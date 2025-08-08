Cách giúp không gian sống tràn đầy dương khí trong tháng 'cô hồn' - tháng 7 âm sắp tới, giúp cả nhà bình an, may mắn
GĐXH – Chỉ cần tình yêu với tổ ấm và một chút tinh ý với những vật dụng đơn giản là có thể biến không gian sống thành trạm sạc dương khí, mang lại bình an, may mắn cho cả nhà trong tháng 7 âm lịch.
Sạc dương khí cho người và nhà ở tháng 7 âm
Chưa đến tháng 7 âm mà bạn thân đã than phiền làm ăn kém may mắn, về nhà là buồn rười rượi. Không ai nói gì mà bạn vẫn thấy cảm giác ngột ngạt, muốn khóc, mất hết hứng thú với cả môn pickleball ưa thích. Trong khi đó, nhà vẫn sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi… mà lòng u buồn, lạnh lẽo.
Tôi ghé qua nhà bạn – một căn hộ hiện đại, đủ ánh sáng, máy lạnh chạy vù vù. Nhưng, đúng là… lạnh - cái lạnh của không gian thiếu sự sống, không có đèn ấm, tiếng nước reo, mùi cơm canh thực phẩm…
Tôi bảo bạn đun nồi nước sả – gừng – quế, đặt chậu hương thảo nhỏ bên cửa sổ, bật đèn vàng góc sofa và thắp một nụ trầm thơm để tăng năng lượng cho ngôi nhà. Tiếp đó, dặn bạn hàng ngày sạc dương khí cho nhà ở trước, trong tháng 7 âm và cả nửa đầu tháng 8 âm lịch. Tất cả nhằm ổn định năng lượng nhà ở, nâng cao dương khí cho không gian sống và mọi người. Và chỉ 3 ngày sau bạn gọi điện khoe về nhà thấy ấm rồi, nhà "có hồn" rồi.
10 việc cần làm để giữ ấm năng lượng dương trong nhà
Nhà là trạm sạc dương khí cho người sống trong đó. Không cần cầu kỳ, đắt tiền mà chỉ cần chăm chút hàng ngày bằng tình yêu, ánh sáng, âm thanh, mùi hương và vài vật dụng nhỏ... là không gian sống đó thành "tổ ấm".
Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, do ảnh hưởng trực tiếp từ tiết khí sang tháng 7 âm khiến âm khí lấn át dương khí, khiến nhiệt độ xuống thấp, khí lạnh bắt đầu sinh ra. Do đó, cần củng cố trạch vận, tối ưu dương khí nhà ở. Việc định khí càng đảm bảo, đồng nghĩa với việc ngôi nhà (yếu tố chi phối trực tiếp tới nhân mệnh) càng có trường năng lượng tích cực, dưỡng nhân khí.
Cách đơn giản nhất là gia chủ tận dụng dương khí từ ánh sáng và gió tự nhiên qua hệ cửa chính, cửa sổ, giếng trời - giúp không gian sống luôn khô thoáng, dương khí luân chuyển đều đặn.
1. Đèn ánh sáng vàng hoặc ánh nến – thắp sáng tâm trạng tháng 7 âm
Ngoài ánh sáng tự nhiên, Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương cho rằng, có thể lắp thêm bóng điện ở các vị trí cần tăng cường dương khí, giúp củng cố trạch vận cho nhà ở.
Bên cạnh đó, hãy cân nhắc treo đèn lồng đỏ trước hiên nhà - sắc đỏ chủ về may mắn, dương khí dồi dào. Trong dân gian còn hàm ẩn ý nghĩa soi đường chỉ lối cho người sống trong nhà, tránh bị năng lượng xấu quấy phá.
Ngoài ra, nên dùng đèn ngủ, đèn bàn hay đèn lồng có ánh vàng, màu ấm, dịu mắt, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái – đặc biệt là buổi tối. Hãy dành riêng một góc "nạp dương khí" với đèn bàn, tách trà nóng, một cuốn sách yêu thích và vài bản nhạc nhẹ.
