinh khí và gắn kết các thành viên. Vì vậy, việc lựa chọn hướng bếp chuẩn phong thủy cần được xem xét kỹ lưỡng để mang lại sự cân bằng và hanh thông cho gia đạo.

Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh

Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc Ánh

- 1 ngày trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

Xem nhiều

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhà

GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống
Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống
Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top