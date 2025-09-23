Hà Nội: Thông tin học sinh cấp 2 ở Hà Đông bị bắt cóc là sai sự thật
GĐXH - Công an TP Hà Nội khẳng định thông tin một học sinh cấp 2 ở phường Hà Đông (TP Hà Nội) suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến sự việc một học sinh lớp 6 tại trường THCS Trần Đăng Ninh (phường Hà Đông) trên đường đi học đã suýt bị bắt cóc, đang nhận được sự quan tâm và chú ý của dư luận.
“Hôm kia, thứ 4 cháu mình suýt bị bắt cóc trên đường đi học lúc 1h30 trưa, ngay giữa khu dân sinh ở Hà Đông…”, “học sinh lớp 6 trường THCS Trần Đăng Ninh, Hà Đông trên đường đi học bị 1 nam 1 nữ tiếp cận kéo cháu lên ô tô, may có nhà dân bên đường đang ăn trưa chạy ra xem, giữ cháu lại thì bọn người xấu mới bỏ đi...”, nội dung bài đăng cho biết.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 23/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông, TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về một cháu bé suýt bị bắt cóc trên đường đi học là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo đó, qua làm việc trực tiếp với Nhà trường, học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến bài viết, Công an phường Hà Đông xác định sự việc trên là không chính xác, không có chuyện cháu học sinh suýt bị bắt cóc như mạng xã hội đăng tải mà do cháu tự nghĩ ra.
Tiến hành làm việc với chủ tài khoản đăng tải sự việc, người này thừa nhận do được nghe kể lại nên đã đăng tải bài viết gây hiểu lầm trên mạng xã hội đồng thời gỡ bỏ nội dung sai sự thật.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.
Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
