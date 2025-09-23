Mới nhất
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật

Thứ ba, 19:25 23/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin một học sinh cấp 2 ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến sự việc một học sinh lớp 6 tại trường THCS Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông) trên đường đi học đã suýt bị bắt cóc, đang nhận được sự quan tâm và chú ý của dư luận.

“Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…”, “học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô, may có nhà dân bên đường đang ăn trưa chạy ra xem, giữ cháu lại thì bọn người xấu mới bỏ đi...”, nội dung bài đăng cho biết.

Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật - Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 1 học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc được xác định là sai sự thật.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, qua làm việc trực tiếp với Nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.

Tiến hành làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồngLật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Khi nhận cuộc gọi của con trai yêu cầu chuyển 500 triệu đồng vì “đang bị bắt cóc”, gia đình cháu C. lập tức nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo. Nhờ sự cảnh giác, họ nhanh chóng trình báo công an, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi tội phạm, bảo vệ an toàn cho con em và cộng đồng.

Trung Sơn
Tin liên quan

Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk

Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Giải cứu nam sinh bị 'bắt cóc online', tống tiền gần nửa tỷ đồng

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Nam sinh đại học ở Huế bị lừa gần nửa tỷ, suýt thành nạn nhân chiêu trò 'bắt cóc online'

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang Campuchia

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang Campuchia

Cùng chuyên mục

Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Công an Hà Nội liên tiếp giải cứu sinh viên khỏi bẫy bắt cóc online

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an phường Phú Lương (Hà Nội) đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn hai vụ sinh viên bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý, buộc rời khỏi nơi ở và tìm cách xin tiền gia đình.

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vào cuộc xác minh, Công an phường Tuy Hòa xác định người đánh thai phụ Lê Thị Kim N (SN 1990, tỉnh Đắk Lắk) là Trần Triệu Q (SN 2000, ngụ phường Bình Kiến). Nam thanh niên này đã được mời lên làm việc.

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, Công an phường đã và đang xác minh, xử lý thanh niên hành hung một phụ nữ mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ vặt khi mua bán hàng tạp hóa.

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng lúc chị H. đang dắt xe vào nhà, đối tượng Hà chạy theo và dùng tay sàm sỡ, đồng thời giật túi xách của nạn nhân đang để trên yên xe máy và tẩu thoát...

Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'

Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) mới đây đã xử lý trường hợp một nam thanh niên sử dụng điện thoại của người khác, gọi điện đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để báo cháy giả.

Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích

Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 16 đối tượng bị khởi tố, Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh tạm giam 11 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng.

Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hội

Cảnh báo chiêu trò 'quay số trúng thưởng' lừa tiền học sinh trên mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng thường đánh vào tâm lý nhẹ dạ, tò mò, ham lợi nhuận nhanh của giới trẻ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk

Giải cứu kịp thời nữ sinh bị bắt cóc online ở Đắk Lắk

Pháp luật - 1 ngày trước

Chiều 21/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nữ sinh trong vụ “bắt cóc online”.

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Xã hội - 2 ngày trước

Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Pháp luật

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Video: Khoảnh khắc thanh niên táo tợn vừa hành hung đánh thai phụ vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật
Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Danh tính đối tượng sàm sỡ, giật túi xách của người phụ nữ ở Hà Nội

Pháp luật
Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Xã hội
Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Danh tính nam thanh niên vừa hành hung thai phụ, vừa nói "Biết tao là ai không?”

Pháp luật

Tòa soạn Quảng cáo
Top