Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn

Thứ sáu, 19:01 08/08/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Chỉ cần tình yêu với tổ ấm và một chút tinh ý với những vật dụng đơn giản là có thể biến không gian sống thành trạm sạc dương khí, mang lại bình an, may mắn cho cả nhà trong tháng 7 âm lịch.

Sạc dương khí cho người và nhà ở tháng 7 âm

Chưa đến tháng 7 âm mà bạn thân đã than phiền làm ăn kém may mắn, về nhà là buồn rười rượi. Không ai nói gì mà bạn vẫn thấy cảm giác ngột ngạt, muốn khóc, mất hết hứng thú với cả môn pickleball ưa thích. Trong khi đó, nhà vẫn sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi… mà lòng u buồn, lạnh lẽo.

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeTháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.

Tôi ghé qua nhà bạn – một căn hộ hiện đại, đủ ánh sáng, máy lạnh chạy vù vù. Nhưng, đúng là… lạnh - cái lạnh của không gian thiếu sự sống, không có đèn ấm, tiếng nước reo, mùi cơm canh thực phẩm…

Tôi bảo bạn đun nồi nước sả – gừng – quế, đặt chậu hương thảo nhỏ bên cửa sổ, bật đèn vàng góc sofa và thắp một nụ trầm thơm để tăng năng lượng cho ngôi nhà. Tiếp đó, dặn bạn hàng ngày sạc dương khí cho nhà ở trước, trong tháng 7 âm và cả nửa đầu tháng 8 âm lịch. Tất cả nhằm ổn định năng lượng nhà ở, nâng cao dương khí cho không gian sống và mọi người. Và chỉ 3 ngày sau bạn gọi điện khoe về nhà thấy ấm rồi, nhà "có hồn" rồi.

Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn- Ảnh 2.

Tiết khí tháng 7 âm ngoài ánh sáng tự nhiên nên dùng đèn ngủ, đèn bàn hay đèn lồng có ánh vàng, màu ấm, dịu mắt, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái – đặc biệt là buổi tối. Ảnh internet

10 việc cần làm để giữ ấm năng lượng dương trong nhà

Nhà là trạm sạc dương khí cho người sống trong đó. Không cần cầu kỳ, đắt tiền mà chỉ cần chăm chút hàng ngày bằng tình yêu, ánh sáng, âm thanh, mùi hương và vài vật dụng nhỏ... là không gian sống đó thành "tổ ấm".

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, do ảnh hưởng trực tiếp từ tiết khí sang tháng 7 âm khiến âm khí lấn át dương khí, khiến nhiệt độ xuống thấp, khí lạnh bắt đầu sinh ra. Do đó, cần củng cố trạch vận, tối ưu dương khí nhà ở. Việc định khí càng đảm bảo, đồng nghĩa với việc ngôi nhà (yếu tố chi phối trực tiếp tới nhân mệnh) càng có trường năng lượng tích cực, dưỡng nhân khí.

Cách đơn giản nhất là gia chủ tận dụng dương khí từ ánh sáng và gió tự nhiên qua hệ cửa chính, cửa sổ, giếng trời - giúp không gian sống luôn khô thoáng, dương khí luân chuyển đều đặn.

1. Đèn ánh sáng vàng hoặc ánh nến – thắp sáng tâm trạng tháng 7 âm

Ngoài ánh sáng tự nhiên, Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương cho rằng, có thể lắp thêm bóng điện ở các vị trí cần tăng cường dương khí, giúp củng cố trạch vận cho nhà ở.

Bên cạnh đó, hãy cân nhắc treo đèn lồng đỏ trước hiên nhà - sắc đỏ chủ về may mắn, dương khí dồi dào. Trong dân gian còn hàm ẩn ý nghĩa soi đường chỉ lối cho người sống trong nhà, tránh bị năng lượng xấu quấy phá.

Ngoài ra, nên dùng đèn ngủ, đèn bàn hay đèn lồng có ánh vàng, màu ấm, dịu mắt, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái – đặc biệt là buổi tối. Hãy dành riêng một góc "nạp dương khí" với đèn bàn, tách trà nóng, một cuốn sách yêu thích và vài bản nhạc nhẹ.

2. Trang trí bằng màu sắc dương tính như đỏ, cam, vàng, xanh lá

Một số người lại trang trí nhà ở bằng các màu sắc dương mạnh như đỏ, cam, vàng (thuộc Hỏa – Thổ) là nhóm màu sinh dương khí mạnh. Màu xanh lá non mang Mộc khí – nuôi dưỡng năng lượng tươi mới.

Ví dụ, hãy dùng khăn trải bàn màu cam, gối màu đỏ gạch, hay tranh phong cảnh sắc vàng… giúp không gian sống bừng sáng, ấm áp hơn.

Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn- Ảnh 5.

Tháng 7 âm lịch nên đốt trầm hương, hoặc nhang sạch, xông thảo mộc 2–3 lần/tuần. Hoặc đơn giản là nấu nồi nước vỏ cam + quế xông hương tự nhiên khắp nhà. Ảnh internet

3. Tháng 7 âm đốt trầm hương, xông thảo mộc

Tháng 7 âm lịch nên đốt trầm hương, hoặc nhang sạch, xông thảo mộc 2–3 lần/tuần. Hoặc đơn giản là nấu nồi nước vỏ cam + quế xông hương tự nhiên khắp nhà.

Mùi thơm tự nhiên từ trầm, sả, vỏ bưởi, hồi hay quế không chỉ thơm mà còn xua uế khí, giữ sạch không gian và đánh thức tinh thần - nhất là sau 19 giờ âm khí dễ tích tụ.

4. Gương soi đặt đúng vị trí

Gương ngoài soi còn có tác dụng phản chiếu và khuếch đại ánh sáng. Đặt gương hướng Đông, hoặc Đông Nam giúp thu hút ánh sáng tự nhiên, tăng dương khí cho không gian sống.

Lưu ý là tránh đặt gương đối diện giường ngủ, hoặc nhà vệ sinh vì gây phản tác dụng, khiến tâm trí dễ rối loạn.

Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn- Ảnh 6.

Tháng 7 âm lịch đặt gương đúng cách để thu hút ánh sáng tự nhiên, tăng dương khí cho không gian sống. Ảnh internet

5. Cây xanh và hoa tươi - sinh mệnh trong nhà

Một chậu cây đẹp khỏe, hoặc một lọ hoa tươi (hoa cúc vàng, hướng dương, hoa hồng cam, lay ơn) đẹp và mang năng lượng dương mạnh mẽ vào nhà.

Nên đặt một chậu hương thảo, bạc hà hoặc tía tô trong bếp giúp lọc khí, nâng hứng khởi nấu nướng.

6. Đặt chăn mỏng, áo khoác gần cửa, sofa

Sáng sớm và buổi tối không khí thường lạnh âm, khiến cơ thể hắt hơi, đau mỏi vai gáy. Hãy để cái chăn nhẹ, hoặc áo khoác mỏng tại sofa, hay treo gần cửa để tiện dùng kịp thời giữ nhiệt và bảo vệ dương khí cơ thể.

Hãy để chăn nhẹ, áo khoác mòng màu nâu cát, đỏ đất, vàng nhạt - vừa ấm, vừa dễ phối nội thất.

Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn- Ảnh 7.

Chuông gió nhỏ nhưng có sức khuấy động năng lượng lớn trong phong thủy. Ảnh internet

7. Chuông gió tre hoặc đồng gọi gió, xua âm khí

Chuông gió nhỏ nhưng có sức khuấy động năng lượng lớn trong phong thủy, ngân âm thanh trong trẻo của thiên nhiên và đất trời. Nghe âm thanh này sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, bình yên, xua tan khí tù đọng.

Nên treo chuông bằng tre (thuộc Mộc), đồng (thuộc Kim) tại cửa sổ, cửa chính – nơi đón gió, đón nắng.

8. Dùng nhóm "ngũ vị dương khí"

Vỏ cam, bưởi khô, thêm vài lát chanh và rắc một chút quế đặt ở góc bếp, nhà tắm hoặc phòng ngủ – là cách tự nhiên giúp khử mùi, khử âm, tăng sinh khí.

Hãy làm túi thơm nhỏ để trong tủ quần áo, ô tô, bàn làm việc vừa sạch thơm, vừa giữ tinh thần phơi phới.

9. Giữ bếp sạch – năng nấu ăn – đun nước mỗi ngày

Bếp ấm là trái tim ngôi nhà sống động. Vì vậy, không để bếp nguội lạnh vì lúc đó năng lượng dương suy yếu nhanh nhất.

Mỗi sáng đun nồi nước gừng – sả – vỏ quế để mùi thơm lan tỏa khắp nhà – giúp cả nhà bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

3 việc cần làm mỗi đầu tuần để công việc thuận lợi cả 7 ngày3 việc cần làm mỗi đầu tuần để công việc thuận lợi cả 7 ngày

GĐXH - Chỉ cần dành 5 phút mỗi đầu tuần bạn có thể chủ động nắm thế dẫn dắt, để cả 7 ngày công việc đều trôi chảy, thuận lợi.