2. Trang trí bằng màu sắc dương tính như đỏ, cam, vàng, xanh lá
Một số người lại trang trí nhà ở bằng các màu sắc dương mạnh như đỏ, cam, vàng (thuộc Hỏa – Thổ) là nhóm màu sinh dương khí mạnh. Màu xanh lá non mang Mộc khí – nuôi dưỡng năng lượng tươi mới.
Ví dụ, hãy dùng khăn trải bàn màu cam, gối màu đỏ gạch, hay tranh phong cảnh sắc vàng… giúp không gian sống bừng sáng, ấm áp hơn.
3. Tháng 7 âm đốt trầm hương, xông thảo mộc
Tháng 7 âm lịch nên đốt trầm hương, hoặc nhang sạch, xông thảo mộc 2–3 lần/tuần. Hoặc đơn giản là nấu nồi nước vỏ cam + quế xông hương tự nhiên khắp nhà.
Mùi thơm tự nhiên từ trầm, sả, vỏ bưởi, hồi hay quế không chỉ thơm mà còn xua uế khí, giữ sạch không gian và đánh thức tinh thần - nhất là sau 19 giờ âm khí dễ tích tụ.
4. Gương soi đặt đúng vị trí
Gương ngoài soi còn có tác dụng phản chiếu và khuếch đại ánh sáng. Đặt gương hướng Đông, hoặc Đông Nam giúp thu hút ánh sáng tự nhiên, tăng dương khí cho không gian sống.
Lưu ý là tránh đặt gương đối diện giường ngủ, hoặc nhà vệ sinh vì gây phản tác dụng, khiến tâm trí dễ rối loạn.
5. Cây xanh và hoa tươi - sinh mệnh trong nhà
Một chậu cây đẹp khỏe, hoặc một lọ hoa tươi (hoa cúc vàng, hướng dương, hoa hồng cam, lay ơn) đẹp và mang năng lượng dương mạnh mẽ vào nhà.
Nên đặt một chậu hương thảo, bạc hà hoặc tía tô trong bếp giúp lọc khí, nâng hứng khởi nấu nướng.
6. Đặt chăn mỏng, áo khoác gần cửa, sofa
Sáng sớm và buổi tối không khí thường lạnh âm, khiến cơ thể hắt hơi, đau mỏi vai gáy. Hãy để cái chăn nhẹ, hoặc áo khoác mỏng tại sofa, hay treo gần cửa để tiện dùng kịp thời giữ nhiệt và bảo vệ dương khí cơ thể.
Hãy để chăn nhẹ, áo khoác mòng màu nâu cát, đỏ đất, vàng nhạt - vừa ấm, vừa dễ phối nội thất.
7. Chuông gió tre hoặc đồng gọi gió, xua âm khí
Chuông gió nhỏ nhưng có sức khuấy động năng lượng lớn trong phong thủy, ngân âm thanh trong trẻo của thiên nhiên và đất trời. Nghe âm thanh này sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, bình yên, xua tan khí tù đọng.
Nên treo chuông bằng tre (thuộc Mộc), đồng (thuộc Kim) tại cửa sổ, cửa chính – nơi đón gió, đón nắng.
8. Dùng nhóm "ngũ vị dương khí"
Vỏ cam, bưởi khô, thêm vài lát chanh và rắc một chút quế đặt ở góc bếp, nhà tắm hoặc phòng ngủ – là cách tự nhiên giúp khử mùi, khử âm, tăng sinh khí.
Hãy làm túi thơm nhỏ để trong tủ quần áo, ô tô, bàn làm việc vừa sạch thơm, vừa giữ tinh thần phơi phới.
9. Giữ bếp sạch – năng nấu ăn – đun nước mỗi ngày
Bếp ấm là trái tim ngôi nhà sống động. Vì vậy, không để bếp nguội lạnh vì lúc đó năng lượng dương suy yếu nhanh nhất.
Mỗi sáng đun nồi nước gừng – sả – vỏ quế để mùi thơm lan tỏa khắp nhà – giúp cả nhà bắt đầu ngày mới với năng lượng tích cực.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
