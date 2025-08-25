Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25 – 31/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 25 – 31/8/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
25/08/2025 07:20:00
25/08/2025 09:30:00
Một phần xã Kim Sơn Tỉnh ĐT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/08/2025 07:30:00
26/08/2025 12:00:00
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 10:00:00
26/08/2025 11:30:00
Một phần đường Đốc Binh Kiều, Nguyễn An Ninh, Hồ Văn Ngà, Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Phong
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/08/2025 07:30:00
27/08/2025 12:00:00
Một phần phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 07:30:00
27/08/2025 13:00:00
Một phần Đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 07:30:00
28/08/2025 12:00:00
Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huỳnh Đức, Ký Con, phường Mỹ Tho
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 13:30:00
28/08/2025 17:00:00
Một phần Khu Phố Tân Hà, phường Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 13:30:00
28/08/2025 17:00:00
Một phần Đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/08/2025 07:30:00
29/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Phong Thuận Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/08/2025 13:30:00
29/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/08/2025 13:30:00
29/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/08/2025 13:30:00
29/08/2025 17:00:00
Một phần đường Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
27/08/2025 07:00:00
27/08/2025 17:00:00
Một phần Tân Phước xã Tân Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
26/08/2025 07:30:00
26/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 07:30:00
27/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 07:30:00
28/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành. - Một phần Thạnh Yên xã Vĩnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
29/08/2025 06:30:00
29/08/2025 17:00:00
- Một phần ấp Bình Tây, Thạnh Lạc Đông, ấp 6 xã Vĩnh Bình - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cai Lậy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
26/08/2025 08:00:00
26/08/2025 11:30:00
Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 08:00:00
27/08/2025 11:30:00
Một phần Ấp 3 xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 13:30:00
27/08/2025 17:00:00
Một phần Ấp 1 xã Mỹ Thành và một phần Ấp 1 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 08:00:00
28/08/2025 14:00:00
Một phần Ấp Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 08:00:00
28/08/2025 11:30:00
Một phần Ấp Tân Hiệp xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Phước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
25/08/2025 07:00:00
25/08/2025 17:00:00
Khu vực xã Hưng Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
25/08/2025 07:00:00
25/08/2025 17:00:00
Một phần xã Tân Phước 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/08/2025 07:00:00
26/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần ấp 2, 3 Xã Tân Phước 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
26/08/2025 07:00:00
26/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần ấp 5 xã Tân Phước 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 07:00:00
27/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần ấp Tân Hưng Tây xã Tân Phước 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
27/08/2025 07:00:00
27/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần xã Tân Phước 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 07:00:00
28/08/2025 17:00:00
Mất điện một phần xã Tân Phước 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
25/08/2025 07:00:00
25/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thuỷ và Sang điện kế qua lưới HA mới và thu hồi lưới HA cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 07:00:00
26/08/2025 17:00:00
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Tân Thuận Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 07:00:00
26/08/2025 12:00:00
Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 09:00:00
26/08/2025 10:30:00
Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 10:30:00
26/08/2025 11:30:00
Một phần ấp An Thọ xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 11:30:00
26/08/2025 13:00:00
Một phần ấp Thạnh Kiết, Thạnh Thới xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 13:30:00
26/08/2025 14:30:00
Một phần ấp An Thọ xã An Thạnh Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 15:30:00
26/08/2025 17:00:00
TCN ông Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
26/08/2025 06:00:00
26/08/2025 18:00:00
Một phần xã Long Định, Bình Trưng, Long Hưng và Vĩnh Kim.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 06:30:00
28/08/2025 18:00:00
Một phần xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
28/08/2025 07:00:00
28/08/2025 17:00:00
Một phần Tây - xã Long Định.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
29/08/2025 06:00:00
29/08/2025 18:00:00
Một phần các xã: Vĩnh Kim, Kim Sơn.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
29/08/2025 07:30:00
29/08/2025 10:00:00
Một phần ấp Tân Quới xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
29/08/2025 07:30:00
29/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
29/08/2025 07:30:00
29/08/2025 16:30:00
Một phần ấp Mỹ Trường, Phú Khương A, Phú Khương B xã Lương Hòa Lạc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
25/08/2025 07:30:00
25/08/2025 17:00:00
Một phần xã Thanh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
26/08/2025 07:30:00
26/08/2025 17:00:00
Một phần xã Hội Cư
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
27/08/2025 07:30:00
27/08/2025 17:00:00
Một phần xã Mỹ Đức Tây
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 07:30:00
28/08/2025 17:00:00
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 07:30:00
28/08/2025 17:00:00
Một phần xã An Hữu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
26/08/2025 07:00:00
26/08/2025 17:00:00
1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
28/08/2025 07:00:00
28/08/2025 17:00:00
1 phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