Khi nhà chẳng yên, việc không thuận, cần xem lại ngay cửa chính nhà mìnhKhi nhà chẳng yên, việc không thuận, cần xem lại ngay cửa chính nhà mình

GĐXH - Khi trong nhà chẳng được yên ổn, gia đạo bất hòa, làm ăn sụt giảm thì các gia chủ cần xem lại cửa chính nhà mình. Bởi theo phong thủy chỉ cần dịch chuyển cửa chính đúng cách là có thay đổi tốt hơn rất nhiều cho cả nhà.



Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành

Tháng 6 nhuận là thời gian được 'tặng thêm', tận dụng làm vài việc đơn giản sau để đón tháng 'cô hồn' được cát lành

Cách tận dụng nguồn năng lượng đặc biệt của tháng 6 nhuận để kích hoạt may mắn, thịnh vượng

Cách tận dụng nguồn năng lượng đặc biệt của tháng 6 nhuận để kích hoạt may mắn, thịnh vượng

Có một nơi đặt giường ngủ tuy không phạm, nhưng hạn chế dùng sẽ tốt hơn

Có một nơi đặt giường ngủ tuy không phạm, nhưng hạn chế dùng sẽ tốt hơn

Phòng ngủ cạnh phòng thờ có phạm gì không dưới góc nhìn phong thủy và khoa học

Phòng ngủ cạnh phòng thờ có phạm gì không dưới góc nhìn phong thủy và khoa học

Cùng chuyên mục

Cách chọn cây phong thủy để bàn theo từng mệnh giúp thăng tiến, may mắn và tài lộc

Cách chọn cây phong thủy để bàn theo từng mệnh giúp thăng tiến, may mắn và tài lộc

- 4 giờ trước

GĐXH - Cây phong thủy để bàn đang được nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi vẻ đẹp tự nhiên, thu hút tài lộc và may mắn. Tuy nhiên, chỉ khi bạn lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh của mình mới có thể đem lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống, cho công việc.

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

Đây mới là cách thiết kế sân vườn nhà biệt thự hiện đại, đẳng cấp

- 5 giờ trước

GĐXH - Sân vườn biệt thự phong cách hiện đại hiện nay đang được khá nhiều người quan tâm. Vậy làm sao để có thể thiết kế được những mẫu sân vườn biệt thự như mong muốn, bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây.

Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp

Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp

- 6 giờ trước

GĐXH - Căn bếp của bạn đóng một vai trò quan trọng với tài vận của gia đình. Hãy tránh xa những những đồ vật không nên để trong bếp này để không bị hao tài.

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

Tiết Lập Thu 2025 kéo dài đến ngày 23/8 dương lịch, chuyên gia khuyên bạn nên làm những điều này để đón vận may ngập tràn

- 7 giờ trước

GĐXH – Theo lịch vạn niên, tiết Lập Thu năm 2025 bắt đầu từ ngày 7/8 và đến ngày 23/08 (dương lịch). Để tận dụng tối đa nguồn năng lượng tích cực và hóa giải điều không may trong thời điểm giao mùa này, các chuyên gia phong thủy đưa ra những lời khuyên dưới đây.

Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đến

Nếu bạn đang hết tiền, đừng lo, hãy bỏ ngay thứ này vào ví, đảm bảo tiền tự nhiên đến

- 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vài bước đơn giản và một số lưu ý khi sử dụng ví trong bài viết sau đây, bạn có thể đảm bảo rằng chiếc ví này sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của bạn, mang lại nhiều tiền bạc và may mắn hơn.

Để tiền tiêu không hết hãy làm nhà hướng này, hướng của bậc đế vương

Để tiền tiêu không hết hãy làm nhà hướng này, hướng của bậc đế vương

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa có nhiều câu nói liên quan đến lợi thế của việc làm nhà hướng Nam: “Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”... Cùng tìm hiểu lí do vì sao làm nhà hướng Nam lại được ưa chuộng.

Bật mí chọn cây xanh để phòng lãnh đạo được bình an, nhiều năng lượng, công việc may mắn

Bật mí chọn cây xanh để phòng lãnh đạo được bình an, nhiều năng lượng, công việc may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Đặt cây cảnh trong phòng làm việc của lãnh đạo không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, dễ chịu mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt, giúp lãnh đạo có nhiều thuận lợi và hanh thông trong công việc.

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm

- 1 ngày trước

GĐXH – Ngày mai, 8/8 là Rằm tháng 6 nhuận năm 2025. Theo chuyên gia phong thủy, bạn nên chọn khung giờ đẹp để thắp hương Rằm tháng 6 nhuận này và làm một điều đặc biệt sau để gia tăng vận khí, đón vận may.

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòng

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.

Xem nhiều

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành

GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏe

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷ

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm

Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 nhuận và điều đặc biệt nên làm để tăng vận khí, đón vận may 6 tháng cuối năm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top