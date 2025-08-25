Mới nhất
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ hai, 11:01 25/08/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 25 – 31/8/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có. 

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 25 – 31/8/2025: Nhiều khu dân cư và tuyến đường 12 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 25 – 31/8/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:20:00

25/08/2025 09:30:00

Một phần xã Kim Sơn Tỉnh ĐT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 12:00:00

Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 10:00:00

26/08/2025 11:30:00

Một phần đường Đốc Binh Kiều, Nguyễn An Ninh, Hồ Văn Ngà, Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Phong

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 12:00:00

Một phần phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 13:00:00

Một phần Đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 12:00:00

Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Huỳnh Đức, Ký Con, phường Mỹ Tho

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 13:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần Khu Phố Tân Hà, phường Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 13:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần Đường Trần Thị Thơm, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Phong Thuận Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:30:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Bình Lợi, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:30:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, phường Mỹ Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 13:30:00

29/08/2025 17:00:00

Một phần đường Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

27/08/2025 07:00:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần Tân Phước xã Tân Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Thạnh Phong xã Phú Thành. - Một phần Thạnh Yên xã Vĩnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

29/08/2025 06:30:00

29/08/2025 17:00:00

- Một phần ấp Bình Tây, Thạnh Lạc Đông, ấp 6 xã Vĩnh Bình - Một phần ấp Bình Đông Trung, Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cai Lậy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 08:00:00

26/08/2025 11:30:00

Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 08:00:00

27/08/2025 11:30:00

Một phần Ấp 3 xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 13:30:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần Ấp 1 xã Mỹ Thành và một phần Ấp 1 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 14:00:00

Một phần Ấp Tân Thái xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 08:00:00

28/08/2025 11:30:00

Một phần Ấp Tân Hiệp xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Phước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:00:00

25/08/2025 17:00:00

Khu vực xã Hưng Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/08/2025 07:00:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần xã Tân Phước 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần ấp 2, 3 Xã Tân Phước 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần ấp 5 xã Tân Phước 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:00:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần ấp Tân Hưng Tây xã Tân Phước 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/08/2025 07:00:00

27/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần xã Tân Phước 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 07:00:00

28/08/2025 17:00:00

Mất điện một phần xã Tân Phước 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:00:00

25/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Bình Thọ Trung xã An Thạnh Thuỷ và Sang điện kế qua lưới HA mới và thu hồi lưới HA cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần ấp Thạnh Lợi xã Tân Thuận Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 12:00:00

Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 09:00:00

26/08/2025 10:30:00

Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 10:30:00

26/08/2025 11:30:00

Một phần ấp An Thọ xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 11:30:00

26/08/2025 13:00:00

Một phần ấp Thạnh Kiết, Thạnh Thới xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 13:30:00

26/08/2025 14:30:00

Một phần ấp An Thọ xã An Thạnh Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 15:30:00

26/08/2025 17:00:00

TCN ông Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 06:00:00

26/08/2025 18:00:00

Một phần xã Long Định, Bình Trưng, Long Hưng và Vĩnh Kim.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 06:30:00

28/08/2025 18:00:00

Một phần xã Vĩnh Kim, Kim Sơn.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

28/08/2025 07:00:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần Tây - xã Long Định.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 06:00:00

29/08/2025 18:00:00

Một phần các xã: Vĩnh Kim, Kim Sơn.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 10:00:00

Một phần ấp Tân Quới xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Tân Thạnh xã Tân Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

29/08/2025 07:30:00

29/08/2025 16:30:00

Một phần ấp Mỹ Trường, Phú Khương A, Phú Khương B xã Lương Hòa Lạc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Bè

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

25/08/2025 07:30:00

25/08/2025 17:00:00

Một phần xã Thanh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/08/2025 07:30:00

26/08/2025 17:00:00

Một phần xã Hội Cư

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/08/2025 07:30:00

27/08/2025 17:00:00

Một phần xã Mỹ Đức Tây

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:30:00

28/08/2025 17:00:00

Một phần xã An Hữu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

26/08/2025 07:00:00

26/08/2025 17:00:00

1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

28/08/2025 07:00:00

28/08/2025 17:00:00

1 phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

