Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 - 31/8/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục trong tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 25 – 31/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 – 31/8/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 25 – 31/8/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 25/08/2025 10:00:00 25/08/2025 17:00:00 Khu làm việc của Cty TNHH Lạc Thành King Foods, ấp Hòa Thạnh, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 10:00:00 25/08/2025 17:00:00 Ấp Hòa Thạnh, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 08:00:00 26/08/2025 17:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm 3- K4-P8A, một phần khóm 4, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 27/08/2025 06:30:00 27/08/2025 07:00:00 Đường Phạm Hùng (Phía tay phải từ Cầu Cái Cam đến Ngã 3 Cân Thơ), khóm 2, khóm 5, khóm 1, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 27/08/2025 07:00:00 27/08/2025 17:00:00 - Đường Phan Văn Đáng từ Cầu Tân Hữu Mới đến Chợ P9, khóm 2, khóm 3, khóm 4, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Đường Đinh Tiên Hoàng từ Trường THPT Nguyễn Thông đến Khu dân cư phường 8, phường Tân Hạnh, Khu dân cư phường 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. - Các hộ sử dụng điện trạm Tân An, trạm Tân An 1, một phần ấp Tân An, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long - Khóm Tân Quới Hưng, Tân Quới Tây, phường Long Châu; khóm Tân Quới Đông, Tân Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bình, Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 27/08/2025 17:00:00 27/08/2025 17:30:00 Đường Phạm Hùng (Phía tay phải từ Cầu Cái Cam đến Ngã 3 Cân Thơ), khóm 2, khóm 5, khóm 1, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 08:00:00 28/08/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Thuận 2A, một phần ấp Tân Thuận, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 13:00:00 28/08/2025 17:00:00 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Thạnh 2, một phần ấp Tân Thạnh, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 28/08/2025 08:30:00 28/08/2025 09:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Trung Tâm 2, một phần thuộc khu 5, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 10:00:00 28/08/2025 12:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp 1A Vĩnh Khánh 1, một phần ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 13:30:00 28/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Tầm Vu 3, một phần thuộc ấp Tầm Vu, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 25/08/2025 07:30:00 25/08/2025 16:30:00 Tuyến đường Huỳnh Văn đạt đoạn từ ngã tư giao với đường Phan Văn Quân đến cầu Kinh Tuổi Trẻ thuộc khóm 4, khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 25/08/2025 08:30:00 25/08/2025 11:30:00 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuấn Hiền tại ấp Phú Nghĩa, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 13:30:00 25/08/2025 14:30:00 Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Thị Toan tại ấp Phú Hưng, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 14:30:00 25/08/2025 15:30:00 HKD Phạm Thanh Nhàn tại ấp Phú Mỹ, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 27/08/2025 07:30:00 27/08/2025 15:30:00 Tuyến đường Huỳnh Văn đạt đoạn từ ngã tư giao với đường Phan Văn Quân đến Chợ Thành Phước thuộc một phần khóm 1, khóm 4, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 27/08/2025 08:30:00 27/08/2025 12:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Bà Đồng, một phần ấp Phú Mỹ, Phú Hữu Tây, Phú Hưng, Phú Nghĩa, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 27/08/2025 13:30:00 27/08/2025 17:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Hoà Yên 1, một phần ấp Phú Hoà Yên, Phú Trường, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 08:30:00 28/08/2025 09:30:00 Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa tại ấp Mỹ Lợi, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 09:30:00 28/08/2025 10:30:00 Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tại ấp Mỹ Thới 1, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 10:30:00 28/08/2025 11:30:00 Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ tại ấp Mỹ An, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 13:30:00 28/08/2025 14:30:00 Trung Tâm Nước Sạch & VSMT NT Vĩnh Long tại ấp Phù Ly, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 14:30:00 28/08/2025 15:30:00 Trạm Cấp Nước Xã Đông Thạnh tại ấp Đông Thạnh A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 29/08/2025 07:30:00 29/08/2025 16:30:00 Các khách hàng sử dụng điện trên tuyến đường liên ấp Phú Thịnh đoạn từ cổng ấp Phú Thuận (ngay chân cầu Ba Càng) đến ngã ba giao với đường tỉnh 908 và 02 hướng trên tuyến đường 908 từ cầu Chợ Kinh Tư và cầu Cái Tàu Sóc Tro thuộc các ấp: Phú Thuận, Phú Hoà, Phú Bình, Phú Hữu Đông, xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 29/08/2025 07:30:00 29/08/2025 16:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tái Định cư Mỹ Bồn, một phần Khu Tái Định cư Mỹ Bồn, ấp Thuận Thới, khóm 3, khóm 5, phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 27/08/2025 08:00:00 27/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc nhánh rẽ 12,7KV An Trung, Ấp Đức Hòa, ấp Đại Hòa, ấp Hòa Thuận, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long -Một phần ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 27/08/2025 09:00:00 27/08/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Phú Cường, một phần Ấp Phú Cường, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 28/08/2025 08:00:00 28/08/2025 16:00:00 Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Thủ 2, một phần Ấp Đập Thủ, xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 26/08/2025 08:00:00 26/08/2025 11:30:00 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phước Định 1, một phần ấp Phước Định 1, Bình Thuận 2, xã An Bình tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 25/08/2025 07:30:00 25/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phước Thượng, xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Phước Thượng 2, trạm Phước Thượng 2A) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 07:30:00 25/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thắng 1, trạm Tân Thắng 1A) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 07:30:00 25/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Tân Thắng, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thắng 3) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 08:00:00 25/08/2025 09:30:00 Một phần ấp Mỹ Hạnh, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Hạnh B ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 10:00:00 25/08/2025 11:30:00 Một phần ấp Thuận Thới, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Thuận Thới ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 12:30:00 25/08/2025 14:00:00 Một phần ấp An Hương, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Khu Dãn Dân 1 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 14:30:00 25/08/2025 15:30:00 Một phần ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Phú Thạnh A1 + trạm Phú Thạnh A2 + trạm Phú Quới 2 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 25/08/2025 16:00:00 25/08/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Hòa, xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hành sử dụng điện trạm Tân Long 3 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 07:30:00 26/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phú Hội, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Cây Cầu Tràm 1, Cây Cầu Tràm) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 07:30:00 26/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phú Hội, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Cây Cầu Tràm 2) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 07:30:00 26/08/2025 16:30:00 Một phần ấp Phú Hội, xã Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hàng sử dụng điện trạm Phú An 2A,Cầu Tràm, Cầu Tràm 1 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 08:00:00 26/08/2025 10:30:00 Một phần ấp Phú Thuận B, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hành sử dụng điện trạm Phú Thạnh 2 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 08:00:00 26/08/2025 10:30:00 Một phần ấp Phú Thuận B, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hành sử dụng điện trạm Phú Thạnh 3 ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 26/08/2025 11:00:00 26/08/2025 14:30:00 Một phần ấp Phú Thuận B, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long ( Khách hành sử dụng điện trạm Phú Thạnh 3A ) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 27/08/2025 07:30:00 27/08/2025 17:00:00 Ấp Thành Nghĩa, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 29/08/2025 08:00:00 29/08/2025 11:30:00 Ấp Hòa Hiệp, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 29/08/2025 08:00:00 29/08/2025 11:30:00 Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 29/08/2025 13:30:00 29/08/2025 16:30:00 Ấp An Khánh, xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 22 – 24/8/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện cuối tuần GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.